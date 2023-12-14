https://ukraina.ru/20231214/1052056599.html

Эксперт объяснил, зачем Западу нужен "живой труп" Зеленского и кто-то легитимный на Украине

Эксперт объяснил, зачем Западу нужен "живой труп" Зеленского и кто-то легитимный на Украине - 14.12.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, зачем Западу нужен "живой труп" Зеленского и кто-то легитимный на Украине

Зеленский боится проиграть президентские выборы, потому что это вопрос его жизни. Потому что на Украине произошло такое кровопролитие, которое ему никто никогда не забудет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2023-12-14T05:00

2023-12-14T05:00

2023-12-14T05:00

новости

владимир зеленский

украина

президентские выборы

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сша

власти украины

деньги

оружие

рейтинг

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Для Запада очень важны выборы на Украине. Зеленский подписывает огромные контракты, берет на себя кредиты и военные поставки. Это огромные деньги и Западу хотелось бы, чтобы эти документы подписывал легитимный президент, рассказал политолог.Пока какой-то катастрофы с выборами у Зеленского нет. Но он чувствует угрозу и помнит, как проходили его собственные выборы. Зеленский избирался на волне ненависти к предыдущему президенту Петру Порошенко, добавил он.Зеленский боится проиграть выборы, потому что это вопрос его жизни. На Украине произошло такое кровопролитие, которое никто никогда не забудет. Но пока у него есть надежда, что он победит и Запад продолжит давать деньги и оружие, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231213/1052005623.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, украина, президентские выборы, президент, сша, власти украины, деньги, оружие, рейтинг