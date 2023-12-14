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Защитники Запорожской АЭС рассказали о борьбе с украинскими дронами
Защитники Запорожской АЭС рассказали о борьбе с украинскими дронами - 14.12.2023 Украина.ру
Защитники Запорожской АЭС рассказали о борьбе с украинскими дронами
Необходимость непрерывно бороться с БПЛА противника и использование различных средств радиоэлектронной борьбы является особенностью боевых действий в зоне СВО. Об этом со ссылкой на мотострелков Южного военного округа (ЮВО), защищающих Запорожскую АЭС и Энергодар, 14 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-14T07:52
2023-12-14T07:52
2023-12-14T07:52
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По словам бойца с позывным "Семнадцатый", его боевой группе поставлена задача по обеспечению безопасности Энергодара и ЗАЭС от прорыва ВСУ со стороны Никополя через бывшее Каховское водохранилище."Особенность этой войны, так скажем, это использование противником беспилотных летательных аппаратов. Поэтому у нас, так же как и на всех других позициях, имеется пост воздушного наблюдения, который постоянно находится в готовности выявить БПЛА и сбить его", - рассказал он.Боец с позывным "Сократ", специализирующийся на обнаружении и подавлении дронов, отметил, что украинские БПЛА предпринимают попытки прорыва ежедневно."Есть у меня штатное оружие, это РПК, и противодронное ружьё. Пользоваться приходится каждый день, ежедневно. Включаются все частоты, оно гасит управление пульта и видеосвязь", - пояснил "Сократ".По его словам, ВСУ используют различные типы БПЛА, преимущественно для разведки и координирования артиллерийских ударов.
https://ukraina.ru/20231214/1052084159.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запорожская область, запорожская аэс, сво, вс рф, бпла
Новости, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, СВО, ВС РФ, БПЛА
Защитники Запорожской АЭС рассказали о борьбе с украинскими дронами
Необходимость непрерывно бороться с БПЛА противника и использование различных средств радиоэлектронной борьбы является особенностью боевых действий в зоне СВО. Об этом со ссылкой на мотострелков Южного военного округа (ЮВО), защищающих Запорожскую АЭС и Энергодар, 14 декабря сообщает РИА Новости
По словам бойца с позывным "Семнадцатый", его боевой группе поставлена задача по обеспечению безопасности Энергодара и ЗАЭС от прорыва ВСУ со стороны Никополя через бывшее Каховское водохранилище.
"Особенность этой войны, так скажем, это использование противником беспилотных летательных аппаратов. Поэтому у нас, так же как и на всех других позициях, имеется пост воздушного наблюдения, который постоянно находится в готовности выявить БПЛА и сбить его", - рассказал он.
Боец с позывным "Сократ", специализирующийся на обнаружении и подавлении дронов, отметил, что украинские БПЛА предпринимают попытки прорыва ежедневно.
"Есть у меня штатное оружие, это РПК, и противодронное ружьё. Пользоваться приходится каждый день, ежедневно. Включаются все частоты, оно гасит управление пульта и видеосвязь", - пояснил "Сократ".
По его словам, ВСУ используют различные типы БПЛА, преимущественно для разведки и координирования артиллерийских ударов.