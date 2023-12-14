Лидеры ЕС готовы отложить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз - Politico
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EUУкраина ЕС флаг
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EU
Некоторые главы стран ЕС готовы отложить начало переговоров о вступлении Украины в блок до марта. Об этом 14 декабря сообщает издание Politico
"Согласно высокопоставленным чиновникам и дипломатам, некоторые лидеры ЕС, похоже, готовы пойти на частичные уступки перед "красными линиями" (премьер-министра Венгрии Виктора) Орбана и отложить начало переговоров о вступлении с Украиной. Два источника сообщили, что лидеры могут пообещать начать переговоры в марте, но Орбан настаивает на более длительном переносе", - говорится в материале.
Как отмечает издание, европейские лидеры пока не готовы подвергнуть Орбана изоляции: хоть они и могут избегать совместных фото в ходе саммита, они все еще хотят сотрудничать с ним на политической сцене.
Ранее советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан сообщил, что членство Украины в блоке остается "красной линией" для Будапешта. Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявлял, что страна настаивает на том, что помощь Киеву не должна поступать из бюджета ЕС, а решение по переговорам о членстве должно подождать до июня.
Вчера, 14:30"Время Украины ещё не пришло": Киев не выполнил ни одного требования для вступления в ЕС - ОрбанУкраина далека от вступления в Евросоюз, она не выполнила ни одного требования кандидата, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в парламента, пишет издание Magyar Nemzet