Куда переброшены основные резервы ВСУ и что планирует Россия: Мощанский о десяти сталинских ударах - 13.12.2023 Украина.ру
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Куда переброшены основные резервы ВСУ и что планирует Россия: Мощанский о десяти сталинских ударах
Куда переброшены основные резервы ВСУ и что планирует Россия: Мощанский о десяти сталинских ударах - 13.12.2023 Украина.ру
Куда переброшены основные резервы ВСУ и что планирует Россия: Мощанский о десяти сталинских ударах
Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о том, как Зеленский создаёт искусственный позитив о ситуации на фронте, о самых сложных для российской армии реперных точках, а также проанализировал, как российская армия может окружить Авдеевку
2023-12-13T17:07
2023-12-13T17:07
видео
илья мощанский
клещеевка
россия
украина
сво
плацдарм
наступление
владимир зеленский
артемовск
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00:27 – Как войска России наступают на Ивановское под Клещеевкой и что пытается предпринять Зеленский?05:20 – Опыт прошлых войн;08:17 – Почему ВСУ не находятся в данный момент в критическом положении?16:03 – О плацдарме в Крынках;25:56 – Как Россия продолжит наступление зимой?27:47 – Может ли Россия продвинуться на артёмовском и запорожском направлениях в ближайшее время?33:30 – Как США построили защитные сооружения для украинской энергосистемы?
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видео, илья мощанский, клещеевка, россия, украина, сво, плацдарм, наступление, владимир зеленский, артемовск, запорожье, авдеевка, днр, армия, танки, купянск, херсон, видео
Видео, Илья Мощанский, Клещеевка, Россия, Украина, СВО, плацдарм, наступление, Владимир Зеленский, Артемовск, Запорожье, Авдеевка, ДНР, Армия, танки, Купянск, Херсон

Куда переброшены основные резервы ВСУ и что планирует Россия: Мощанский о десяти сталинских ударах

17:07 13.12.2023
 
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Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о том, как Зеленский создаёт искусственный позитив о ситуации на фронте, о самых сложных для российской армии реперных точках, а также проанализировал, как российская армия может окружить Авдеевку
00:27 – Как войска России наступают на Ивановское под Клещеевкой и что пытается предпринять Зеленский?
05:20 – Опыт прошлых войн;
08:17 – Почему ВСУ не находятся в данный момент в критическом положении?
16:03 – О плацдарме в Крынках;
25:56 – Как Россия продолжит наступление зимой?
27:47 – Может ли Россия продвинуться на артёмовском и запорожском направлениях в ближайшее время?
33:30 – Как США построили защитные сооружения для украинской энергосистемы?
 
ВидеоИлья МощанскийКлещеевкаРоссияУкраинаСВОплацдармнаступлениеВладимир ЗеленскийАртемовскЗапорожьеАвдеевкаДНРАрмиятанкиКупянскХерсон
 
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