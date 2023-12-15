Какая польза от Зеленского России и в чём смысл сериала "Слово пацана" – Кузичев - 15.12.2023 Украина.ру
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Какая польза от Зеленского России и в чём смысл сериала "Слово пацана" – Кузичев
Какая польза от Зеленского России и в чём смысл сериала "Слово пацана" – Кузичев - 15.12.2023 Украина.ру
Какая польза от Зеленского России и в чём смысл сериала "Слово пацана" – Кузичев
Журналист, телеведущий, секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев в студии Украина.ру высказал своё мнение по самым волнующим темам, касающимся проблем нашей страны, геополитики, украинского конфликта и нравственного воспитания подрастающего поколения
2023-12-15T14:50
2023-12-15T14:50
видео
анатолий кузичев
идеология
россия
украина
ес
нато
"слово пацана" (сериал)
джо байден
израиль
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01:29 - О суверенитете и идеологии в России; 05:06 - О военной помощи США и выборах на Украине; 07:13 - Кому ещё нужны выборы на Украине? 08:54 - Вступление Украины в ЕС и НАТО; 11:14 - Разговоры о новом майдане; 14:41 - Хотят ли украинцы до сих пор в Евросоюз? 16:42 - Границы и сроки войны на Ближнем Востоке; 19:56 - О сериале "Слово пацана".
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, анатолий кузичев, идеология, россия, украина, ес, нато, "слово пацана" (сериал), джо байден, израиль, сво, спецоперация, ближний восток, биньямин нетаньяху, владимир зеленский, выборы, президентские выборы, видео
Видео, Анатолий Кузичев, идеология, Россия, Украина, ЕС, НАТО, "Слово пацана" (сериал), Джо Байден, Израиль, СВО, Спецоперация, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский, выборы, президентские выборы

Какая польза от Зеленского России и в чём смысл сериала "Слово пацана" – Кузичев

14:50 15.12.2023
 
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Журналист, телеведущий, секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев в студии Украина.ру высказал своё мнение по самым волнующим темам, касающимся проблем нашей страны, геополитики, украинского конфликта и нравственного воспитания подрастающего поколения
01:29 - О суверенитете и идеологии в России;
05:06 - О военной помощи США и выборах на Украине;
07:13 - Кому ещё нужны выборы на Украине?
08:54 - Вступление Украины в ЕС и НАТО;
11:14 - Разговоры о новом майдане;
14:41 - Хотят ли украинцы до сих пор в Евросоюз?
16:42 - Границы и сроки войны на Ближнем Востоке;
19:56 - О сериале "Слово пацана".
 
ВидеоАнатолий КузичевидеологияРоссияУкраинаЕСНАТО"Слово пацана" (сериал)Джо БайденИзраильСВОСпецоперацияБлижний ВостокБиньямин НетаньяхуВладимир Зеленскийвыборыпрезидентские выборы
 
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