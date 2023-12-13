https://ukraina.ru/20231213/1052014737.html

Зеленский признал, что большая часть выделяемой Киеву помощи остаётся в США

Зеленский признал, что большая часть выделяемой Киеву помощи остаётся в США - 13.12.2023 Украина.ру

Зеленский признал, что большая часть выделяемой Киеву помощи остаётся в США

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом подтвердил, что большая часть американской помощи Украине остаётся в самих Соединённых Штатах

2023-12-13T04:07

2023-12-13T04:07

2023-12-13T04:07

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что военную помощь Киеву необходимо продолжать предоставлять в том числе и потому, что 90 процентов её объёма были потрачены в самих США и пошли на рост экономики страны."Важно знать, что две трети американской помощи Украине остаются и работают в США", - сказал Зеленский.По словам Блинкена, в рамках нового пакета военной помощи киевскому режиму на сумму 200 миллионов долларов США передадут на Украину боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии, противорадиолокационные ракеты HARM, а также противотанковые боеприпасы.

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2023

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новости, сша, украина, владимир зеленский, военная помощь, всу, сво