https://ukraina.ru/20231213/1052079182.html

Куда переброшены основные резервы ВСУ и что планирует Россия: Мощанский о десяти сталинских ударах

Куда переброшены основные резервы ВСУ и что планирует Россия: Мощанский о десяти сталинских ударах - 13.12.2023 Украина.ру

Куда переброшены основные резервы ВСУ и что планирует Россия: Мощанский о десяти сталинских ударах

Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о том, как Зеленский создаёт искусственный позитив о ситуации на фронте, о самых сложных для российской армии реперных точках, а также проанализировал, как российская армия может окружить Авдеевку

2023-12-13T17:07

2023-12-13T17:07

2023-12-13T17:07

видео

илья мощанский

клещеевка

россия

украина

сво

плацдарм

наступление

владимир зеленский

артемовск

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00:27 – Как войска России наступают на Ивановское под Клещеевкой и что пытается предпринять Зеленский?05:20 – Опыт прошлых войн;08:17 – Почему ВСУ не находятся в данный момент в критическом положении?16:03 – О плацдарме в Крынках;25:56 – Как Россия продолжит наступление зимой?27:47 – Может ли Россия продвинуться на артёмовском и запорожском направлениях в ближайшее время?33:30 – Как США построили защитные сооружения для украинской энергосистемы?

клещеевка

купянск

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