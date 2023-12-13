В МИД РФ предупредили о последствиях использования ВСУ F-16 с авиабаз стран НАТО
© Пресс-служба президента УкраиныF-16
© Пресс-служба президента Украины
Россия будет рассматривать использование Украиной истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как участие в конфликте. Об этом заявил 13 декабря глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Предупреждение связано с тем, что в медиаполе всё чаще стали появляться сообщения о том, что Вооружённые силы Украины могут использовать авиабазы в странах НАТО для атаки на Россию.
"Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран – членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры", – цитирует Гаврилова РИА Новости.
По его словам, агрессивная политика Запада перестала скрываться за формулировками об оборонительной направленности принимаемых военных доктрин.
Ранее Гаврилов заявлял, что поставки вооружений Киеву втягивают членов НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемой эскалации.
28 июля, 17:10Американские F-16 для Украины. Где они будут базироваться и откуда вылетать Согласно решениям последнего саммита НАТО в Вильнюсе, в ВСУ будут поставлены более сотни этих многоцелевых истребителей. Но эксперты утверждают, что у Киева нет подходящих авиационных баз для самолетов такого типа