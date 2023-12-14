https://ukraina.ru/20231214/1052087577.html
Финляндия открывает два автомобильных пункта пропуска на границе с Россией – МВД
Финляндия открывает два автомобильных пункта пропуска на границе с Россией – МВД - 14.12.2023 Украина.ру
Финляндия открывает два автомобильных пункта пропуска на границе с Россией – МВД
Власти Финляндии решили в полночь 14 декабря (1:00 мск) открыть пограничные пункты Ваалимаа и Ниирала на российской границе, другие погранпункты остаются закрытыми. Об этом сообщили в финском МВД
2023-12-14T05:56
2023-12-14T05:56
2023-12-14T05:56
новости
финляндия
пересечение границы
граница
кпп
русофобия
антироссийские санкции
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"Пункты пересечения границы останутся закрытыми, за исключением пунктов пересечения границы Ваалимаа и Ниирала, которые будут открыты для движения в четверг, 14 декабря", - говорится в сообщении финского ведомства.Данное решение финского правительства утверждено до 14 января.Ваалима является крупнейшим пунктом пересечения на сухопутной границе с Россией, расположен на юго-востоке Финляндии и граничит с Выборгским районом Ленинградской области. Ожидается, что он будет работать круглосуточно. Ниирала расположен в южной части финской провинции Южная Карелия.МВД Финляндии 30 ноября объявило о закрытии последнего работавшего КПП на границе с Россией "Райа-Йоосеппи - Лотта". По информации ведомства, все пропускные пункты не должны работать до 13 декабря, решение приняли "чтобы защитить национальную безопасность" страны.
https://ukraina.ru/20231214/1052078628.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, финляндия, пересечение границы, граница, кпп, русофобия, антироссийские санкции
Новости, Финляндия, пересечение границы, граница, КПП, Русофобия, антироссийские санкции
Финляндия открывает два автомобильных пункта пропуска на границе с Россией – МВД
Власти Финляндии решили в полночь 14 декабря (1:00 мск) открыть пограничные пункты Ваалимаа и Ниирала на российской границе, другие погранпункты остаются закрытыми. Об этом сообщили в финском МВД
"Пункты пересечения границы останутся закрытыми, за исключением пунктов пересечения границы Ваалимаа и Ниирала, которые будут открыты для движения в четверг, 14 декабря", - говорится в сообщении финского ведомства.
Данное решение финского правительства утверждено до 14 января.
Ваалима является крупнейшим пунктом пересечения на сухопутной границе с Россией, расположен на юго-востоке Финляндии и граничит с Выборгским районом Ленинградской области. Ожидается, что он будет работать круглосуточно. Ниирала расположен в южной части финской провинции Южная Карелия.
МВД Финляндии 30 ноября объявило о закрытии последнего работавшего КПП на границе с Россией "Райа-Йоосеппи - Лотта". По информации ведомства, все пропускные пункты не должны работать до 13 декабря, решение приняли "чтобы защитить национальную безопасность" страны.