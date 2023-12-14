Яна Поплавская: кто она - 14.12.2023 Украина.ру
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Яна Поплавская: кто она
Яна Поплавская: кто она - 14.12.2023 Украина.ру
Яна Поплавская: кто она
Российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог
2023-12-14T09:37
2023-12-14T09:37
новости
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Яна Евгеньевна Поплавская родилась 28 июня 1967 года в Москве в семье творческих работников. С 7 лет занималась художественной гимнастикой, кандидат в мастера спорта.Большим успехом стала роль Красной Шапочки в фильме Леонида Нечаева «Про Красную Шапочку». С 1983 по 1989 год училась в Театральном училище им. Щукина. Работала в театре «Современник 2», затем в театре Василия Ливанова «Детектив» (ныне — «Вишнёвый сад»). С 1991 года работала на телевидении. С 1994 по 1995 год вела телепередачу «Видеомикс» на «Первом канале Останкино», с 1995 по 1996 год — программу «Кинематографъ» на сменившем его канале ОРТ. С 1994 по 2010 год вела телепередачу «Времечко», которая шла на телеканалах НТВ, «ТВ Центр» и «PRO Деньги». Работала на радио «Сити-FM», вела передачи «Министерство культуры» и «VIP-лимита».Преподаёт на факультете журналистики МГУ, в Институте Телевидения и Радиовещания «Останкино» и в Институте театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона (мастер курса). Академик академии Российского телевидения. Играет в антрепризном театре Вячеслава Невинного — младшего. Ведёт авторскую колонку на портале Letidor. В 2019 году из статей Поплавской на LETIDOR была составлена книга, опубликованная в издательстве «Астрель» под названием «Встань и иди. Иначе нельзя». Периодически приглашается в качестве эксперта на ток-шоу «Пусть говорят» и «Прямой эфир».В 2013 году координировала сбор гуманитарной помощи для семей, пострадавших от наводнения в Амурской области, участвовала в организации доставки грузов в зону бедствия, работала в регионе в качестве волонтёра. Работы в кино: «Про Красную Шапочку», «Фантазии Веснухина», «Суета сует», «Васса», «Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа», «Узник замка Иф», «Прямая трансляция», «Тёмные воды», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Эффект Богарне», «Приличные люди», «Новая жизнь» и другие.В 2017 году награждена медалью Министерства обороны РФ «Участнику военной операции в Сирии».Замужем. Имеет двоих детей.
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новости
Новости

Яна Поплавская: кто она

09:37 14.12.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБлаготворительный вечер фонда "Миссия"
Благотворительный вечер фонда Миссия - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог
Яна Евгеньевна Поплавская родилась 28 июня 1967 года в Москве в семье творческих работников.
С 7 лет занималась художественной гимнастикой, кандидат в мастера спорта.
Большим успехом стала роль Красной Шапочки в фильме Леонида Нечаева «Про Красную Шапочку».
С 1983 по 1989 год училась в Театральном училище им. Щукина.
Работала в театре «Современник 2», затем в театре Василия Ливанова «Детектив» (ныне — «Вишнёвый сад»).
С 1991 года работала на телевидении.
С 1994 по 1995 год вела телепередачу «Видеомикс» на «Первом канале Останкино», с 1995 по 1996 год — программу «Кинематографъ» на сменившем его канале ОРТ.
С 1994 по 2010 год вела телепередачу «Времечко», которая шла на телеканалах НТВ, «ТВ Центр» и «PRO Деньги».
Работала на радио «Сити-FM», вела передачи «Министерство культуры» и «VIP-лимита».
Преподаёт на факультете журналистики МГУ, в Институте Телевидения и Радиовещания «Останкино» и в Институте театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона (мастер курса).
Академик академии Российского телевидения.
Играет в антрепризном театре Вячеслава Невинного — младшего.
Ведёт авторскую колонку на портале Letidor.
В 2019 году из статей Поплавской на LETIDOR была составлена книга, опубликованная в издательстве «Астрель» под названием «Встань и иди. Иначе нельзя».
Периодически приглашается в качестве эксперта на ток-шоу «Пусть говорят» и «Прямой эфир».
В 2013 году координировала сбор гуманитарной помощи для семей, пострадавших от наводнения в Амурской области, участвовала в организации доставки грузов в зону бедствия, работала в регионе в качестве волонтёра.
Работы в кино: «Про Красную Шапочку», «Фантазии Веснухина», «Суета сует», «Васса», «Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа», «Узник замка Иф», «Прямая трансляция», «Тёмные воды», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Эффект Богарне», «Приличные люди», «Новая жизнь» и другие.
В 2017 году награждена медалью Министерства обороны РФ «Участнику военной операции в Сирии».
Замужем. Имеет двоих детей.
 
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