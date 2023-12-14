Эксперт объяснил, зачем Западу нужен "живой труп" Зеленского и кто-то легитимный на Украине - 14.12.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, зачем Западу нужен "живой труп" Зеленского и кто-то легитимный на Украине
Эксперт объяснил, зачем Западу нужен "живой труп" Зеленского и кто-то легитимный на Украине - 14.12.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, зачем Западу нужен "живой труп" Зеленского и кто-то легитимный на Украине
Зеленский боится проиграть президентские выборы, потому что это вопрос его жизни. Потому что на Украине произошло такое кровопролитие, которое ему никто никогда не забудет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-12-14T05:00
2023-12-14T05:00
новости
владимир зеленский
украина
президентские выборы
президент
сша
власти украины
деньги
оружие
рейтинг
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Для Запада очень важны выборы на Украине. Зеленский подписывает огромные контракты, берет на себя кредиты и военные поставки. Это огромные деньги и Западу хотелось бы, чтобы эти документы подписывал легитимный президент, рассказал политолог.Пока какой-то катастрофы с выборами у Зеленского нет. Но он чувствует угрозу и помнит, как проходили его собственные выборы. Зеленский избирался на волне ненависти к предыдущему президенту Петру Порошенко, добавил он.Зеленский боится проиграть выборы, потому что это вопрос его жизни. На Украине произошло такое кровопролитие, которое никто никогда не забудет. Но пока у него есть надежда, что он победит и Запад продолжит давать деньги и оружие, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231213/1052005623.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, украина, президентские выборы, президент, сша, власти украины, деньги, оружие, рейтинг
Новости, Владимир Зеленский, Украина, президентские выборы, президент, США, власти Украины, деньги, оружие, рейтинг

Эксперт объяснил, зачем Западу нужен "живой труп" Зеленского и кто-то легитимный на Украине

05:00 14.12.2023
 
© AP / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP / Yves Herman
Читать в
Зеленский боится проиграть президентские выборы, потому что это вопрос его жизни. Потому что на Украине произошло такое кровопролитие, которое ему никто никогда не забудет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Для Запада очень важны выборы на Украине. Зеленский подписывает огромные контракты, берет на себя кредиты и военные поставки. Это огромные деньги и Западу хотелось бы, чтобы эти документы подписывал легитимный президент, рассказал политолог.
"[Президент Украины Владимир] Зеленский почти сформировал авторитарный режим: партий нет, СМИ нет, любая деятельность подлежит арестам. В наших СМИ это преподносится так, как будто Зеленский уже живой труп. Но у него все-таки 70% рейтинга", - подчеркнул Суздальцев.
Пока какой-то катастрофы с выборами у Зеленского нет. Но он чувствует угрозу и помнит, как проходили его собственные выборы. Зеленский избирался на волне ненависти к предыдущему президенту Петру Порошенко, добавил он.
Зеленский боится проиграть выборы, потому что это вопрос его жизни. На Украине произошло такое кровопролитие, которое никто никогда не забудет. Но пока у него есть надежда, что он победит и Запад продолжит давать деньги и оружие, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Вчера, 02:35
Богдан Безпалько: Британия ударит "морским" кулаком, чтобы спасти ВСУ, но Россия заберет Харьков и ОдессуНАТО может заявить, что готов вступить в конфликт, но это крайне маловероятно. Если до этого дойдет, финны и итальянцы ощутят легкий запах бомб, которые взрывали на полигоне Новая Земля, считает политолог Богдан Безпалько
 
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