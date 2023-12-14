https://ukraina.ru/20231214/1052087577.html

Финляндия открывает два автомобильных пункта пропуска на границе с Россией – МВД

Финляндия открывает два автомобильных пункта пропуска на границе с Россией – МВД - 14.12.2023 Украина.ру

Финляндия открывает два автомобильных пункта пропуска на границе с Россией – МВД

Власти Финляндии решили в полночь 14 декабря (1:00 мск) открыть пограничные пункты Ваалимаа и Ниирала на российской границе, другие погранпункты остаются закрытыми. Об этом сообщили в финском МВД

2023-12-14T05:56

2023-12-14T05:56

2023-12-14T05:56

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финляндия

пересечение границы

граница

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русофобия

антироссийские санкции

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"Пункты пересечения границы останутся закрытыми, за исключением пунктов пересечения границы Ваалимаа и Ниирала, которые будут открыты для движения в четверг, 14 декабря", - говорится в сообщении финского ведомства.Данное решение финского правительства утверждено до 14 января.Ваалима является крупнейшим пунктом пересечения на сухопутной границе с Россией, расположен на юго-востоке Финляндии и граничит с Выборгским районом Ленинградской области. Ожидается, что он будет работать круглосуточно. Ниирала расположен в южной части финской провинции Южная Карелия.МВД Финляндии 30 ноября объявило о закрытии последнего работавшего КПП на границе с Россией "Райа-Йоосеппи - Лотта". По информации ведомства, все пропускные пункты не должны работать до 13 декабря, решение приняли "чтобы защитить национальную безопасность" страны.

https://ukraina.ru/20231214/1052078628.html

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новости, финляндия, пересечение границы, граница, кпп, русофобия, антироссийские санкции