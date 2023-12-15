Поляк сбил трех украинских дальнобойщиков на границе - МИД Украины - 15.12.2023 Украина.ру
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Поляк сбил трех украинских дальнобойщиков на границе - МИД Украины
Поляк сбил трех украинских дальнобойщиков на границе - МИД Украины - 15.12.2023 Украина.ру
Поляк сбил трех украинских дальнобойщиков на границе - МИД Украины
Польский водитель совершил наезд на трёх украинских дальнобойщиков на границе, заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко изданию "Украинская правда"
2023-12-15T15:45
2023-12-15T15:45
новости
украина
польша
граница
государственная граница
перевозчики
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По словам дипломата, граждане Украины получили незначительные травмы. Им была оказана медицинская помощь на месте, в госпитализации они не нуждались.Николенко уточнил, что водитель, совершивший наезд, задержан полицией.Пострадавшие водители в четверг прошли оформление на границе и на своих автомобилях вернулись на Украину, добавил представитель МИД Украины.Польские перевозчики 3 ноября начали забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины. Перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска. Они обвиняют Украину в демпинге на польском рынке.Протестующие требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, польша, граница, государственная граница, перевозчики
Новости, Украина, Польша, граница, государственная граница, перевозчики

Поляк сбил трех украинских дальнобойщиков на границе - МИД Украины

15:45 15.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Краковец - Корчева"
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Польский водитель совершил наезд на трёх украинских дальнобойщиков на границе, заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко изданию "Украинская правда"
"14 декабря на польско-украинской границе произошел наезд на трех украинских водителей. На место ДТП сразу отправился украинский консул", - заявил Николенко.
По словам дипломата, граждане Украины получили незначительные травмы. Им была оказана медицинская помощь на месте, в госпитализации они не нуждались.
Николенко уточнил, что водитель, совершивший наезд, задержан полицией.
Пострадавшие водители в четверг прошли оформление на границе и на своих автомобилях вернулись на Украину, добавил представитель МИД Украины.
Польские перевозчики 3 ноября начали забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины. Перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска. Они обвиняют Украину в демпинге на польском рынке.
Протестующие требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Фуры с российскими номерами скопились на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
10:19
"Либо Польша, либо Украина": протест польских перевозчиков должен быть поддержан правительством - СМИИнтересы Польши и Украины не могут быть удовлетворены одновременно в вопросе протеста польских перевозчиков на границе, написал обозреватель Mysl Polska Анджей Шлензак
 
НовостиУкраинаПольшаграницагосударственная границаперевозчики
 
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Заголовок открываемого материала
15:45Поляк сбил трех украинских дальнобойщиков на границе - МИД Украины
15:44Фатальная армянская ошибка
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