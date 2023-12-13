https://ukraina.ru/20231213/1052009908.html

Военный историк о том, как Россия использует тактику ползучего наступления и "полуохватов" в Авдеевке

Военный историк о том, как Россия использует тактику ползучего наступления и "полуохватов" в Авдеевке - 13.12.2023 Украина.ру

Военный историк о том, как Россия использует тактику ползучего наступления и "полуохватов" в Авдеевке

Российская армия использует тактику ползучего наступления без глубоких прорывов и резких движений. Штурмовых отряды действуют при поддержке дронов и артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-12-13T05:30

2023-12-13T05:30

2023-12-13T05:30

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штурм

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ВСУ заявили про уход в оборону, но от контратакующих действий пока не отказались. Это видно по событиям в Авдеевке и на левобережье Днепра под Херсоном, где ВС РФ применяют эффективную тактику по борьбе с десантами противника, рассказал историк.При этом в Авдеевке российские бойцы используют тактику полуохватов, которая гораздо выгоднее окружений времен Великой Отечественной или уличных боев в Артемовске, добавил он.Российская армия в зоне СВО использует тактику ползучего наступления. Это постоянная локтевая связь и действия штурмовых отрядов при поддержке дронов и артиллерии. Никаких глубоких прорывов и резких движений, только постоянное поражение огнем ВСУ,

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