https://ukraina.ru/20231215/1052146063.html

Россиянин пытался поджечь войсковую часть по указанию украинских спецслужб

Россиянин пытался поджечь войсковую часть по указанию украинских спецслужб - 15.12.2023 Украина.ру

Россиянин пытался поджечь войсковую часть по указанию украинских спецслужб

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Архангельской области по статье о госизмене. Об этом 15 декабря сообщили в УФСБ по региону

2023-12-15T11:10

2023-12-15T11:10

2023-12-15T11:10

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"Установлено, что задержанный вступил в сговор с представителями украинских спецслужб в целях осуществления диверсионно-террористической деятельности в ущерб безопасности Российской Федерации", - говорится в материале службы безопасности.Он получил задание совершить теракт в Архангельской области - поджечь имущество войсковой части. Его задержали при подготовке к совершению террористического акта.

https://ukraina.ru/20231211/1051904471.html

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новости, поджог, спецслужба, украина, россия, госизмена