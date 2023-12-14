Лидеры ЕС готовы отложить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз - Politico - 14.12.2023 Украина.ру
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Лидеры ЕС готовы отложить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз - Politico
Лидеры ЕС готовы отложить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз - Politico - 14.12.2023 Украина.ру
Лидеры ЕС готовы отложить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз - Politico
Некоторые главы стран ЕС готовы отложить начало переговоров о вступлении Украины в блок до марта. Об этом 14 декабря сообщает издание Politico
2023-12-14T11:48
2023-12-14T11:48
виктор орбан
венгрия
зарубежье
ес
украина
новости
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"Согласно высокопоставленным чиновникам и дипломатам, некоторые лидеры ЕС, похоже, готовы пойти на частичные уступки перед "красными линиями" (премьер-министра Венгрии Виктора) Орбана и отложить начало переговоров о вступлении с Украиной. Два источника сообщили, что лидеры могут пообещать начать переговоры в марте, но Орбан настаивает на более длительном переносе", - говорится в материале.Как отмечает издание, европейские лидеры пока не готовы подвергнуть Орбана изоляции: хоть они и могут избегать совместных фото в ходе саммита, они все еще хотят сотрудничать с ним на политической сцене. Ранее советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан сообщил, что членство Украины в блоке остается "красной линией" для Будапешта. Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявлял, что страна настаивает на том, что помощь Киеву не должна поступать из бюджета ЕС, а решение по переговорам о членстве должно подождать до июня.
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виктор орбан, венгрия, зарубежье, ес, украина, новости
Виктор Орбан, Венгрия, Зарубежье, ЕС, Украина, Новости

Лидеры ЕС готовы отложить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз - Politico

11:48 14.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EUУкраина ЕС флаг
Украина ЕС флаг - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EU
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Некоторые главы стран ЕС готовы отложить начало переговоров о вступлении Украины в блок до марта. Об этом 14 декабря сообщает издание Politico
"Согласно высокопоставленным чиновникам и дипломатам, некоторые лидеры ЕС, похоже, готовы пойти на частичные уступки перед "красными линиями" (премьер-министра Венгрии Виктора) Орбана и отложить начало переговоров о вступлении с Украиной. Два источника сообщили, что лидеры могут пообещать начать переговоры в марте, но Орбан настаивает на более длительном переносе", - говорится в материале.
Как отмечает издание, европейские лидеры пока не готовы подвергнуть Орбана изоляции: хоть они и могут избегать совместных фото в ходе саммита, они все еще хотят сотрудничать с ним на политической сцене.
Ранее советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан сообщил, что членство Украины в блоке остается "красной линией" для Будапешта. Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявлял, что страна настаивает на том, что помощь Киеву не должна поступать из бюджета ЕС, а решение по переговорам о членстве должно подождать до июня.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Вчера, 14:30
"Время Украины ещё не пришло": Киев не выполнил ни одного требования для вступления в ЕС - ОрбанУкраина далека от вступления в Евросоюз, она не выполнила ни одного требования кандидата, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в парламента, пишет издание Magyar Nemzet
 
Виктор ОрбанВенгрияЗарубежьеЕСУкраинаНовости
 
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