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Завод имени Ильича в Мариуполе запустил производство в первых трёх цехах

Завод имени Ильича в Мариуполе запустил производство в первых трёх цехах - 13.12.2023 Украина.ру

Завод имени Ильича в Мариуполе запустил производство в первых трёх цехах

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, который как и завод "Азовсталь" был превращён ВСУ в укрепрайон, после разминирования запустил первые три цеха, на производстве уже работают 3,7 тысячи человек. Об этом со ссылкой на первого заместителя директора завода Романа Солонаря 13 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-13T04:46

2023-12-13T04:46

2023-12-13T04:46

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"Есть план восстановления, подготовленный нами, данного предприятия, он разбит на четыре этапа. К первому этапу мы уже подошли - это пять вспомогательных цехов. Из них цех переработки шлаков уже работает, также работает отделение по производству товаров народного потребления: производит профлист, гнутый уголок, также швеллер гнутый, который используется здесь, внутри комбината, для восстановления предприятия", - рассказал Солонарь.Начал работать и третий цех, копровый, где готовят к плавке лом чёрных металлов.По словам замдиректора, завод ранее перерабатывал агломерат, который является основным железнорудным сырьём для получения чугуна, производил чугун и сталь, горячекатанный лист, рулонную сталь. Больше всего в ходе боёв пострадал цех холодной прокатки.Солонарь уточнил, что в настоящее время на предприятии уже приступили к работе 3,7 тысячи человек, по мере восстановления производств штат планируется расширить до 24 тысяч работников.Напомним, что глава ДНР Денис Пушилин в июне заявил о полном разминировании завода имени Ильича и сообщил, что в период с 2023 по 2025 годы на предприятии планируется поэтапный запуск производств.

https://ukraina.ru/20231213/1051985897.html

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новости, россия, мариуполь, предприятие, восстановление донбасса, сво