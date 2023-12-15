https://ukraina.ru/20231215/1052150298.html

Изменения в приграничье, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 декабря

Изменения в приграничье, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 декабря - 15.12.2023 Украина.ру

Изменения в приграничье, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 декабря

В Госпогранслужбе Украины объяснили нововведения в приграничных регионах страны. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-12-15T13:03

2023-12-15T13:03

2023-12-15T13:04

хроники

эксклюзив

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Согласно изменениям, утверждённым украинским правительством 7 декабря, для пребывания в пограничной полосе шириной 5 километров от линии государственной границы теперь необходимо иметь разрешение органа Госпогранслужбы, заявил в комментарии "Украинской правде" спикер ГПСУ Андрей Демченко.Он объяснил эти изменения, рассказав, как теперь украинцам посещать приграничные территории — а именно, пограничную полосу - участок местности шириной 5 километров от линии государственной границы.Ограничения заключаются в том, что отныне украинские граждане должны получить разрешение, чтобы въезжать, находиться и проводить работы в пределах пограничной полосы, в соответствующем органе Государственной пограничной службы Украины — пограничном отряде того или иного региона.Данное нововведение касается и юридических, и физических лиц, в том числе и несовершеннолетних. Последним разрешение могут предоставить по обращению одного из родителей либо усыновителей, опекунов, попечителей или другого законного представителя.Украинцы, которые хотят посетить приграничную полосу, должны подать в пограничный отряд определённых документов, чтобы получить разрешение. В ответ орган ГПСУ должен не позднее 10 рабочих дней принять решение предоставлять или не предоставлять разрешение на въезд на эти территории. Или, если такого желание гражданина Украины, признать ранее предоставленное разрешение недействительным.Пока форма решения о предоставлении или отказе в предоставлении или признании разрешения недействительным не установлена. Её установит МВД Украины.Как сообщил Демченко, в пограничную полосу при этом не включаются населённые пункты и места массового отдыха населения.Таким образом, если украинцы захотят посетить, к примеру, курорт, расположенный в населённом пункте в пределах пограничной полосы, разрешение ГПСУ ему не нужно. А вот если украинец или украинка захотят посетить местность вне этого населённого пункта, разрешение пограничников по словам Демченко, им "будет крайне необходимым".В то же время согласно решению украинского правительства, получать разрешение на пребывания в приграничных полосах не нужно: лицам, въезжающим на эту территорию с целью пересечь границу, водителям грузовиков и лицам, их сопровождающим, которые въезжают в пограничную полосу с целью осуществления мультимодальной перевозки; тем, кто на транспортных средствах едет от одного населённого пункта, находящегося вблизи с границей, к другому (при этом таким гражданам нельзя останавливаться в приграничной зоне); ряду других лиц, в т.ч. народным депутатам, представителям органов местной власти, чиновникам и правоохранителям.При этом в ГПСУ подчеркнули: в пограничной полосе также должны согласовываться ряд работ, путешествие, прыжки с парашютом, а также другая деятельность, предусмотренная положением о приграничном режиме."То есть, если вам вдруг захочется прыгнуть с парашютом, погрузиться под воду, или собрать гербарий в пограничной полосе, вам нужно получить разрешение ГПСУ и предупредить пограничников о своей деятельности как минимум за 24 часа до этого", - указывалось в публикации "Украинской правды".Как рассказал Демченко, также украинское правительство установило специальный пограничный режим, запретив свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных с обороной или охраной государственной границы, в пределах земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема, а вдоль линии государственной границы Украины с Российской Федерацией и Белоруссией - шириной до 2 километров, которые предоставлены в постоянное пользование.Иными словами, жителям населённых пунктов в приграничье (5 км от границ) для въезда в свой населённый пункт разрешения не нужно, однако за его пределами если эта территория признана законодательством как предоставленная в постоянное пользование военным частям ГПСУ, находиться и приближаться к границе нельзя. На мирном участке границы эта полоса может быть 30-50 метров вдоль государственной границы, а в прилегающих территориях к РФ и Белоруссии - до 2 километров.Нововведения Кабмина Украины связаны с желанием уменьшить поток мужчин, незаконно пересекающих украинскую границу из-за страха быть мобилизованными. Самым популярными для незаконного пересечения границы являются горные участки границы на Западной Украины, а также некоторые районы Одесской области. Подчас нарушителей ловят при помощи дронов."Пограничники обнаружили группу мужчин, которые ночью прятались в лесополосе у границы с Молдавией. Увидеть 4 "светлых" фигур помог квадрокоптер с тепловизором. Задержанные воспользовались телеграмм-каналом, где им пообещали помощь в незаконном пересечении границы за 60 тыс. грн. (около 145 тыс. руб. - Ред.) с каждого. На нарушителей составлены админпротоколы, их дела направлены в суд", - в частности сообщила пресс-служба ГПСУ в соцсетях 15 декабря.Украинские пограничники отметили, что "для дронов с тепловизорами становится всё больше работы".ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном представительстве по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 17 ударов."На донецком направлении противник совершил 4 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, а горловском 12 обстрелов из артиллерии калибром 152 и 155 мм. Выпущено 54 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём ВСУ оказались районы двух населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район) Ясиноватая, столица Донецк (Ленинский, Киевский, Кировский, Петровский районы)."Поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц в Ленинском, Петровском районах Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений в Ленинском районе Донецка, Ясиноватой. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Мариуполю три ракеты, по Кировскому району Донецка — 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 61 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 61 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 26; Алёшки — 14; Раденск — 2; Корсунка — 2; Старая Збурьевка — 5; Саги — 7; Казачьи Лагеря — 5", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Корсунка, Масловка.Позже стало известно о том, что ВСУ нанесли удар по карете "скорой помощи"."Сегодня рано утром на трассе под Алешками дрон ВСУ атаковал обычную гражданскую машину. Тяжёлые ранения получила вся семья - отец, мать и сын-подросток. На помощь людям через несколько минут прибыла "скорая" из Алёшкинской больницы. И второй удар ФПВ дроном сразу же нанесли по ней. Лишь чудом никто из медиков не пострадал. Как в таких случаях говорят, Бог отвёл. Несмотря ни на что, медики из разбитой "скорой" оказали раненым экстренную помощь. Просто герои!Затем отправили людей в больницу на другой машине. Будем надеяться на наших врачей", - сообщил утром военкор Александр Коц.Он сообщил, что "военные преступления украинских нацистов против мирного населения, медиков, спасателей, ремонтных бригад коммунальщиков на берегу Днепра уже стали почти рутиной"."Но за каждое, за каждого раненого и погибшего обязательно придется ответить. И новую машину "скорой" больница Алёшек получит сегодня же", - отметил журналист.Утром 15 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России."В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено два артиллерийских и два миномётных снаряда, по МАПП "Нехотеевка" – один миномётный снаряд. В селе Щетиновка с БПЛА сброшено 7 взрывных устройств", - отмечалось в сводке.Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений не было.Кроме того, в Шебекинском городском округе под миномётный обстрел попало село Новая Таволжанка – было установлено 3 прилёта. По селу Середа выпущено 2 миномётных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 5 миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений не было ни в одном из населённых пунктов округа.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231215/1052141691.html

https://ukraina.ru/20231214/1052127690.html

https://ukraina.ru/20231214/1052104701.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив