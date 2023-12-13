https://ukraina.ru/20231213/1052015621.html
Завод имени Ильича в Мариуполе запустил производство в первых трёх цехах
Завод имени Ильича в Мариуполе запустил производство в первых трёх цехах - 13.12.2023 Украина.ру
Завод имени Ильича в Мариуполе запустил производство в первых трёх цехах
Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, который как и завод "Азовсталь" был превращён ВСУ в укрепрайон, после разминирования запустил первые три цеха, на производстве уже работают 3,7 тысячи человек. Об этом со ссылкой на первого заместителя директора завода Романа Солонаря 13 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-13T04:46
2023-12-13T04:46
2023-12-13T04:46
новости
россия
мариуполь
предприятие
восстановление донбасса
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102489/87/1024898789_0:26:800:476_1920x0_80_0_0_3f87b3a750b531e6599466d13922cdb3.jpg
"Есть план восстановления, подготовленный нами, данного предприятия, он разбит на четыре этапа. К первому этапу мы уже подошли - это пять вспомогательных цехов. Из них цех переработки шлаков уже работает, также работает отделение по производству товаров народного потребления: производит профлист, гнутый уголок, также швеллер гнутый, который используется здесь, внутри комбината, для восстановления предприятия", - рассказал Солонарь.Начал работать и третий цех, копровый, где готовят к плавке лом чёрных металлов.По словам замдиректора, завод ранее перерабатывал агломерат, который является основным железнорудным сырьём для получения чугуна, производил чугун и сталь, горячекатанный лист, рулонную сталь. Больше всего в ходе боёв пострадал цех холодной прокатки.Солонарь уточнил, что в настоящее время на предприятии уже приступили к работе 3,7 тысячи человек, по мере восстановления производств штат планируется расширить до 24 тысяч работников.Напомним, что глава ДНР Денис Пушилин в июне заявил о полном разминировании завода имени Ильича и сообщил, что в период с 2023 по 2025 годы на предприятии планируется поэтапный запуск производств.
https://ukraina.ru/20231213/1051985897.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102489/87/1024898789_100:0:788:516_1920x0_80_0_0_df6f4e4f90d90e97221603d8ca6b8f6d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, мариуполь, предприятие, восстановление донбасса, сво
Завод имени Ильича в Мариуполе запустил производство в первых трёх цехах
Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, который как и завод "Азовсталь" был превращён ВСУ в укрепрайон, после разминирования запустил первые три цеха, на производстве уже работают 3,7 тысячи человек. Об этом со ссылкой на первого заместителя директора завода Романа Солонаря 13 декабря сообщает РИА Новости
"Есть план восстановления, подготовленный нами, данного предприятия, он разбит на четыре этапа. К первому этапу мы уже подошли - это пять вспомогательных цехов. Из них цех переработки шлаков уже работает, также работает отделение по производству товаров народного потребления: производит профлист, гнутый уголок, также швеллер гнутый, который используется здесь, внутри комбината, для восстановления предприятия", - рассказал Солонарь.
Начал работать и третий цех, копровый, где готовят к плавке лом чёрных металлов.
По словам замдиректора, завод ранее перерабатывал агломерат, который является основным железнорудным сырьём для получения чугуна, производил чугун и сталь, горячекатанный лист, рулонную сталь. Больше всего в ходе боёв пострадал цех холодной прокатки.
Солонарь уточнил, что в настоящее время на предприятии уже приступили к работе 3,7 тысячи человек, по мере восстановления производств штат планируется расширить до 24 тысяч работников.
Напомним, что глава ДНР Денис Пушилин в июне заявил о полном разминировании завода имени Ильича и сообщил, что в период с 2023 по 2025 годы на предприятии планируется поэтапный запуск производств.