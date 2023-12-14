https://ukraina.ru/20231214/1052123167.html

Владимир Мамонтов о прямой линии Путина: Президент точно знает, что нужно делать на Украине

Владимир Мамонтов о прямой линии Путина: Президент точно знает, что нужно делать на Украине - 14.12.2023 Украина.ру

Владимир Мамонтов о прямой линии Путина: Президент точно знает, что нужно делать на Украине

Президент России Владимир Путин 14 декабря провел в Гостином дворе большую пресс-конференцию и прямую линию с россиянами.

2023-12-14T17:29

2023-12-14T17:29

2023-12-14T17:29

интервью

владимир путин

украина

россия

запад

спецоперация

итоги

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Пока обойдемся без Елисейских полей — нам есть куда съездить и кому помочь. Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов рассказал о том, что показалось ему ключевым в выступлении Владимира Путина, а также оценил возможность нормализации отношений с Западом.— Владимир Константинович, президент упомянул, что Россия готова выстраивать отношения с Западом. При этом он также сказал, что мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Как найти баланс между готовностью России нормализовать отношений с Западом и достижением наших целей в СВО на Украине?— В человеческом плане у президента была длинная прямая линия, и некоторые вопросы и ответы пусть и не напрямую, но были сопряжены. Например, нашему лидеру задали вопрос (примерно сформулирую): "Какой бы совет вы дали Владимиру Путину, который только начинал свой президентский срок в 2000 году?". Так вот, глава России, отвечая на этот вопрос, сказал, что дал бы себе главную рекомендацию — проявлять меньше наивности в отношении западных партнёров.Действительно, на Украине происходит трагедия, воюют по сути русские против русских — это так сам президент говорил об этом. Но, допустим, если сейчас Путин в очередной раз пойдет на замирение с Украиной, невыгодное, невозможное и опасное — что мы получим в следующие десятилетия?Вот в чем тут суть. Наш президент на собственном примере показал свою эволюцию, как он смотрит на многие вещи. Вот что нам важно запомнить из его речи.Вы спрашиваете, как же нам это совместить. Мы люди добрые и мирные. Нам бы хотелось, может быть, сейчас с Западом помириться и на Елисейские поля съездить, как шутят мои коллеги. Но я им тоже шутя отвечаю: "Обойдемся мы пока без этого". Нам есть куда съездить и кому помочь в России — на поле боя, например.То есть мы мирные люди, но не любой ценой. Таким образом Россия уже пыталась выиграть — и чуть себя не потеряла.— В чем, на ваш взгляд, заключались отличия нынешней прямой линии Владимира Путина от предыдущих?— Путин, безусловно, политик как стратегический, так и ситуационный. Он абсолютно чётко реагирует на те или иные конкретные вызовы и отвечает на них. Это важный момент.Поэтому каждая прямая линия президента — особенная. Помню, были выступления, проникнутые искренним желанием быть со всем миром в ладу. Сегодня и я, и весь мир вместе с главой России, возможно, сожалеем об этом — оказалось наивно верить в это.О повороте на Восток совершенно справедливо Владимир Владимирович сказал. Но ведь решение построить "Силу Сибири" пришло не тогда, когда санкции были включены. Это произошло гораздо раньше.Поэтому подобные ходы на упреждение, ходы большей политической мудрости — вот что сегодня будет приветствоваться. Многое в этой прямой линии Путина было рассчитано на долгосрочную перспективу, на наработанную президентом мудрость, с которой он общается и с журналистами, и со страной.Владимир Владимирович, конечно, стал мудрее как политик и человек, чем был в 2000 году, и совершенно правильно сегодня использует весь наработанный и нажитый опыт.

https://ukraina.ru/20231214/1052109887.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, владимир путин, украина, россия, запад, спецоперация, итоги