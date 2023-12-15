https://ukraina.ru/20231215/1052154231.html
Какая польза от Зеленского России и в чём смысл сериала "Слово пацана" – Кузичев
Какая польза от Зеленского России и в чём смысл сериала "Слово пацана" – Кузичев - 15.12.2023 Украина.ру
Какая польза от Зеленского России и в чём смысл сериала "Слово пацана" – Кузичев
Журналист, телеведущий, секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев в студии Украина.ру высказал своё мнение по самым волнующим темам, касающимся проблем нашей страны, геополитики, украинского конфликта и нравственного воспитания подрастающего поколения
2023-12-15T14:50
2023-12-15T14:50
2023-12-15T14:50
видео
анатолий кузичев
идеология
россия
украина
ес
нато
"слово пацана" (сериал)
джо байден
израиль
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01:29 - О суверенитете и идеологии в России; 05:06 - О военной помощи США и выборах на Украине; 07:13 - Кому ещё нужны выборы на Украине? 08:54 - Вступление Украины в ЕС и НАТО; 11:14 - Разговоры о новом майдане; 14:41 - Хотят ли украинцы до сих пор в Евросоюз? 16:42 - Границы и сроки войны на Ближнем Востоке; 19:56 - О сериале "Слово пацана".
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2023
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Анатолий Кузичев, идеология, Россия, Украина, ЕС, НАТО, "Слово пацана" (сериал), Джо Байден, Израиль, СВО, Спецоперация, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский, выборы, президентские выборы
Какая польза от Зеленского России и в чём смысл сериала "Слово пацана" – Кузичев
Журналист, телеведущий, секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев в студии Украина.ру высказал своё мнение по самым волнующим темам, касающимся проблем нашей страны, геополитики, украинского конфликта и нравственного воспитания подрастающего поколения
01:29
- О суверенитете и идеологии в России; 05:06
- О военной помощи США и выборах на Украине; 07:13
- Кому ещё нужны выборы на Украине? 08:54
- Вступление Украины в ЕС и НАТО; 11:14
- Разговоры о новом майдане; 14:41
- Хотят ли украинцы до сих пор в Евросоюз? 16:42
- Границы и сроки войны на Ближнем Востоке; 19:56
- О сериале "Слово пацана".