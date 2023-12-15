https://ukraina.ru/20231215/1052149907.html

В Словакии перевозчики свернули протест на границе с Украиной, но требования не отменили

В Словакии перевозчики свернули протест на границе с Украиной, но требования не отменили - 15.12.2023 Украина.ру

В Словакии перевозчики свернули протест на границе с Украиной, но требования не отменили

Перевозчики Словакии, блокировавшие въезд грузового транспорта со стороны Украины, приняли решение прекратить акцию протеста. Об этом сообщили 15 декабря в соцсетях Союза автоперевозчиков страны

2023-12-15T13:22

2023-12-15T13:22

2023-12-15T13:22

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"Хотя мы и вынуждены были уйти с пограничного перехода, это не значит, что мы ослабим наши усилия. Проблема существует, и она огромна", - говорится в заявлении организации.По мнению специалистов, им всё же удалось привлечь внимание к ситуации на рынке грузовых перевозок.В начале недели Союз заблокировал въезд для украинского грузового транспорта через контрольно-пропускной пункт "Вышне Немецке — Ужгород". Перевозчики потребовали восстановить систему разрешений для украинских специалистов (ее отмена поставила словацких предпринимателей, занятых в этой сфере, в неравные конкурентные условия с украинскими коллегами).

https://ukraina.ru/20231205/1051776046.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

словакия, зарубежье, новости, протесты, кпп