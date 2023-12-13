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Суд в Волгограде конфисковал у украинских экстремистов ряд предприятий ВПК

Суд в Волгограде конфисковал у украинских экстремистов ряд предприятий ВПК - 13.12.2023 Украина.ру

Суд в Волгограде конфисковал у украинских экстремистов ряд предприятий ВПК

Волжский горсуд Волгоградской области за день рассмотрел иск заместителя генпрокурора России Игоря Ткачева. Суд передал в ведение Росимущества холдинг предприятий военно-промышленного комплекса, которым управляли экстремисты, спонсирующие ВСУ, сообщила 12 декабря газета "Коммерсант"

2023-12-13T08:37

2023-12-13T08:37

2023-12-13T08:37

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В Генпрокуратуре установили, что бывший министр транспорта и связи, а также первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева являются членами экстремистской группы. Они не только выступают против СВО, но и активно помогают Вооруженным силам Украины."Коммерсант" отмечает, что государству перешли компании, расположенные в Волгоградской, Свердловской и Ярославской областях, а также в Республике Татарстан. Изделия, выпускаемые этими предприятиями, используются, в частности, для производства самолётов, вертолётов и танков. Эти компании образуют единый промышленный холдинг.Основными заказчиками и потребителями продукции холдинга являются государственный оборонные заводы. Всё это, отмечается в исковом заявлении, свидетельствует об особой значимости предприятий холдинга для обороноспособности российского государства и недопустимости их нахождения в собственности лиц, преследующих цели, направленные против России.В своём иске Генпрокуратура попросила суд запретить деятельность Ефименко и Андреевой в России, так как деятельность является экстремистской. Также истец попросил передать предприятия Росимуществу.К вечеру вторника, 12 декабря, судья полностью удовлетворила заявление Генпрокуратуры, распорядившись, чтобы оно было исполнено немедленно.

https://ukraina.ru/20231212/1051916236.html

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новости, россия, суд, генпрокуратура, всу, вооруженные силы украины, предприятие