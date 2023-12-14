В Днепропетровске гремят взрывы - 14.12.2023 Украина.ру
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В Днепропетровске гремят взрывы
В Днепропетровске гремят взрывы - 14.12.2023 Украина.ру
В Днепропетровске гремят взрывы
В четвёртый раз за день по всей Украине ревут сирены воздушной тревоги. Украинские СМИ сообщают о взрывах в на юго-востоке Украины в Днепропетровске
2023-12-14T19:17
2023-12-14T19:17
новости
украина
днепропетровск
взрыв
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Воздушные силы Украины призывают спуститься в укрытия жителей Винницы. Мониторинговые паблики пишут, что в воздухе сейчас находятся три самолёта МиГ-31К.Пуски гиперзвуковых ракет с востока подтвердили Воздушные силы ВСУ. Ранее в Воздушных силах Украины заявили, что по авиабазе ВСУ в Староконстантинове нанесён&nbsp;удар гиперзвуковыми "Кинжалами".
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новости, украина, днепропетровск, взрыв, сво
Новости, Украина, Днепропетровск, взрыв, СВО

В Днепропетровске гремят взрывы

19:17 14.12.2023
 
РСЗО "Торнадо-Г"
РСЗО Торнадо-Г
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В четвёртый раз за день по всей Украине ревут сирены воздушной тревоги. Украинские СМИ сообщают о взрывах в на юго-востоке Украины в Днепропетровске
"В Днепропетровске слышны звуки взрывов", – сообщает телеграм-канал "Общественное".
Воздушные силы Украины призывают спуститься в укрытия жителей Винницы. Мониторинговые паблики пишут, что в воздухе сейчас находятся три самолёта МиГ-31К.
Пуски гиперзвуковых ракет с востока подтвердили Воздушные силы ВСУ.
"Вероятная цель - снова (аэродром) Староконстантинов, где находится авиабаза ВСУ. Тем временем некоторые связанные с ВСУ ресурсы пишут странное: "Это РЭБовские пуски, то есть имитация ракеты типа "Кинжал". Снова разводят", - сообщает телеграм-канал "Операция Z: Военкоры русской весны".
Ранее в Воздушных силах Украины заявили, что по авиабазе ВСУ в Староконстантинове нанесён удар гиперзвуковыми "Кинжалами".
 
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