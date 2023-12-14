https://ukraina.ru/20231214/1052054922.html

"Украинской армии нет": политолог о том, зачем Запад провоцирует Россию и твердит о скором разложении ВСУ

"Украинской армии нет": политолог о том, зачем Запад провоцирует Россию и твердит о скором разложении ВСУ - 14.12.2023 Украина.ру

"Украинской армии нет": политолог о том, зачем Запад провоцирует Россию и твердит о скором разложении ВСУ

Россию пытаются убедить в том, что украинская армия полностью разложилась. У ВСУ ощущаются проблемы на фронте, но нет такой катастрофы, которую усердно расписывают на Западе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2023-12-14T04:20

2023-12-14T04:20

2023-12-14T04:20

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На Западе раскручивают информационную кампанию о катастрофическом положении ВСУ. Потому что им очень хочется, чтобы российские войска вышли из своих укреплений воевать в чистое поле, рассказал политолог.Сейчас у ВСУ ощущаются некоторые проблемы, но нет такой катастрофы, которую усердно расписывают на Западе. Не исключаю, что и зимой они что-то попытаются сделать. У них просто нет другого выхода, кроме наступления, добавил он.Запад выступает за две очень простые формулы. Первая — не дать Украине проиграть и не дать России выиграть. Им нужно заставить Россию пойти на переговоры на украинских условиях, что может обернуться политическим уничтожением РФ, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231213/1052035057.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, наступление, оборона, всу, переговоры, сво, спецоперация, война, запад, провокация