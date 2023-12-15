https://ukraina.ru/20231215/1052157216.html
Поляк сбил трех украинских дальнобойщиков на границе - МИД Украины
Поляк сбил трех украинских дальнобойщиков на границе - МИД Украины - 15.12.2023 Украина.ру
Поляк сбил трех украинских дальнобойщиков на границе - МИД Украины
Польский водитель совершил наезд на трёх украинских дальнобойщиков на границе, заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко изданию "Украинская правда"
2023-12-15T15:45
2023-12-15T15:45
2023-12-15T15:45
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польша
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государственная граница
перевозчики
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По словам дипломата, граждане Украины получили незначительные травмы. Им была оказана медицинская помощь на месте, в госпитализации они не нуждались.Николенко уточнил, что водитель, совершивший наезд, задержан полицией.Пострадавшие водители в четверг прошли оформление на границе и на своих автомобилях вернулись на Украину, добавил представитель МИД Украины.Польские перевозчики 3 ноября начали забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины. Перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска. Они обвиняют Украину в демпинге на польском рынке.Протестующие требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
https://ukraina.ru/20231215/1052142615.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, граница, государственная граница, перевозчики
Новости, Украина, Польша, граница, государственная граница, перевозчики
Поляк сбил трех украинских дальнобойщиков на границе - МИД Украины
Польский водитель совершил наезд на трёх украинских дальнобойщиков на границе, заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко изданию "Украинская правда"
"14 декабря на польско-украинской границе произошел наезд на трех украинских водителей. На место ДТП сразу отправился украинский консул", - заявил Николенко.
По словам дипломата, граждане Украины получили незначительные травмы. Им была оказана медицинская помощь на месте, в госпитализации они не нуждались.
Николенко уточнил, что водитель, совершивший наезд, задержан полицией.
Пострадавшие водители в четверг прошли оформление на границе и на своих автомобилях вернулись на Украину, добавил представитель МИД Украины.
Польские перевозчики 3 ноября начали забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины. Перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска. Они обвиняют Украину в демпинге на польском рынке.
Протестующие требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.