https://ukraina.ru/20231214/1052085811.html

В Европе боятся удара РФ по аэродромам, с которых будут взлетать истребители F-16 ВСУ

В Европе боятся удара РФ по аэродромам, с которых будут взлетать истребители F-16 ВСУ - 14.12.2023 Украина.ру

В Европе боятся удара РФ по аэродромам, с которых будут взлетать истребители F-16 ВСУ

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага считает, что вылеты боевых самолётов F-16, поставленных на вооружение украинской армии, с авиабаз стран НАТО станут "красной линией", которая приведёт к открытом столкновению с Россией и развяжет Третью мировую войну

2023-12-14T01:52

2023-12-14T01:52

2023-12-14T01:52

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В среду, 13 декабря, Блага встретился с российским послом в Словакии Игорем Братчиковым, который проинформировал его об ответных мерах при таком развитии событий. Опасаясь последствий, Блага призвал Словакию "оставаться на стороне мира". Ранее глава делегации РФ в Вене по вопросам безопасности Константин Гаврилов заявил, что Россия будет рассматривать применение F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии как участие этих стран в конфликте и вынудит Москву на ответные меры. До этого главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что самолеты F-16 к моменту их поставки в ВСУ никак не повлияют на ход боевых действий, так как Россия модернизировала систему ПВО С-400.

https://ukraina.ru/20231213/1052082644.html

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новости, украина, нато, аэродромы, истребитель, военная помощь, военная техника, всу, сво, спецоперация, вс рф