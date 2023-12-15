Военный эксперт о том, кто будет штурмовать укрепления ВСУ, если с фронта снимут десантников и морпехов
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоенная техника западного производства, захваченная российскими десантниками на Украине
© Министерство обороны РФ
По поводу участия в штурмовых операциях морпехов и десантников ВС РФ ведется серьезная дискуссия. Многие считают, что нельзя использовать уникальных специалистов в качестве простых штурмовиков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Командование ВС РФ может вывести с поля боя десантников и морпехов (по данным из открытых источников, их по 35 тысяч), чтобы чтобы дать им время на подготовку, а потом использовать войска по назначению, рассказал эксперт.
По этому поводу среди российских генералов ведется серьезная дискуссия. Одни говорят, что нельзя использовать уникальных специалистов в качестве простых штурмовиков. Другие считают, что только они должны выполнять эти задачи, добавил он.
"У нас есть, кем их заменить. [зампред Совета безопасности РФ] Дмитрий Медведев говорил, что у нас в армию пришли более 420 тысяч добровольцев. 70 тысяч и 420 тысяч. Фронт от этого не рухнет", - отметил Подлесный.
И если армия РФ действительно смогла сформировать и и ввести в бой под Купянском целую общевойсковую армию, то эти 70 тысяч десантников и морпехов не будут играть решающей роли на фронте, резюмировал собеседник Украина.ру.
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