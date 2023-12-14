https://ukraina.ru/20231214/1052131957.html

Ставки высоки, и может дойти до ядерной войны: Ищенко о страхах Европы и рисках для России

Ставки высоки, и может дойти до ядерной войны: Ищенко о страхах Европы и рисках для России - 14.12.2023 Украина.ру

Ставки высоки, и может дойти до ядерной войны: Ищенко о страхах Европы и рисках для России

Политолог Ростислав Ищенко в программе "Ищенко о главном" рассказал о последствиях расширения украинского конфликта, дальнейшем финансировании Украины, а также... Украина.ру, 14.12.2023

2023-12-14T20:47

2023-12-14T20:47

2023-12-14T20:47

видео

ростислав ищенко

нато

украина

запад

многополярный мир

ядерная безопасность

ядерная война

сво

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Политолог Ростислав Ищенко в программе "Ищенко о главном" рассказал о последствиях расширения украинского конфликта, дальнейшем финансировании Украины, а также о том, какой выбор стоит перед Западом в противостоянии с Россией: 00:31 - О противостоянии НАТО и расширении украинского конфликта; 03:07 – Финансирование Украины в 2024 году; 15:21 – Изменились ли цели Запада по Украине? 27:01 – Возможен ли многополярный мир без противостояния?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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