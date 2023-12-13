В МИД РФ предупредили о последствиях использования ВСУ F-16 с авиабаз стран НАТО - 13.12.2023 Украина.ру
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В МИД РФ предупредили о последствиях использования ВСУ F-16 с авиабаз стран НАТО
В МИД РФ предупредили о последствиях использования ВСУ F-16 с авиабаз стран НАТО - 13.12.2023 Украина.ру
В МИД РФ предупредили о последствиях использования ВСУ F-16 с авиабаз стран НАТО
Россия будет рассматривать использование Украиной истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как участие в конфликте. Об этом заявил 13 декабря глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
2023-12-13T19:12
2023-12-13T19:12
новости
украина
мид рф
истребитель
нато
польша
сво
всу
румыния
словакия
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Предупреждение связано с тем, что в медиаполе всё чаще стали появляться сообщения о том, что Вооружённые силы Украины могут использовать авиабазы в странах НАТО для атаки на Россию. По его словам, агрессивная политика Запада перестала скрываться за формулировками об оборонительной направленности принимаемых военных доктрин.Ранее Гаврилов заявлял, что поставки вооружений Киеву втягивают членов НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемой эскалации.
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новости, украина, мид рф, истребитель, нато, польша, сво, всу, румыния, словакия
Новости, Украина, МИД РФ, истребитель, НАТО, Польша, СВО, ВСУ, Румыния, Словакия

В МИД РФ предупредили о последствиях использования ВСУ F-16 с авиабаз стран НАТО

19:12 13.12.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныF-16
F-16
© Пресс-служба президента Украины
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Россия будет рассматривать использование Украиной истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как участие в конфликте. Об этом заявил 13 декабря глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Предупреждение связано с тем, что в медиаполе всё чаще стали появляться сообщения о том, что Вооружённые силы Украины могут использовать авиабазы в странах НАТО для атаки на Россию.
"Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран – членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры", – цитирует Гаврилова РИА Новости.
По его словам, агрессивная политика Запада перестала скрываться за формулировками об оборонительной направленности принимаемых военных доктрин.
Ранее Гаврилов заявлял, что поставки вооружений Киеву втягивают членов НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемой эскалации.
28 июля, 17:10
Американские F-16 для Украины. Где они будут базироваться и откуда вылетать Согласно решениям последнего саммита НАТО в Вильнюсе, в ВСУ будут поставлены более сотни этих многоцелевых истребителей. Но эксперты утверждают, что у Киева нет подходящих авиационных баз для самолетов такого типа
 
НовостиУкраинаМИД РФистребительНАТОПольшаСВОВСУРумынияСловакия
 
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Заголовок открываемого материала
19:12В МИД РФ предупредили о последствиях использования ВСУ F-16 с авиабаз стран НАТО
18:54Зеленский заявил, что ВС РФ не заняли никаких украинских территорий
18:33ЕК отказалась разморозить €10 млрд для Венгрии
18:22Зеленский объяснил отсутствие результатов у ВСУ обычным "зимним замедлением"
18:01Зеленский в Осло, откуда на Белоруссию готовилось нападение, "после Марьинки – Победа". Итоги 13 декабря
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