Каких зайцев убьют США, ликвидировав Зеленского, и почему шансы на это очень высоки - Матвейчев - 14.12.2023 Украина.ру
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Каких зайцев убьют США, ликвидировав Зеленского, и почему шансы на это очень высоки - Матвейчев
Каких зайцев убьют США, ликвидировав Зеленского, и почему шансы на это очень высоки - Матвейчев - 14.12.2023 Украина.ру
Каких зайцев убьют США, ликвидировав Зеленского, и почему шансы на это очень высоки - Матвейчев
Депутат Государственной Думы РФ, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев в эфире Украина.ру рассказал о том, как меняется обстановка вокруг Украины на Западе, что есть у США в арсенале для оказания помощи Киеву в 2024 году и о том, что Зеленский просил у американцев
2023-12-14T15:08
2023-12-14T15:08
видео
олег матвейчев
сво
спецоперация
украина
владимир зеленский
россия
сша
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00:44 – О чём говорит заявление Арестовича* о том, что Украина сделала полный набор глупостей?12:00 – Зачем Зеленский прилетал в США?17:15 – О войне цивилизаций и о причинах, по которым россияне не хотят заводить детей. *В интервью упоминаются внесённый в список террористов и экстремистов Алексей Арестович и движение ЛГБТ, признанное в России экстремистским.
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видео, олег матвейчев, сво, спецоперация, украина, владимир зеленский, россия, сша, конгресс сша, f-16, ес, украинцы, великобритания, владимир путин, религия, православие, пцу, упц, история, демография, видео
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Каких зайцев убьют США, ликвидировав Зеленского, и почему шансы на это очень высоки - Матвейчев

15:08 14.12.2023
 
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Депутат Государственной Думы РФ, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев в эфире Украина.ру рассказал о том, как меняется обстановка вокруг Украины на Западе, что есть у США в арсенале для оказания помощи Киеву в 2024 году и о том, что Зеленский просил у американцев
00:44 – О чём говорит заявление Арестовича* о том, что Украина сделала полный набор глупостей?
12:00 – Зачем Зеленский прилетал в США?
17:15 – О войне цивилизаций и о причинах, по которым россияне не хотят заводить детей.

*В интервью упоминаются внесённый в список террористов и экстремистов Алексей Арестович и движение ЛГБТ, признанное в России экстремистским.
 
ВидеоОлег МатвейчевСВОСпецоперацияУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияСШАКонгресс СШАF-16ЕСукраинцыВеликобританияВладимир ПутинРелигияПравославиеПЦУУПЦИсториядемография
 
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