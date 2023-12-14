Защитники Запорожской АЭС рассказали о борьбе с украинскими дронами - 14.12.2023 Украина.ру
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Защитники Запорожской АЭС рассказали о борьбе с украинскими дронами
Защитники Запорожской АЭС рассказали о борьбе с украинскими дронами - 14.12.2023 Украина.ру
Защитники Запорожской АЭС рассказали о борьбе с украинскими дронами
Необходимость непрерывно бороться с БПЛА противника и использование различных средств радиоэлектронной борьбы является особенностью боевых действий в зоне СВО. Об этом со ссылкой на мотострелков Южного военного округа (ЮВО), защищающих Запорожскую АЭС и Энергодар, 14 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-14T07:52
2023-12-14T07:52
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По словам бойца с позывным "Семнадцатый", его боевой группе поставлена задача по обеспечению безопасности Энергодара и ЗАЭС от прорыва ВСУ со стороны Никополя через бывшее Каховское водохранилище."Особенность этой войны, так скажем, это использование противником беспилотных летательных аппаратов. Поэтому у нас, так же как и на всех других позициях, имеется пост воздушного наблюдения, который постоянно находится в готовности выявить БПЛА и сбить его", - рассказал он.Боец с позывным "Сократ", специализирующийся на обнаружении и подавлении дронов, отметил, что украинские БПЛА предпринимают попытки прорыва ежедневно."Есть у меня штатное оружие, это РПК, и противодронное ружьё. Пользоваться приходится каждый день, ежедневно. Включаются все частоты, оно гасит управление пульта и видеосвязь", - пояснил "Сократ".По его словам, ВСУ используют различные типы БПЛА, преимущественно для разведки и координирования артиллерийских ударов.
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новости, россия, запорожская область, запорожская аэс, сво, вс рф, бпла
Новости, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, СВО, ВС РФ, БПЛА

Защитники Запорожской АЭС рассказали о борьбе с украинскими дронами

07:52 14.12.2023
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© NATO
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Необходимость непрерывно бороться с БПЛА противника и использование различных средств радиоэлектронной борьбы является особенностью боевых действий в зоне СВО. Об этом со ссылкой на мотострелков Южного военного округа (ЮВО), защищающих Запорожскую АЭС и Энергодар, 14 декабря сообщает РИА Новости
По словам бойца с позывным "Семнадцатый", его боевой группе поставлена задача по обеспечению безопасности Энергодара и ЗАЭС от прорыва ВСУ со стороны Никополя через бывшее Каховское водохранилище.
"Особенность этой войны, так скажем, это использование противником беспилотных летательных аппаратов. Поэтому у нас, так же как и на всех других позициях, имеется пост воздушного наблюдения, который постоянно находится в готовности выявить БПЛА и сбить его", - рассказал он.
Боец с позывным "Сократ", специализирующийся на обнаружении и подавлении дронов, отметил, что украинские БПЛА предпринимают попытки прорыва ежедневно.
"Есть у меня штатное оружие, это РПК, и противодронное ружьё. Пользоваться приходится каждый день, ежедневно. Включаются все частоты, оно гасит управление пульта и видеосвязь", - пояснил "Сократ".
По его словам, ВСУ используют различные типы БПЛА, преимущественно для разведки и координирования артиллерийских ударов.
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