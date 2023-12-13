Зеленский признал, что большая часть выделяемой Киеву помощи остаётся в США - 13.12.2023 Украина.ру
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Зеленский признал, что большая часть выделяемой Киеву помощи остаётся в США
Зеленский признал, что большая часть выделяемой Киеву помощи остаётся в США - 13.12.2023 Украина.ру
Зеленский признал, что большая часть выделяемой Киеву помощи остаётся в США
Глава киевского режима Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом подтвердил, что большая часть американской помощи Украине остаётся в самих Соединённых Штатах
2023-12-13T04:07
2023-12-13T04:07
новости
сша
украина
владимир зеленский
военная помощь
всу
сво
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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что военную помощь Киеву необходимо продолжать предоставлять в том числе и потому, что 90 процентов её объёма были потрачены в самих США и пошли на рост экономики страны."Важно знать, что две трети американской помощи Украине остаются и работают в США", - сказал Зеленский.По словам Блинкена, в рамках нового пакета военной помощи киевскому режиму на сумму 200 миллионов долларов США передадут на Украину боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии, противорадиолокационные ракеты HARM, а также противотанковые боеприпасы.
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новости, сша, украина, владимир зеленский, военная помощь, всу, сво
Новости, США, Украина, Владимир Зеленский, военная помощь, ВСУ, СВО

Зеленский признал, что большая часть выделяемой Киеву помощи остаётся в США

04:07 13.12.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Глава киевского режима Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом подтвердил, что большая часть американской помощи Украине остаётся в самих Соединённых Штатах
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что военную помощь Киеву необходимо продолжать предоставлять в том числе и потому, что 90 процентов её объёма были потрачены в самих США и пошли на рост экономики страны.
"Важно знать, что две трети американской помощи Украине остаются и работают в США", - сказал Зеленский.
По словам Блинкена, в рамках нового пакета военной помощи киевскому режиму на сумму 200 миллионов долларов США передадут на Украину боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии, противорадиолокационные ракеты HARM, а также противотанковые боеприпасы.
флаг Венгрия Украина - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
00:45
Будапешт готов снять вето на €50 млрд помощи Украине, если ЕС разморозит средства ВенгрииБудапешт готов снять вето на одобрение 50 миллиардов евро финансовой помощи Киеву, если ЕС разморозит все средства Венгрии из своих фондов. Об этом заявил политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан в интервью Bloomberg
 
НовостиСШАУкраинаВладимир Зеленскийвоенная помощьВСУСВО
 
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