Эксперт объяснил, зачем Западу нужен "живой труп" Зеленского и кто-то легитимный на Украине
© AP / Yves Herman
© AP / Yves Herman
Зеленский боится проиграть президентские выборы, потому что это вопрос его жизни. Потому что на Украине произошло такое кровопролитие, которое ему никто никогда не забудет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Для Запада очень важны выборы на Украине. Зеленский подписывает огромные контракты, берет на себя кредиты и военные поставки. Это огромные деньги и Западу хотелось бы, чтобы эти документы подписывал легитимный президент, рассказал политолог.
"[Президент Украины Владимир] Зеленский почти сформировал авторитарный режим: партий нет, СМИ нет, любая деятельность подлежит арестам. В наших СМИ это преподносится так, как будто Зеленский уже живой труп. Но у него все-таки 70% рейтинга", - подчеркнул Суздальцев.
Пока какой-то катастрофы с выборами у Зеленского нет. Но он чувствует угрозу и помнит, как проходили его собственные выборы. Зеленский избирался на волне ненависти к предыдущему президенту Петру Порошенко, добавил он.
Зеленский боится проиграть выборы, потому что это вопрос его жизни. На Украине произошло такое кровопролитие, которое никто никогда не забудет. Но пока у него есть надежда, что он победит и Запад продолжит давать деньги и оружие, заключил собеседник Украина.ру.
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