Лидеры ЕС готовы отложить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз - Politico

"Время Украины ещё не пришло": Киев не выполнил ни одного требования для вступления в ЕС - Орбан

Украина далека от вступления в Евросоюз, она не выполнила ни одного требования кандидата, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в парламента, пишет издание Magyar Nemzet