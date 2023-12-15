"Довели…" Украинцы в соцсетях сочувствуют и гордятся депутатом, который взорвал сельсовет - 15.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231215/1052159131.html
"Довели…" Украинцы в соцсетях сочувствуют и гордятся депутатом, который взорвал сельсовет
"Довели…" Украинцы в соцсетях сочувствуют и гордятся депутатом, который взорвал сельсовет - 15.12.2023 Украина.ру
"Довели…" Украинцы в соцсетях сочувствуют и гордятся депутатом, который взорвал сельсовет
Многие поддерживают депутата. Они считают, что виноват не он, а система
2023-12-15T16:41
2023-12-15T16:41
новости
новости украины
депутат
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0f/1052154952_0:0:624:351_1920x0_80_0_0_bb43959fc252a36bc08702058d706549.jpg
Инцидент произошел 15 декабря около 11 часов в Закарпатье в здании Керецковского сельского совета. Депутаты обсуждали бюджет на предстоящий года. Сергей Батрин посчитал неправильным принимать новый финансовый документ, не заслушав отчет по исполнению бюджет этого года. Он отчаянно спорил, но коллеги его игнорировали. Это и стало поводом для "возмездия" - Батурин бросил на пол гранаты, произошли три взрыва.Украинцы живо откликнулись в комментариях на эту новость. Видео опубликовал на своей странице в Facebook* Руслан Коганец. Несмотря на большое количество пострадавших в результате подрыва – 26 человек, 6 из них в тяжелом состоянии, – многие украинцы оказались на стороне разгневанного депутата:Светлана Ерохина: "За такое отношение к ребятам, их расстреливать надо без слов. Они там на "нуле" мерзнут, без пищи, без воды, выплаты не получают. Комбаты жируют!!! Все родные это знают, но уже нет силы держать эту боль. Надо что-то делать. А у мужчины может было горе".Некоторые даже готовы пригласить Батрина в свои местные Рады."Так надо заходить к каждому "уроду" во власти. А в Верховную Раду – на танке", – считает Вася Бочка.Следователи квалифицировали происшествие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Служба безопасности Украины вносит сведения и расследует событие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт), являющегося подследственностью СБУ.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена
https://ukraina.ru/20231215/1052155589.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0f/1052154952_143:0:611:351_1920x0_80_0_0_47da62ed0460e0a954fb019c196df10c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, депутат, взрыв
Новости, Новости Украины, депутат, взрыв

"Довели…" Украинцы в соцсетях сочувствуют и гордятся депутатом, который взорвал сельсовет

16:41 15.12.2023
 
На Украине депутат взорвал несколько гранат во время заседания в сельсовете
На Украине депутат взорвал несколько гранат во время заседания в сельсовете
Читать в
Многие поддерживают депутата. Они считают, что виноват не он, а система
Инцидент произошел 15 декабря около 11 часов в Закарпатье в здании Керецковского сельского совета. Депутаты обсуждали бюджет на предстоящий года. Сергей Батрин посчитал неправильным принимать новый финансовый документ, не заслушав отчет по исполнению бюджет этого года. Он отчаянно спорил, но коллеги его игнорировали. Это и стало поводом для "возмездия" - Батурин бросил на пол гранаты, произошли три взрыва.
Украинцы живо откликнулись в комментариях на эту новость. Видео опубликовал на своей странице в Facebook* Руслан Коганец. Несмотря на большое количество пострадавших в результате подрыва – 26 человек, 6 из них в тяжелом состоянии, – многие украинцы оказались на стороне разгневанного депутата:

Василий Шмило: "Задумайтесь, тунеядцы, для чего людей толкаете на такое, когда гибнут ребята и проливается кровь? А вам, гады, все мало. И никак не нажретесь?!"

Светлана Ерохина: "За такое отношение к ребятам, их расстреливать надо без слов. Они там на "нуле" мерзнут, без пищи, без воды, выплаты не получают. Комбаты жируют!!! Все родные это знают, но уже нет силы держать эту боль. Надо что-то делать. А у мужчины может было горе".

Дарья Васильевна: "Человека довели. Можно было 10 гранат кинуть и выйти. Может хоть так будет всем уроком. Может задумаются?"

Некоторые даже готовы пригласить Батрина в свои местные Рады.
"А можно того человека попросить в нашу местную Раду к Андрееву. Давно пора того злодея подорвать вместе с его шайкой", – пишет Морика Сембер.
"Так надо заходить к каждому "уроду" во власти. А в Верховную Раду – на танке", – считает Вася Бочка.
Следователи квалифицировали происшествие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Служба безопасности Украины вносит сведения и расследует событие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт), являющегося подследственностью СБУ.
На Украине депутат взорвал несколько гранат во время заседания в сельсовете
15:24
На Украине депутат взорвал несколько гранат во время заседания в сельсоветеПострадали 26 человек, шесть из них в тяжелом состоянии
*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена
 
НовостиНовости Украиныдепутатвзрыв
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:07Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка
16:53Миронов предложил создать в России Агентство по делам ветеранов
16:51Переговоры вместо денег. Украину готовы обсуждать как нового члена Евросоюза
16:45Построить Крымский мост решили Николай II и Сталин, Россия реализовала это - Путин
16:43В Закарпатье собрали срочный Совет обороны из-за инцидента с гранатами
16:41"Довели…" Украинцы в соцсетях сочувствуют и гордятся депутатом, который взорвал сельсовет
16:41О разведчиках, предателях и войне, которую избежал Путин: полковник Службы внешней разведки Морозов
16:03Исконно русские города Одесса и Николаев, кризис на поле боя для ВСУ. О чём говорили эксперты 15 декабря
15:45Поляк сбил трех украинских дальнобойщиков на границе - МИД Украины
15:44Фатальная армянская ошибка
15:27"Киевстар" восстановил работу на 95%, но украинцы не согласны с этим
15:26В Белоруссии начались внезапные проверки дежурных войск с участием С-300 и С-400
15:24На Украине депутат взорвал несколько гранат во время заседания в сельсовете
15:08Юрий Кнутов: Если в Киеве не сменится режим, Россия разорвет Донбасское кольцо и дойдет до Днепра
14:50Какая польза от Зеленского России и в чём смысл сериала "Слово пацана" – Кузичев
14:49Железняк рассказал, как ЕС планирует обойти вето Венгрии на помощь Украине
14:48Чем дольше Запад заставляет Киев вести войну, тем сложнее для переговоров - Лавров
14:23Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в ЕС — Песков
14:22Украинская "армия дронов" контрабандой переправляла сигареты через Польшу в ЕС
13:25Охранник не пустил детей в бомбоубежище во время тревоги в Киеве
Лента новостейМолния