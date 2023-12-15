https://ukraina.ru/20231215/1052159131.html

"Довели…" Украинцы в соцсетях сочувствуют и гордятся депутатом, который взорвал сельсовет

"Довели…" Украинцы в соцсетях сочувствуют и гордятся депутатом, который взорвал сельсовет - 15.12.2023 Украина.ру

"Довели…" Украинцы в соцсетях сочувствуют и гордятся депутатом, который взорвал сельсовет

Многие поддерживают депутата. Они считают, что виноват не он, а система

2023-12-15T16:41

2023-12-15T16:41

2023-12-15T16:41

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Инцидент произошел 15 декабря около 11 часов в Закарпатье в здании Керецковского сельского совета. Депутаты обсуждали бюджет на предстоящий года. Сергей Батрин посчитал неправильным принимать новый финансовый документ, не заслушав отчет по исполнению бюджет этого года. Он отчаянно спорил, но коллеги его игнорировали. Это и стало поводом для "возмездия" - Батурин бросил на пол гранаты, произошли три взрыва.Украинцы живо откликнулись в комментариях на эту новость. Видео опубликовал на своей странице в Facebook* Руслан Коганец. Несмотря на большое количество пострадавших в результате подрыва – 26 человек, 6 из них в тяжелом состоянии, – многие украинцы оказались на стороне разгневанного депутата:Светлана Ерохина: "За такое отношение к ребятам, их расстреливать надо без слов. Они там на "нуле" мерзнут, без пищи, без воды, выплаты не получают. Комбаты жируют!!! Все родные это знают, но уже нет силы держать эту боль. Надо что-то делать. А у мужчины может было горе".Некоторые даже готовы пригласить Батрина в свои местные Рады."Так надо заходить к каждому "уроду" во власти. А в Верховную Раду – на танке", – считает Вася Бочка.Следователи квалифицировали происшествие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Служба безопасности Украины вносит сведения и расследует событие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт), являющегося подследственностью СБУ.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена

https://ukraina.ru/20231215/1052155589.html

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