https://ukraina.ru/20231214/1052100871.html

Русские и украинцы - единый народ, сейчас происходит подобие гражданской войны - Путин

Русские и украинцы - единый народ, сейчас происходит подобие гражданской войны - Путин - 14.12.2023 Украина.ру

Русские и украинцы - единый народ, сейчас происходит подобие гражданской войны - Путин

Президент России Владимир Путин назвал русских и украинцев единым народом, а происходящее - подобием Гражданской войны. Об этом он заявил на прямой линии 13 декабря.

2023-12-14T12:40

2023-12-14T12:40

2023-12-14T13:11

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владимир путин

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"В основе своей, русские и украинцы - единый народ. И то, что сейчас происходит, это огромная трагедия, похожая на Гражданскую войну между братьями. Когда братья оказались по разные стороны. Но в значительной степени и они-то здесь (украинские власти. - Ред.) не причем", - сказал Путин. Путин напомнил, что Юго-Восток традиционно придерживался пророссийских взглядов. После госпереворота в Киеве России стало ясно, что договариваться с новыми властями будет невозможно. "Стало ясно, что нам не дадут просто (силовым образом) выстроить отношения с Украиной", - сказал Путин.

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новости, владимир путин