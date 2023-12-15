https://ukraina.ru/20231215/1052122880.html

Военный эксперт о том, кто будет штурмовать укрепления ВСУ, если с фронта снимут десантников и морпехов

Военный эксперт о том, кто будет штурмовать укрепления ВСУ, если с фронта снимут десантников и морпехов - 15.12.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, кто будет штурмовать укрепления ВСУ, если с фронта снимут десантников и морпехов

По поводу участия в штурмовых операциях морпехов и десантников ВС РФ ведется серьезная дискуссия. Многие считают, что нельзя использовать уникальных специалистов в качестве простых штурмовиков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2023-12-15T05:00

2023-12-15T05:00

2023-12-15T05:00

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штурмовик

доброволец

фронт

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Командование ВС РФ может вывести с поля боя десантников и морпехов (по данным из открытых источников, их по 35 тысяч), чтобы чтобы дать им время на подготовку, а потом использовать войска по назначению, рассказал эксперт.По этому поводу среди российских генералов ведется серьезная дискуссия. Одни говорят, что нельзя использовать уникальных специалистов в качестве простых штурмовиков. Другие считают, что только они должны выполнять эти задачи, добавил он.И если армия РФ действительно смогла сформировать и и ввести в бой под Купянском целую общевойсковую армию, то эти 70 тысяч десантников и морпехов не будут играть решающей роли на фронте, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231214/1052110140.html

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новости, вс рф, десант, морская пехота, армия, купянск, штурм, штурмовик, доброволец, фронт, дмитрий медведев, сво, спецоперация