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Поляк сбил трех украинских дальнобойщиков на границе - МИД Украины

Поляк сбил трех украинских дальнобойщиков на границе - МИД Украины - 15.12.2023 Украина.ру

Поляк сбил трех украинских дальнобойщиков на границе - МИД Украины

Польский водитель совершил наезд на трёх украинских дальнобойщиков на границе, заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко изданию "Украинская правда"

2023-12-15T15:45

2023-12-15T15:45

2023-12-15T15:45

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По словам дипломата, граждане Украины получили незначительные травмы. Им была оказана медицинская помощь на месте, в госпитализации они не нуждались.Николенко уточнил, что водитель, совершивший наезд, задержан полицией.Пострадавшие водители в четверг прошли оформление на границе и на своих автомобилях вернулись на Украину, добавил представитель МИД Украины.Польские перевозчики 3 ноября начали забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины. Перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска. Они обвиняют Украину в демпинге на польском рынке.Протестующие требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

https://ukraina.ru/20231215/1052142615.html

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новости, украина, польша, граница, государственная граница, перевозчики