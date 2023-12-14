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В Днепропетровске гремят взрывы

В Днепропетровске гремят взрывы - 14.12.2023 Украина.ру

В Днепропетровске гремят взрывы

В четвёртый раз за день по всей Украине ревут сирены воздушной тревоги. Украинские СМИ сообщают о взрывах в на юго-востоке Украины в Днепропетровске

2023-12-14T19:17

2023-12-14T19:17

2023-12-14T19:17

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Воздушные силы Украины призывают спуститься в укрытия жителей Винницы. Мониторинговые паблики пишут, что в воздухе сейчас находятся три самолёта МиГ-31К.Пуски гиперзвуковых ракет с востока подтвердили Воздушные силы ВСУ. Ранее в Воздушных силах Украины заявили, что по авиабазе ВСУ в Староконстантинове нанесён удар гиперзвуковыми "Кинжалами".

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2023

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новости, украина, днепропетровск, взрыв, сво