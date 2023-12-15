В Словакии перевозчики свернули протест на границе с Украиной, но требования не отменили - 15.12.2023 Украина.ру
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В Словакии перевозчики свернули протест на границе с Украиной, но требования не отменили
В Словакии перевозчики свернули протест на границе с Украиной, но требования не отменили - 15.12.2023 Украина.ру
В Словакии перевозчики свернули протест на границе с Украиной, но требования не отменили
Перевозчики Словакии, блокировавшие въезд грузового транспорта со стороны Украины, приняли решение прекратить акцию протеста. Об этом сообщили 15 декабря в соцсетях Союза автоперевозчиков страны
2023-12-15T13:22
2023-12-15T13:22
словакия
зарубежье
новости
протесты
кпп
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"Хотя мы и вынуждены были уйти с пограничного перехода, это не значит, что мы ослабим наши усилия. Проблема существует, и она огромна", - говорится в заявлении организации.По мнению специалистов, им всё же удалось привлечь внимание к ситуации на рынке грузовых перевозок.В начале недели Союз заблокировал въезд для украинского грузового транспорта через контрольно-пропускной пункт "Вышне Немецке — Ужгород". Перевозчики потребовали восстановить систему разрешений для украинских специалистов (ее отмена поставила словацких предпринимателей, занятых в этой сфере, в неравные конкурентные условия с украинскими коллегами).
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словакия, зарубежье, новости, протесты, кпп
Словакия, Зарубежье, Новости, протесты, КПП

В Словакии перевозчики свернули протест на границе с Украиной, но требования не отменили

13:22 15.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСловакия флаг
Словакия флаг - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Перевозчики Словакии, блокировавшие въезд грузового транспорта со стороны Украины, приняли решение прекратить акцию протеста. Об этом сообщили 15 декабря в соцсетях Союза автоперевозчиков страны
"Хотя мы и вынуждены были уйти с пограничного перехода, это не значит, что мы ослабим наши усилия. Проблема существует, и она огромна", - говорится в заявлении организации.
По мнению специалистов, им всё же удалось привлечь внимание к ситуации на рынке грузовых перевозок.
В начале недели Союз заблокировал въезд для украинского грузового транспорта через контрольно-пропускной пункт "Вышне Немецке — Ужгород". Перевозчики потребовали восстановить систему разрешений для украинских специалистов (ее отмена поставила словацких предпринимателей, занятых в этой сфере, в неравные конкурентные условия с украинскими коллегами).
Союз перевозчиков Словакии заблокировал границу с Украиной
5 декабря, 23:16
Словакия усилит контроль за украинскими фурами, следующими через республикуГлава министерства транспорта Словакии Йозеф Раж пообещал, что в республике усилят контроль за всеми фурами, в том числе украинскими, которые следуют через Словакию. Соответствующее заявление министр опубликовал в сети 5 декабря
 
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