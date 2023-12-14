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Путин рассказал о решении проблемы оформления льгот для участников СВО из Донбасса

Путин рассказал о решении проблемы оформления льгот для участников СВО из Донбасса - 14.12.2023 Украина.ру

Путин рассказал о решении проблемы оформления льгот для участников СВО из Донбасса

Президент знаком с проблемой. Уже запущен механизм признания Минобороны России документов военнослужащих, выданных на Донбассе

2023-12-14T14:04

2023-12-14T14:04

2023-12-14T14:10

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Во время пресс-конференции "Итоги года" к президенту Владимиру Путину обратилась военнослужащая из ЛНР Юлия Береза. Она рассказала, что 10 мая 2022 года в Донецке с мужем поступила на службу в Народную милицию ДНР. Сейчас она столкнулась с проблемой оформления документов как участника СВО. "Получила удостоверение участника боевых действий ДНР. Но документ действует только на территории ДНР. В личном кабинете на сайте Минобороны такой записи нет", – рассказала женщина.Владимир Путин сообщил, что знаком с проблемой.Президент отметил, что в ДНР уже 4,5 тыс. человек подтвердили права военнослужащих, в ЛНР – 17,5 тыс. человек, начался процесс выдачи документов."В Донецке выдано где-то несколько тысяч удостоверений, в ЛНР – 1700. По этому пути мы уже пошли, будем наращивать работу по восстановлению и подтверждению прав участников боевых действий. Что-то недоделано – доведем работу до конца. Если есть сложности, чтобы обратиться в комиссию, скажите, мы поправим", – добавил Путин.

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2023

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