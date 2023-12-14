https://ukraina.ru/20231214/1052100274.html
Путин ответил на вопрос, будет ли вторая волна мобилизации: ну, зачем?
Путин ответил на вопрос, будет ли вторая волна мобилизации: ну, зачем? - 14.12.2023 Украина.ру
Путин ответил на вопрос, будет ли вторая волна мобилизации: ну, зачем?
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, будут ли в РФ объявлять вторую волну мобилизации в войска
2023-12-14T12:25
2023-12-14T12:25
2023-12-14T13:12
новости
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"Будет ли вторая волна мобилизации?" - спросили у Путина журналисты. "Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет", - сказал президент. "У нас прошла частичная мобилизация, призвали 300 тысяч человек. Поначалу было много иронии, смешков, прилепили название "мобики"... Отлично воюют ребята! 14 героев России из их числа! По-моему 244 тысячи человек напрямую находятся в зоне СВО, сформированы полки по обслуживанию техники - среди них оказалось много специалистов. 141 тысяча уволены по достижению предельного возраста, здоровью.. После этого мы начали кампанию по привлечению людей на добровольной основе. К концу года планировали набрать 400 с лишним тысяч небольшим. Вчера доложили: набрано 436 тысяч. Поток мужчин, которые готовы.... , не сокращается. Полторы тысячи ежедневно. Контракт подписывают на 2-3 года", - сказал Путин.
https://ukraina.ru/20231214/1052094574.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости
Путин ответил на вопрос, будет ли вторая волна мобилизации: ну, зачем?
12:25 14.12.2023 (обновлено: 13:12 14.12.2023)
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, будут ли в РФ объявлять вторую волну мобилизации в войска
"Будет ли вторая волна мобилизации?" - спросили у Путина журналисты. "Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет", - сказал президент.
"У нас прошла частичная мобилизация, призвали 300 тысяч человек. Поначалу было много иронии, смешков, прилепили название "мобики"... Отлично воюют ребята! 14 героев России из их числа!
По-моему 244 тысячи человек напрямую находятся в зоне СВО, сформированы полки по обслуживанию техники - среди них оказалось много специалистов. 141 тысяча уволены по достижению предельного возраста, здоровью..
После этого мы начали кампанию по привлечению людей на добровольной основе. К концу года планировали набрать 400 с лишним тысяч небольшим. Вчера доложили: набрано 436 тысяч. Поток мужчин, которые готовы.... , не сокращается. Полторы тысячи ежедневно. Контракт подписывают на 2-3 года", - сказал Путин.