https://ukraina.ru/20231213/1052082519.html

В МИД РФ предупредили о последствиях использования ВСУ F-16 с авиабаз стран НАТО

В МИД РФ предупредили о последствиях использования ВСУ F-16 с авиабаз стран НАТО - 13.12.2023 Украина.ру

В МИД РФ предупредили о последствиях использования ВСУ F-16 с авиабаз стран НАТО

Россия будет рассматривать использование Украиной истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как участие в конфликте. Об этом заявил 13 декабря глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов

2023-12-13T19:12

2023-12-13T19:12

2023-12-13T19:12

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Предупреждение связано с тем, что в медиаполе всё чаще стали появляться сообщения о том, что Вооружённые силы Украины могут использовать авиабазы в странах НАТО для атаки на Россию. По его словам, агрессивная политика Запада перестала скрываться за формулировками об оборонительной направленности принимаемых военных доктрин.Ранее Гаврилов заявлял, что поставки вооружений Киеву втягивают членов НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемой эскалации.

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новости, украина, мид рф, истребитель, нато, польша, сво, всу, румыния, словакия