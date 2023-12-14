Ставки высоки, и может дойти до ядерной войны: Ищенко о страхах Европы и рисках для России - 14.12.2023 Украина.ру
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Ставки высоки, и может дойти до ядерной войны: Ищенко о страхах Европы и рисках для России
Ставки высоки, и может дойти до ядерной войны: Ищенко о страхах Европы и рисках для России - 14.12.2023 Украина.ру
Ставки высоки, и может дойти до ядерной войны: Ищенко о страхах Европы и рисках для России
Политолог Ростислав Ищенко в программе "Ищенко о главном" рассказал о последствиях расширения украинского конфликта, дальнейшем финансировании Украины, а также... Украина.ру, 14.12.2023
2023-12-14T20:47
2023-12-14T20:47
видео
ростислав ищенко
нато
украина
запад
многополярный мир
ядерная безопасность
ядерная война
сво
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Политолог Ростислав Ищенко в программе "Ищенко о главном" рассказал о последствиях расширения украинского конфликта, дальнейшем финансировании Украины, а также о том, какой выбор стоит перед Западом в противостоянии с Россией: 00:31 - О противостоянии НАТО и расширении украинского конфликта; 03:07 – Финансирование Украины в 2024 году; 15:21 – Изменились ли цели Запада по Украине? 27:01 – Возможен ли многополярный мир без противостояния?
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видео, ростислав ищенко, нато, украина, запад, многополярный мир, ядерная безопасность, ядерная война, сво, видео
Видео, Ростислав Ищенко, НАТО, Украина, Запад, многополярный мир, ядерная безопасность, ядерная война, СВО

Ставки высоки, и может дойти до ядерной войны: Ищенко о страхах Европы и рисках для России

20:47 14.12.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в программе "Ищенко о главном" рассказал о последствиях расширения украинского конфликта, дальнейшем финансировании Украины, а также о том, какой выбор стоит перед Западом в противостоянии с Россией:
00:31 - О противостоянии НАТО и расширении украинского конфликта;
03:07 – Финансирование Украины в 2024 году;
15:21 – Изменились ли цели Запада по Украине?
27:01 – Возможен ли многополярный мир без противостояния?
 
ВидеоРостислав ИщенкоНАТОУкраинаЗападмногополярный мирядерная безопасностьядерная войнаСВО
 
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