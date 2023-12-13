Зеленский признал, что большая часть выделяемой Киеву помощи остаётся в США
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом подтвердил, что большая часть американской помощи Украине остаётся в самих Соединённых Штатах
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что военную помощь Киеву необходимо продолжать предоставлять в том числе и потому, что 90 процентов её объёма были потрачены в самих США и пошли на рост экономики страны.
"Важно знать, что две трети американской помощи Украине остаются и работают в США", - сказал Зеленский.
По словам Блинкена, в рамках нового пакета военной помощи киевскому режиму на сумму 200 миллионов долларов США передадут на Украину боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии, противорадиолокационные ракеты HARM, а также противотанковые боеприпасы.
00:45Будапешт готов снять вето на €50 млрд помощи Украине, если ЕС разморозит средства ВенгрииБудапешт готов снять вето на одобрение 50 миллиардов евро финансовой помощи Киеву, если ЕС разморозит все средства Венгрии из своих фондов. Об этом заявил политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан в интервью Bloomberg