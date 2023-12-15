https://ukraina.ru/20231215/1052154231.html

Какая польза от Зеленского России и в чём смысл сериала "Слово пацана" – Кузичев

Какая польза от Зеленского России и в чём смысл сериала "Слово пацана" – Кузичев - 15.12.2023 Украина.ру

Какая польза от Зеленского России и в чём смысл сериала "Слово пацана" – Кузичев

Журналист, телеведущий, секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев в студии Украина.ру высказал своё мнение по самым волнующим темам, касающимся проблем нашей страны, геополитики, украинского конфликта и нравственного воспитания подрастающего поколения

2023-12-15T14:50

2023-12-15T14:50

2023-12-15T14:50

видео

анатолий кузичев

идеология

россия

украина

ес

нато

"слово пацана" (сериал)

джо байден

израиль

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01:29 - О суверенитете и идеологии в России; 05:06 - О военной помощи США и выборах на Украине; 07:13 - Кому ещё нужны выборы на Украине? 08:54 - Вступление Украины в ЕС и НАТО; 11:14 - Разговоры о новом майдане; 14:41 - Хотят ли украинцы до сих пор в Евросоюз? 16:42 - Границы и сроки войны на Ближнем Востоке; 19:56 - О сериале "Слово пацана".

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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