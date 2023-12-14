В Европе боятся удара РФ по аэродромам, с которых будут взлетать истребители F-16 ВСУ - 14.12.2023 Украина.ру
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В Европе боятся удара РФ по аэродромам, с которых будут взлетать истребители F-16 ВСУ
В Европе боятся удара РФ по аэродромам, с которых будут взлетать истребители F-16 ВСУ - 14.12.2023 Украина.ру
В Европе боятся удара РФ по аэродромам, с которых будут взлетать истребители F-16 ВСУ
Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага считает, что вылеты боевых самолётов F-16, поставленных на вооружение украинской армии, с авиабаз стран НАТО станут "красной линией", которая приведёт к открытом столкновению с Россией и развяжет Третью мировую войну
2023-12-14T01:52
2023-12-14T01:52
новости
украина
нато
аэродромы
истребитель
военная помощь
военная техника
всу
сво
спецоперация
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В среду, 13 декабря, Блага встретился с российским послом в Словакии Игорем Братчиковым, который проинформировал его об ответных мерах при таком развитии событий. Опасаясь последствий, Блага призвал Словакию "оставаться на стороне мира". Ранее глава делегации РФ в Вене по вопросам безопасности Константин Гаврилов заявил, что Россия будет рассматривать применение F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии как участие этих стран в конфликте и вынудит Москву на ответные меры. До этого главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что самолеты F-16 к моменту их поставки в ВСУ никак не повлияют на ход боевых действий, так как Россия модернизировала систему ПВО С-400.
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новости, украина, нато, аэродромы, истребитель, военная помощь, военная техника, всу, сво, спецоперация, вс рф
Новости, Украина, НАТО, аэродромы, истребитель, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО, Спецоперация, ВС РФ

В Европе боятся удара РФ по аэродромам, с которых будут взлетать истребители F-16 ВСУ

01:52 14.12.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага считает, что вылеты боевых самолётов F-16, поставленных на вооружение украинской армии, с авиабаз стран НАТО станут "красной линией", которая приведёт к открытом столкновению с Россией и развяжет Третью мировую войну
В среду, 13 декабря, Блага встретился с российским послом в Словакии Игорем Братчиковым, который проинформировал его об ответных мерах при таком развитии событий.
"Для России это красная линия, и они предупреждают, что дошло бы к открытому столкновению, эскалация могла бы привести к Третьей мировой войне", – цитирует слова политика РИА Новости.
Опасаясь последствий, Блага призвал Словакию "оставаться на стороне мира".
Ранее глава делегации РФ в Вене по вопросам безопасности Константин Гаврилов заявил, что Россия будет рассматривать применение F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии как участие этих стран в конфликте и вынудит Москву на ответные меры.
До этого главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что самолеты F-16 к моменту их поставки в ВСУ никак не повлияют на ход боевых действий, так как Россия модернизировала систему ПВО С-400.
- РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Вчера, 19:29
В США предположили когда в конфликт с РФ вступит НАТОВ случае поражения Украины в конфликт с Россией вмешается НАТО. Такое мнение выразил сенатор, член Демократической партии США Шеррод Браун в интервью газете Тhe Washington Post
 
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