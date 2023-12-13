https://ukraina.ru/20231213/1052062800.html
Украина не готова к переговорам о вступление в ЕС, заявил Фицо
Украина не готова к переговорам о вступление в ЕС, заявил Фицо - 13.12.2023 Украина.ру
Украина не готова к переговорам о вступление в ЕС, заявил Фицо
Но, несмотря на официальную позицию, Словакия не будет препятствовать началу переговоров. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо на встрече с депутатами
2023-12-13T14:19
2023-12-13T14:19
2023-12-13T14:19
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Проведение переговоров по вступлению Украины в Европейский союз не представляется возможным, заявил Фицо. Он уверен, что государство еще не готово к началу этого процесса. Тем не менее Фицо добавил, что не будет препятствовать началу переговоров.Венгрия сменила категоричное несогласие на стремление замедлить, но не остановить процесс интеграции Украины в ЕС. Об этом сообщил глава МИД Украины Кулеба после переговоров с венгерским коллегой. По его словам, в Киеве "получили первый непубличный и неофициальный сигнал из Венгрии, который свидетельствует об окне возможностей" для Украины на саммите ЕС 14-15 декабря.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказывался против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Кроме того, Венгрия продолжает блокировать восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 млрд евро, а также пакеты военной (20 млрд евро) и макрофинансовой (50 млрд евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы.
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новости, новости украины, евросоюз, переговоры, венгрия, словакия
Новости, Новости Украины, Евросоюз, переговоры, Венгрия, Словакия
Украина не готова к переговорам о вступление в ЕС, заявил Фицо
Но, несмотря на официальную позицию, Словакия не будет препятствовать началу переговоров. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо на встрече с депутатами
Проведение переговоров по вступлению Украины в Европейский союз не представляется возможным, заявил Фицо. Он уверен, что государство еще не готово к началу этого процесса.
Тем не менее Фицо добавил, что не будет препятствовать началу переговоров.
"Мы не будем препятствовать решению Европейского союза начать переговоры с Украиной. Конечно, мы все понимаем и говорим об этом открыто, речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина не готова к открытию переговоров, это политическое решение", – сказал Фицо.
Венгрия сменила категоричное несогласие на стремление замедлить, но не остановить процесс интеграции Украины в ЕС. Об этом сообщил глава МИД Украины Кулеба после переговоров с венгерским коллегой. По его словам, в Киеве "получили первый непубличный и неофициальный сигнал из Венгрии, который свидетельствует об окне возможностей" для Украины на саммите ЕС 14-15 декабря.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказывался против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Кроме того, Венгрия продолжает блокировать восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 млрд евро, а также пакеты военной (20 млрд евро) и макрофинансовой (50 млрд евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы.