https://ukraina.ru/20231214/1052127690.html

Реакция на итоги года с Владимиром Путиным. Итоги 14 декабря на Украине

Реакция на итоги года с Владимиром Путиным. Итоги 14 декабря на Украине - 14.12.2023 Украина.ру

Реакция на итоги года с Владимиром Путиным. Итоги 14 декабря на Украине

Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным смотрели и комментировали не только в РФ, но и на Украине

2023-12-14T18:37

2023-12-14T18:37

2023-12-14T18:37

эксклюзив

хроники

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Ряд заявлений президента России Владимира Путина широко обсуждали в украинских СМИ.Так, Путин упомянул о ситуации в Крынках, что в Херсонской области. По словам российского президента, было принято решение отойти на несколько метров, чтобы уберечь личный состав от ненужных потерь, так как ВСУ накрывают этот небольшой участок артиллерией."Противник анонсировал контрнаступление большое, нигде ничего не получилось, последняя попытка, во всяком случае, на сегодняшний день выглядит как последняя попытка, была прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма", - отметил Путин.Он указал, что Вооружённые силы Украины зашли на этот небольшой участок берега, он был примерно 1,2 тыс. м в длину и где-то 300 м в ширину."Я даже не знаю, зачем они это делают - они пихают своих людей на просто истребление. Сами украинские военнослужащие говорят, что эта дорога в один конец. Ведь для того чтобы туда подать личный состав – там человек 80 все время находилось, сейчас поменьше уже, – используют только лодки, но ведь они же под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения", - признался президент России.По словам Путина, у ВС РФ в Крынках – потери санитарные, а у Украины – десятки погибших, причём среди элитных штурмовых частей. Президент России отметил, что дал команду начальнику Генштаба Валерию Герасимову не спешить с выдавливанием украинских военных из Крынок, чтобы Украина продолжала направлять туда свой личный состав, такова логика военных действий."Я какое-то время назад НГШ: "Не спешите их оттуда выдавливать". Прямо скажу, нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. К сожалению. Это такая логика вооруженной борьбы. Но они продолжают это делать. Это трагедия, я считаю, для них", - рассказал российский президент.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" отметил, что ранее также сообщал, что история с Крынками, если смотреть с украинской стороны, политическая."Путин заявил, что операция по захвату ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра в Крынках - это политическая акция, которую организовал Офис Президента, чтобы создать иллюзию "наступления ВСУ". Нам выгодно, чтобы украинская власть продолжала бездумно отправлять штурмовиков в этот огневой мешок. Мы об этом первые инсайдили", - отмечалось в публикации канала.Также канал отметил разницу в том, как относятся к пресс-конференции Владимира Путина на Украине и как воспринимают заявления украинского президента Владимира Зеленского в России."Прямую линию с Путиным смотрят в Украине многие. Пресс-конференции Зеленского в России никто не смотрит - это о том, кто диктует информационную повестку", - указывалось в публикации "Легитимного".Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* (лицо, внесённое Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов — Ред.) обратил внимание в целом на то, как проводилась пресс-конференция президента России."Путин дает пресс-конференцию на желто-синем фоне. Если бы Зеленский выступил на бело-сине-красном, его бы уже сожгли. Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их - свиньями и орками. На экране у Путина - неудобные вопросы от россиян. Мы всё больше погружаемся в "…не смотри наверх". Как вы думаете - у кого преимущество: у нас, или у них?" - задал вопрос украинский политик.Тем временем популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" также обратил внимание на заявления Путина, в том числе и по Одессе."Первый акцент - на внутриполитической стабильности и экономической устойчивости для демонстрации готовности к долгосрочному противостоянию с Западом. Второй акцент - на среднесрочный рост, в т.ч. обрабатывающей промышленности и приборостроении, что демонстрирует повышение возможностей прежде всего высокотехнологичного ВПК. Третий момент - Одесса. Путин обрисовал детальнее условия Стамбула и вспомнил про Одессу - явный намёк на то, что новые условия могут быть по новой границе в случае неприятия текущих. Как видим, в переговорный процесс включили опять ограничения по вооружениям и "денацификацию", что является демонстрацией усиления переговорной позиции", - отмечалось в публикации канала.При этом авторы канала отметили и выделение триллиона рублей на новые регионы России, на роль КНР и Турции, а также на возможное неучастие РФ в Олимпиаде.Кроме того, авторы обратили внимание на то, что в зале вопросы демонстрировали в том числе и критические вопросы."Более того, несколько раз за эфир Путин признал ошибки и извинился перед людьми за просчёты и недоработки правительства. Видно, что внутренняя ситуация для него максимально комфортная и он не старается показать себя лишь с выгодной стороны: украинцы - по-прежнему братский народ [как бы турбо-патриоты РФ не кричали об обратном]; война - имеет признаки гражданской; нелицеприятная правда - там, где есть проблемы; жёлто-голубые тона в студии мероприятия (на которые уже успел обратить внимание Арестович* (лицо, внесённое Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов — Ред.)). Такой подход максимально режет глаз после просмотра единого телемарафона, на котором сплошные успехи контрнаступа, несданные Бахмут и Марьинка, двухпартийная поддержка США и добровольная смарт-мобилизация", - отметили авторы канала "ЗеРада", вспомнив о том, что происходит на Украине.Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "Женщина с косой" - со ссылкой на свои источники сообщил о том, что власти страны пытаются не допустить обсуждения в украинских СМИ заявлений президента России."В кулуарах пошли слухи, что Банковая запретила всем своим медиа-инструментам публиковать месседжи и заявления Путина", - отмечалось в публикации канала.Тем не менее, судя по анализу соцсетей, пресс-конференция Путина активно комментировалась украинскими пользователями. Таким образом, она стала одним из основных событий, обративших на себя внимание жителей Украины на этой неделе.

https://ukraina.ru/20231214/1052104701.html

https://ukraina.ru/20231214/1052092369.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники