https://ukraina.ru/20231214/1052115462.html

Каких зайцев убьют США, ликвидировав Зеленского, и почему шансы на это очень высоки - Матвейчев

Каких зайцев убьют США, ликвидировав Зеленского, и почему шансы на это очень высоки - Матвейчев - 14.12.2023 Украина.ру

Каких зайцев убьют США, ликвидировав Зеленского, и почему шансы на это очень высоки - Матвейчев

Депутат Государственной Думы РФ, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев в эфире Украина.ру рассказал о том, как меняется обстановка вокруг Украины на Западе, что есть у США в арсенале для оказания помощи Киеву в 2024 году и о том, что Зеленский просил у американцев

2023-12-14T15:08

2023-12-14T15:08

2023-12-14T15:08

видео

олег матвейчев

сво

спецоперация

украина

владимир зеленский

россия

сша

конгресс сша

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052115312_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_336e856e2fc8d5eded6ed0eb86e2afe1.jpg

00:44 – О чём говорит заявление Арестовича* о том, что Украина сделала полный набор глупостей?12:00 – Зачем Зеленский прилетал в США?17:15 – О войне цивилизаций и о причинах, по которым россияне не хотят заводить детей. *В интервью упоминаются внесённый в список террористов и экстремистов Алексей Арестович и движение ЛГБТ, признанное в России экстремистским.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, олег матвейчев, сво, спецоперация, украина, владимир зеленский, россия, сша, конгресс сша, f-16, ес, украинцы, великобритания, владимир путин, религия, православие, пцу, упц, история, демография, видео