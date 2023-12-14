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Остановит ли "Австро-Венгрия" движение Украины в ЕС

Остановит ли "Австро-Венгрия" движение Украины в ЕС - 14.12.2023 Украина.ру

Остановит ли "Австро-Венгрия" движение Украины в ЕС

В Брюсселе начинается двухдневный саммит Европейского Союза с участием Владимира Зеленского. Но до сих пор неизвестно, будет ли на нём принято решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

2023-12-14T08:39

2023-12-14T08:39

2023-12-14T09:06

эксклюзив

ес

виктор орбан

украина

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На рассмотрение саммита Европейского Союза на высшем уровне, который состоится в Брюсселе 14-15 декабря, вынесено шесть блоков вопросов, однако Украина формально и фактически находится на первом месте. Это подчёркивает и приглашение на мероприятие президента Украины Владимира Зеленского.Как сказано в анонсе на сайте Совета Евросоюза, «лидеры ЕС обсудят последние события в агрессивной войне России против Украины и продолжающуюся поддержку Украины и её народа со стороны ЕС». В первом блоке предполагается рассмотрение двух вопросов: «Реакция ЕС на российское вторжение на Украину» и «Солидарность ЕС с Украиной».Но если в случае России речь идёт о принятии 12-го пакета санкций, то наполнение вопроса о солидарности с Киевом неясно. Дело в том, что на саммите запланировано принятие двух важнейших решений в отношении Украины: о выделении Киеву 50 миллиардов евро из фондов ЕС в ближайшие четыре года, а также о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. В Совете ЕС 13 декабря официально подтвердили, что они внесены в повестку саммита, несмотря на официальные возражения Венгрии.Но в повестке есть два отдельных вопроса, посвящённых бюджету ЕС до 2027 года и расширению Евросоюза, – возможно, там будет и украинская составляющая. По крайней мере, президент Франции Эммануэль Макрон накануне, после саммита «ЕС – Западные Балканы», ясности по этому поводу не добавил. Он лишь заявил, что лидеры стран ЕС планируют 14-15 декабря обсудить перспективы принятия новых стран в свое содружество, и «эти дискуссии станут определяющими для Украины, Молдавии, Грузии и стран Западных Балкан».Кстати, Макрон выглядел раздражённым, поскольку ему так и не удалось убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять возражения против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Хотя венгерский премьер принял приглашение французского президента провести по этому поводу 7 декабря специальную встречу в Париже, однако остался при своём мнении.«Отчёт Европейской комиссии о том, что из семи условий четыре уже выполнены, просто неправда. Известно, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира. Мы не можем принимать решение о начале процесса переговоров о вступлении», – заявил Орбан после встречи с Макроном на прошлой неделе.Он также призвал ЕС не повторять с Украиной «тех же ошибок, которые мы сделали с Турцией». Вместо этого Виктор Орбан предложил заключить с Украиной «договор о стратегическом партнёрстве, включая соглашение по различным вопросам, таким как сельское хозяйство, таможня и безопасность».А 12 декабря Виктор Орбан в интервью порталу Mandiner.hu заявил, что не позволит начать переговоры с Украиной о вступлении в Европейский Союз, даже если он будет единственным из 27 лидеров стран — членов ЕС занимать такую позицию.В отношении же выделения Киеву дополнительных 50 миллиардов евро между Будапештом и Брюсселем идут напряжённые торги. В понедельник, 11 декабря, появилась информация о том, что Еврокомиссия готова разблокировать 10,2 миллиарда евро из бюджета ЕС для Венгрии, ранее замороженные под предлогом «нарушения верховенства права» в стране.На следующий день советник венгерского премьера Балаш Орбан (однофамилец) заявил в комментарии американскому агентству Bloomberg, что Венгрия требует разблокирования ещё 11,7 миллиарда евро из бюджета ЕС, а также 10,4 миллиарда евро грантов и льготных кредитов из специального фонда постпандемийного восстановления экономики. То есть всего речь шла о 32,3 миллиардах евро.Однако 13 декабря была разморожена только ранее анонсированная сумма в 10,2 млрд, и в Брюсселе не продемонстрировали готовности к дальнейшим уступкам Будапешту. «Лидеры Европейского Союза, вероятно, достигнут договоренности о выделении Украине 50 миллиардов евро, поскольку эта сумма поступит в пакете с другими деньгами, от которых будет иметь выгоду и Венгрия, которая угрожала блокированием этой помощи», – заявил в среду вечером в интервью Reuters еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан.Отвечая на вопрос, могут ли 26 стран ЕС, кроме Венгрии, предоставить деньги через межправительственное соглашение, Ган заявил: «Конечно. Это одна из возможностей. Но я не верю, что Венгрия останется вне международного, не только европейского, но и международного сообщества».Однако далеко не все в Европе настроены столь оптимистично. Так, прибывший 13 декабря на саммит «ЕС – Западные Балканы» новый премьер Польши Дональд Туск оценил как пропасть расхождения между Венгрией и другими странами ЕС по вопросу Украины. Речь шла как о начале переговоров о вступлении, так и о выделении Киеву дополнительных денег.«Я попытаюсь найти новый ключ, чтобы убедить не только господина Орбана. Как вы и я знаем, премьер-министр Орбан является очень прагматичным политиком. Пожалуйста, примите это как комплимент», – добавил он. В то же время, по словам польского премьера, он не уверен, что является тем человеком, которого Орбан послушает, но призвал дать ему поработать на саммите. Правда, пока что Дональд Туск анонсировал на 14 декабря только свою встречу с Владимиром Зеленским.