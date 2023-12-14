"Украинской армии нет": политолог о том, зачем Запад провоцирует Россию и твердит о скором разложении ВСУ
Россию пытаются убедить в том, что украинская армия полностью разложилась. У ВСУ ощущаются проблемы на фронте, но нет такой катастрофы, которую усердно расписывают на Западе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
На Западе раскручивают информационную кампанию о катастрофическом положении ВСУ. Потому что им очень хочется, чтобы российские войска вышли из своих укреплений воевать в чистое поле, рассказал политолог.
"Идут очень серьёзные процессы [по дезинформации], и нас пытаются спровоцировать, что украинской армии нет, она вся разложилась. Если бы у них был такой разлад, мы стояли бы по всему течению Днепра", - отметил Суздальцев.
Сейчас у ВСУ ощущаются некоторые проблемы, но нет такой катастрофы, которую усердно расписывают на Западе. Не исключаю, что и зимой они что-то попытаются сделать. У них просто нет другого выхода, кроме наступления, добавил он.
Запад выступает за две очень простые формулы. Первая — не дать Украине проиграть и не дать России выиграть. Им нужно заставить Россию пойти на переговоры на украинских условиях, что может обернуться политическим уничтожением РФ, заключил собеседник Украина.ру.
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