В Словакии перевозчики свернули протест на границе с Украиной, но требования не отменили
Перевозчики Словакии, блокировавшие въезд грузового транспорта со стороны Украины, приняли решение прекратить акцию протеста. Об этом сообщили 15 декабря в соцсетях Союза автоперевозчиков страны
"Хотя мы и вынуждены были уйти с пограничного перехода, это не значит, что мы ослабим наши усилия. Проблема существует, и она огромна", - говорится в заявлении организации.
По мнению специалистов, им всё же удалось привлечь внимание к ситуации на рынке грузовых перевозок.
В начале недели Союз заблокировал въезд для украинского грузового транспорта через контрольно-пропускной пункт "Вышне Немецке — Ужгород". Перевозчики потребовали восстановить систему разрешений для украинских специалистов (ее отмена поставила словацких предпринимателей, занятых в этой сфере, в неравные конкурентные условия с украинскими коллегами).
5 декабря, 23:16Словакия усилит контроль за украинскими фурами, следующими через республикуГлава министерства транспорта Словакии Йозеф Раж пообещал, что в республике усилят контроль за всеми фурами, в том числе украинскими, которые следуют через Словакию. Соответствующее заявление министр опубликовал в сети 5 декабря