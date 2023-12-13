Блинкен раскрыл содержание нового пакета военной помощи Киеву - 13.12.2023 Украина.ру
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Блинкен раскрыл содержание нового пакета военной помощи Киеву
Блинкен раскрыл содержание нового пакета военной помощи Киеву - 13.12.2023 Украина.ру
Блинкен раскрыл содержание нового пакета военной помощи Киеву
США в рамках нового пакета военной помощи киевскому режиму передадут на Украину боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии, противорадиолокационные ракеты HARM, а также противотанковые боеприпасы. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен 12 декабря заявил журналистам
2023-12-13T03:46
2023-12-13T03:46
новости
сша
украина
военная помощь
госдеп сша
энтони блинкен
сво
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Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что им подписан указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов."Вооружения, предоставляемые в сегодняшнем пакете, включают боеприпасы ПВО, компоненты систем ПВО, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, включая калибры 155 миллиметров и 105 миллиметров, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы", - уточнил Блинкен.В пакет помощи для ВСУ также вошли патроны для стрелкового оружия, различное вспомогательное оборудование, сервисные услуги, обучение и доставка оружия на Украину.По словам главы Госдепа, если Конгресс не примет решения о выделении для Украины новых средств, данный пакет помощи окажется одним из последних.Напомним, что лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер предложил продлить сессию Палаты представителей Конгресса, отложив новогодние каникулы, ради того, чтобы Украина получила новые средства.Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл признал "практическую невозможность" утвердить до Рождества дополнительные ассигнования, запрашиваемые Белым домом, в том числе 61 миллиард долларов на нужды Украины. Более того, он заявил, что “будет нелегко” одобрить пакет иностранной помощи Киеву, если он затянется до января, а затем увязнет в переговорах по законопроекту о долгосрочном государственном финансировании.
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новости, сша, украина, военная помощь, госдеп сша, энтони блинкен, сво
Новости, США, Украина, военная помощь, Госдеп США, Энтони Блинкен, СВО

Блинкен раскрыл содержание нового пакета военной помощи Киеву

03:46 13.12.2023
 
© AP / Alex BrandonБлинкен Энтони
Блинкен Энтони - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP / Alex Brandon
Читать в
США в рамках нового пакета военной помощи киевскому режиму передадут на Украину боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии, противорадиолокационные ракеты HARM, а также противотанковые боеприпасы. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен 12 декабря заявил журналистам
Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что им подписан указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов.
"Вооружения, предоставляемые в сегодняшнем пакете, включают боеприпасы ПВО, компоненты систем ПВО, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, включая калибры 155 миллиметров и 105 миллиметров, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы", - уточнил Блинкен.
В пакет помощи для ВСУ также вошли патроны для стрелкового оружия, различное вспомогательное оборудование, сервисные услуги, обучение и доставка оружия на Украину.
По словам главы Госдепа, если Конгресс не примет решения о выделении для Украины новых средств, данный пакет помощи окажется одним из последних.
Напомним, что лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер предложил продлить сессию Палаты представителей Конгресса, отложив новогодние каникулы, ради того, чтобы Украина получила новые средства.
Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл признал "практическую невозможность" утвердить до Рождества дополнительные ассигнования, запрашиваемые Белым домом, в том числе 61 миллиард долларов на нужды Украины. Более того, он заявил, что “будет нелегко” одобрить пакет иностранной помощи Киеву, если он затянется до января, а затем увязнет в переговорах по законопроекту о долгосрочном государственном финансировании.
- РИА Новости, 1920, 13.12.2023
03:25
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