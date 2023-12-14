Путин рассказал о решении проблемы оформления льгот для участников СВО из Донбасса - 14.12.2023 Украина.ру
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Путин рассказал о решении проблемы оформления льгот для участников СВО из Донбасса
Путин рассказал о решении проблемы оформления льгот для участников СВО из Донбасса - 14.12.2023 Украина.ру
Путин рассказал о решении проблемы оформления льгот для участников СВО из Донбасса
Президент знаком с проблемой. Уже запущен механизм признания Минобороны России документов военнослужащих, выданных на Донбассе
2023-12-14T14:04
2023-12-14T14:10
новости
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Во время пресс-конференции "Итоги года" к президенту Владимиру Путину обратилась военнослужащая из ЛНР Юлия Береза. Она рассказала, что 10 мая 2022 года в Донецке с мужем поступила на службу в Народную милицию ДНР. Сейчас она столкнулась с проблемой оформления документов как участника СВО. "Получила удостоверение участника боевых действий ДНР. Но документ действует только на территории ДНР. В личном кабинете на сайте Минобороны такой записи нет", – рассказала женщина.Владимир Путин сообщил, что знаком с проблемой.Президент отметил, что в ДНР уже 4,5 тыс. человек подтвердили права военнослужащих, в ЛНР – 17,5 тыс. человек, начался процесс выдачи документов."В Донецке выдано где-то несколько тысяч удостоверений, в ЛНР – 1700. По этому пути мы уже пошли, будем наращивать работу по восстановлению и подтверждению прав участников боевых действий. Что-то недоделано – доведем работу до конца. Если есть сложности, чтобы обратиться в комиссию, скажите, мы поправим", – добавил Путин.
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новости, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, сво, днр, лнр
Новости, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным, СВО, ДНР, ЛНР

Путин рассказал о решении проблемы оформления льгот для участников СВО из Донбасса

14:04 14.12.2023 (обновлено: 14:10 14.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент знаком с проблемой. Уже запущен механизм признания Минобороны России документов военнослужащих, выданных на Донбассе
Во время пресс-конференции "Итоги года" к президенту Владимиру Путину обратилась военнослужащая из ЛНР Юлия Береза. Она рассказала, что 10 мая 2022 года в Донецке с мужем поступила на службу в Народную милицию ДНР. Сейчас она столкнулась с проблемой оформления документов как участника СВО.
"Получила удостоверение участника боевых действий ДНР. Но документ действует только на территории ДНР. В личном кабинете на сайте Минобороны такой записи нет", – рассказала женщина.
Владимир Путин сообщил, что знаком с проблемой.

"Проблема вот в чем заключается. Вы оформлялись в НМ ДНР – это практически те же самые ВС, которые участвовали в боевых действиях. Проблема в том, что контракты были заключены в период, когда ЛДНР не входили в состав РФ. Но есть пути признания на территории РФ документов и выдачи соответствующих документов от имени РФ. Созданы комиссии в ЛДНР, они работают", – сказал Путин.

Президент отметил, что в ДНР уже 4,5 тыс. человек подтвердили права военнослужащих, в ЛНР – 17,5 тыс. человек, начался процесс выдачи документов.
"В Донецке выдано где-то несколько тысяч удостоверений, в ЛНР – 1700. По этому пути мы уже пошли, будем наращивать работу по восстановлению и подтверждению прав участников боевых действий. Что-то недоделано – доведем работу до конца. Если есть сложности, чтобы обратиться в комиссию, скажите, мы поправим", – добавил Путин.
 
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