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Защитники Запорожской АЭС рассказали о борьбе с украинскими дронами

Защитники Запорожской АЭС рассказали о борьбе с украинскими дронами - 14.12.2023 Украина.ру

Защитники Запорожской АЭС рассказали о борьбе с украинскими дронами

Необходимость непрерывно бороться с БПЛА противника и использование различных средств радиоэлектронной борьбы является особенностью боевых действий в зоне СВО. Об этом со ссылкой на мотострелков Южного военного округа (ЮВО), защищающих Запорожскую АЭС и Энергодар, 14 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-14T07:52

2023-12-14T07:52

2023-12-14T07:52

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По словам бойца с позывным "Семнадцатый", его боевой группе поставлена задача по обеспечению безопасности Энергодара и ЗАЭС от прорыва ВСУ со стороны Никополя через бывшее Каховское водохранилище."Особенность этой войны, так скажем, это использование противником беспилотных летательных аппаратов. Поэтому у нас, так же как и на всех других позициях, имеется пост воздушного наблюдения, который постоянно находится в готовности выявить БПЛА и сбить его", - рассказал он.Боец с позывным "Сократ", специализирующийся на обнаружении и подавлении дронов, отметил, что украинские БПЛА предпринимают попытки прорыва ежедневно."Есть у меня штатное оружие, это РПК, и противодронное ружьё. Пользоваться приходится каждый день, ежедневно. Включаются все частоты, оно гасит управление пульта и видеосвязь", - пояснил "Сократ".По его словам, ВСУ используют различные типы БПЛА, преимущественно для разведки и координирования артиллерийских ударов.

https://ukraina.ru/20231214/1052084159.html

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новости, россия, запорожская область, запорожская аэс, сво, вс рф, бпла