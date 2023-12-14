Русские и украинцы - единый народ, сейчас происходит подобие гражданской войны - Путин
12:40 14.12.2023 (обновлено: 13:11 14.12.2023)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Президент России Владимир Путин назвал русских и украинцев единым народом, а происходящее - подобием Гражданской войны. Об этом он заявил на прямой линии 13 декабря.
"В основе своей, русские и украинцы - единый народ. И то, что сейчас происходит, это огромная трагедия, похожая на Гражданскую войну между братьями. Когда братья оказались по разные стороны. Но в значительной степени и они-то здесь (украинские власти. - Ред.) не причем", - сказал Путин.
Путин напомнил, что Юго-Восток традиционно придерживался пророссийских взглядов. После госпереворота в Киеве России стало ясно, что договариваться с новыми властями будет невозможно.
"Стало ясно, что нам не дадут просто (силовым образом) выстроить отношения с Украиной", - сказал Путин.