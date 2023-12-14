https://ukraina.ru/20231214/1052085811.html
В Европе боятся удара РФ по аэродромам, с которых будут взлетать истребители F-16 ВСУ
В Европе боятся удара РФ по аэродромам, с которых будут взлетать истребители F-16 ВСУ - 14.12.2023 Украина.ру
В Европе боятся удара РФ по аэродромам, с которых будут взлетать истребители F-16 ВСУ
Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага считает, что вылеты боевых самолётов F-16, поставленных на вооружение украинской армии, с авиабаз стран НАТО станут "красной линией", которая приведёт к открытом столкновению с Россией и развяжет Третью мировую войну
2023-12-14T01:52
2023-12-14T01:52
2023-12-14T01:52
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В среду, 13 декабря, Блага встретился с российским послом в Словакии Игорем Братчиковым, который проинформировал его об ответных мерах при таком развитии событий. Опасаясь последствий, Блага призвал Словакию "оставаться на стороне мира". Ранее глава делегации РФ в Вене по вопросам безопасности Константин Гаврилов заявил, что Россия будет рассматривать применение F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии как участие этих стран в конфликте и вынудит Москву на ответные меры. До этого главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что самолеты F-16 к моменту их поставки в ВСУ никак не повлияют на ход боевых действий, так как Россия модернизировала систему ПВО С-400.
https://ukraina.ru/20231213/1052082644.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, нато, аэродромы, истребитель, военная помощь, военная техника, всу, сво, спецоперация, вс рф
Новости, Украина, НАТО, аэродромы, истребитель, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО, Спецоперация, ВС РФ
В Европе боятся удара РФ по аэродромам, с которых будут взлетать истребители F-16 ВСУ
Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага считает, что вылеты боевых самолётов F-16, поставленных на вооружение украинской армии, с авиабаз стран НАТО станут "красной линией", которая приведёт к открытом столкновению с Россией и развяжет Третью мировую войну