"Украинской армии нет": политолог о том, зачем Запад провоцирует Россию и твердит о скором разложении ВСУ - 14.12.2023 Украина.ру
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"Украинской армии нет": политолог о том, зачем Запад провоцирует Россию и твердит о скором разложении ВСУ
"Украинской армии нет": политолог о том, зачем Запад провоцирует Россию и твердит о скором разложении ВСУ - 14.12.2023 Украина.ру
"Украинской армии нет": политолог о том, зачем Запад провоцирует Россию и твердит о скором разложении ВСУ
Россию пытаются убедить в том, что украинская армия полностью разложилась. У ВСУ ощущаются проблемы на фронте, но нет такой катастрофы, которую усердно расписывают на Западе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-12-14T04:20
2023-12-14T04:20
новости
россия
украина
наступление
оборона
всу
переговоры
сво
спецоперация
война
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На Западе раскручивают информационную кампанию о катастрофическом положении ВСУ. Потому что им очень хочется, чтобы российские войска вышли из своих укреплений воевать в чистое поле, рассказал политолог.Сейчас у ВСУ ощущаются некоторые проблемы, но нет такой катастрофы, которую усердно расписывают на Западе. Не исключаю, что и зимой они что-то попытаются сделать. У них просто нет другого выхода, кроме наступления, добавил он.Запад выступает за две очень простые формулы. Первая — не дать Украине проиграть и не дать России выиграть. Им нужно заставить Россию пойти на переговоры на украинских условиях, что может обернуться политическим уничтожением РФ, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231213/1052035057.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, наступление, оборона, всу, переговоры, сво, спецоперация, война, запад, провокация
Новости, Россия, Украина, наступление, оборона, ВСУ, переговоры, СВО, Спецоперация, война, Запад, провокация

"Украинской армии нет": политолог о том, зачем Запад провоцирует Россию и твердит о скором разложении ВСУ

04:20 14.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПодготовка пехоты Нацгвардии Украины по методике НАТО
Подготовка пехоты Нацгвардии Украины по методике НАТО - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Россию пытаются убедить в том, что украинская армия полностью разложилась. У ВСУ ощущаются проблемы на фронте, но нет такой катастрофы, которую усердно расписывают на Западе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
На Западе раскручивают информационную кампанию о катастрофическом положении ВСУ. Потому что им очень хочется, чтобы российские войска вышли из своих укреплений воевать в чистое поле, рассказал политолог.
"Идут очень серьёзные процессы [по дезинформации], и нас пытаются спровоцировать, что украинской армии нет, она вся разложилась. Если бы у них был такой разлад, мы стояли бы по всему течению Днепра", - отметил Суздальцев.
Сейчас у ВСУ ощущаются некоторые проблемы, но нет такой катастрофы, которую усердно расписывают на Западе. Не исключаю, что и зимой они что-то попытаются сделать. У них просто нет другого выхода, кроме наступления, добавил он.
Запад выступает за две очень простые формулы. Первая — не дать Украине проиграть и не дать России выиграть. Им нужно заставить Россию пойти на переговоры на украинских условиях, что может обернуться политическим уничтожением РФ, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Юрий Зверев интервью
Вчера, 11:35
Юрий Зверев: Даже если США расчехлят для ВСУ все запасы Abrams и F-16, Россия победит в затяжной войнеНа Западе среди политиков встречаются неадекватные люди, но непохоже, что в элитах преобладает желание вступить в ядерную войну с Россией, считает главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
 
НовостиРоссияУкраинанаступлениеоборонаВСУпереговорыСВОСпецоперациявойнаЗападпровокация
 
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Заголовок открываемого материала
04:20"Украинской армии нет": политолог о том, зачем Запад провоцирует Россию и твердит о скором разложении ВСУ
04:17Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили технику и боевиков ВСУ на Купянском направлении – МО
04:10Эксперт раскрыл, как Украина опустошила арсеналы Бундесвера и заставила США встать на военные рельсы
04:01Силы ПВО сбили беспилотник в районе Наро-Фоминска – Собянин
04:00Андрей Суздальцев о том, зачем Запад "льет слезы" о катастрофе ВСУ, пока Украина ждет истребители F-16
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