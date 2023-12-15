Россиянин пытался поджечь войсковую часть по указанию украинских спецслужб - 15.12.2023 Украина.ру
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Россиянин пытался поджечь войсковую часть по указанию украинских спецслужб
Россиянин пытался поджечь войсковую часть по указанию украинских спецслужб - 15.12.2023 Украина.ру
Россиянин пытался поджечь войсковую часть по указанию украинских спецслужб
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Архангельской области по статье о госизмене. Об этом 15 декабря сообщили в УФСБ по региону
2023-12-15T11:10
2023-12-15T11:10
новости
поджог
спецслужба
украина
россия
госизмена
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"Установлено, что задержанный вступил в сговор с представителями украинских спецслужб в целях осуществления диверсионно-террористической деятельности в ущерб безопасности Российской Федерации", - говорится в материале службы безопасности.Он получил задание совершить теракт в Архангельской области - поджечь имущество войсковой части. Его задержали при подготовке к совершению террористического акта.
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новости, поджог, спецслужба, украина, россия, госизмена
Новости, поджог, спецслужба, Украина, Россия, госизмена

Россиянин пытался поджечь войсковую часть по указанию украинских спецслужб

11:10 15.12.2023
 
© Frode Vermedal / flickr
© Frode Vermedal / flickr
Читать в
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Архангельской области по статье о госизмене. Об этом 15 декабря сообщили в УФСБ по региону
"Установлено, что задержанный вступил в сговор с представителями украинских спецслужб в целях осуществления диверсионно-террористической деятельности в ущерб безопасности Российской Федерации", - говорится в материале службы безопасности.
Он получил задание совершить теракт в Архангельской области - поджечь имущество войсковой части.
Его задержали при подготовке к совершению террористического акта.
ФСБ России пресекла деятельность законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб
11 декабря, 11:31
ФСБ раскрыла в Крыму крупную сеть агентов Украины, готовившую резонансные терактыРаботу агентов контролировали западные кураторы. ФСБ и следовали задержали 18 агентов Украины
 
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