Однако на самом деле проблема не только в Венгрии. Против начала переговоров с Украиной о её вступлении в ЕС (и, кстати, против утверждения очередного пакета антироссийских санкций) выступает Австрия. 13 декабря брюссельская редакция американского портала POLITICO опубликовала большой материал под заголовком «Слухи о возрождении Австро-Венгрии». В нём сказано, что Австрия и Венгрия дуэтом выступают против ЕС по вопросам Украины, России и даже конфликта Израиля с ХАМАСом. «Не заблуждайтесь: это двуединая монархия, восстающая из могилы» – цитирует издание брюссельского дипломата.В ситуации с ускоренным продвижением Украины в Евросоюз проблема в том, что у австрийцев есть свои фавориты среди государств-кандидатов на вступление в ЕС, в первую очередь – Босния и Герцеговина, которая, как Украина и Молдавия, получила статус кандидата в прошлом году. Но Брюссель предлагает начать вступительные переговоры только с Киевом и Кишинёвом. В ответ Австрия, по сути, начала открытый шантаж Евросоюза – мол, или вы открываете двери и для нашего фаворита, или за дверью остаются все.Выступая 11 декабря перед депутатами федерального парламента, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна не готова поддержать открытие переговоров о членстве Украины в ЕС в нынешних условиях, утверждая, что ни у кого не должно быть особых условий вступления. «Не должно быть никаких преференций для Украины, особенно по сравнению с Боснией и Герцеговиной» – подчеркнул он.Однако в Брюсселе уверены, что в последний момент Австрия уступит. Да и заявления из Вены дают на это намек – ведь Нехаммер не употребил слово «вето» в своих заявлениях, то есть не стал закрывать себе возможность воздержаться и не блокировать начало переговоров Украины с ЕС. POLITICO приводит слова неназванного высокопоставленного австрийского чиновника: «Мы не собираемся стоять на пути Украины в ЕС, поскольку это то же самое, что стать перед товарным составом. Но мы хотим тихо прицепить Боснию и Герцеговину сзади к этому составу».А вот австрийский подход к утверждению 12-го пакета антироссийских санкций очень похож на венгерский. Дело в том, что австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International до сих пор находится в киевском списке «международных спонсоров войны», где ранее находился крупнейший венгерский банк – OTP Bank.Будапешт добился исключения своего финансового учреждения из этого списка, заблокировав выделение 500 млн евро из Европейского фонда мира, через который финансируются поставки оружия Киеву. Теперь подобный шантаж использует Вена, хотя формально австрийские власти против санкций не возражают, а заявляют о необходимости «изучить юридические аспекты».«Когда дело доходит до политического курса Австрии, причин для беспокойства по-прежнему достаточно. Осенью следующего года в стране планируется провести выборы. Антиевропейская «Партия свободы», которая считает Венгрию Орбана образцом, лидирует в опросах с комфортным отрывом» – пишет POLITICO.Издание напоминает, что во время недавнего визита в Будапешт лидер «Партии свободы» Герберт Кикль назвал Венгрию «убежищем национального самоопределения и сопротивления глобалистскому вмешательству из Брюсселя».Однако всё же главным оппонентом Киева на саммите Евросоюза будет Виктор Орбан. При этом Владимир Зеленский 13 декабря заявил, что если ЕС не утвердит решение о начале переговоров о вступлении с Украиной из-за венгерской блокады, это будет означать, что вето на это решение наложил непосредственно президент РФ Владимир Путин. Зная характер венгерского премьера, такие слова лишь усилят его решимость воспользоваться правом вето.Пока в Брюсселе оценивают шансы «зелёного света» для Киева в этом вопросе как небольшие. «Шансы на успех – 20-30%», – поделился в среду вечером своим мнением с журналистами, освещающими саммит ЕС, один из высокопоставленных чиновников.При этом украинская делегация не скрывает, что собирается взять лидеров ЕС измором. «Общаясь с коллегами, я знаю, что есть настроенность даже работать дополнительно, продолжить саммит на один день и работать в субботу и днём, и ночью», – заявила 13 декабря вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.По слухам в кулуарах саммита, глава Европейского Совета Шарль Мишель всерьёз готовится к тому, что двухдневный саммит продлится три дня, а его первый день, когда будут решать украинский вопрос, может затянуться до утра пятницы.Очевидно, что в таком случае обсуждение остальных пунктов повестки саммита – о бюджете ЕС до 2027 года, расширении Евросоюза, создании общего оборонного рынка ЕС, ситуации на Ближнем Востоке и внешнеполитических вопросах – окажется скомканным.Однако после оглушительного провала визита в Вашингтон Зеленскому нужна любая, пусть даже мнимая, победа. Как пишет близкое к офису президента Украины издание «Европейская правда» (ЕП), в ЕС тоже публично не признают возможный полный провал саммита в контексте решений по Украине, даже если Венгрия наложит вето на начало переговоров. «Возможен любой сценарий, который будет оставлять для Украины реальную надежду на то, что начало вступительных переговоров отодвигается на месяцы, а не на годы» – отмечает ЕП. Видимо, киевские пропагандисты понимают, что через несколько лет вести переговоры по этому вопросу может оказаться не с кем.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20231211/1051908356.html

https://ukraina.ru/20231006/1049979038.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, ес, виктор орбан, украина