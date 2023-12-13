Военный историк о том, как Россия использует тактику ползучего наступления и "полуохватов" в Авдеевке - 13.12.2023 Украина.ру
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Военный историк о том, как Россия использует тактику ползучего наступления и "полуохватов" в Авдеевке
Военный историк о том, как Россия использует тактику ползучего наступления и "полуохватов" в Авдеевке - 13.12.2023 Украина.ру
Военный историк о том, как Россия использует тактику ползучего наступления и "полуохватов" в Авдеевке
Российская армия использует тактику ползучего наступления без глубоких прорывов и резких движений. Штурмовых отряды действуют при поддержке дронов и артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-12-13T05:30
2023-12-13T05:30
новости
россия
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авдеевка
днр
днепр
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наступление
артиллерия
штурм
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ВСУ заявили про уход в оборону, но от контратакующих действий пока не отказались. Это видно по событиям в Авдеевке и на левобережье Днепра под Херсоном, где ВС РФ применяют эффективную тактику по борьбе с десантами противника, рассказал историк.При этом в Авдеевке российские бойцы используют тактику полуохватов, которая гораздо выгоднее окружений времен Великой Отечественной или уличных боев в Артемовске, добавил он.Российская армия в зоне СВО использует тактику ползучего наступления. Это постоянная локтевая связь и действия штурмовых отрядов при поддержке дронов и артиллерии. Никаких глубоких прорывов и резких движений, только постоянное поражение огнем ВСУ,
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новости, россия, украина, авдеевка, днр, днепр, вс рф, наступление, артиллерия, штурм, дороги, логистика, дроны, артемовск
Новости, Россия, Украина, Авдеевка, ДНР, Днепр, ВС РФ, наступление, артиллерия, штурм, дороги, логистика, дроны, Артемовск

Военный историк о том, как Россия использует тактику ползучего наступления и "полуохватов" в Авдеевке

05:30 13.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации
Гаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская армия использует тактику ползучего наступления без глубоких прорывов и резких движений. Штурмовых отряды действуют при поддержке дронов и артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
ВСУ заявили про уход в оборону, но от контратакующих действий пока не отказались. Это видно по событиям в Авдеевке и на левобережье Днепра под Херсоном, где ВС РФ применяют эффективную тактику по борьбе с десантами противника, рассказал историк.
При этом в Авдеевке российские бойцы используют тактику полуохватов, которая гораздо выгоднее окружений времен Великой Отечественной или уличных боев в Артемовске, добавил он.
"ВСУ не могут бросить позицию, потому что она не отрезана. Они вынуждены подбрасывать подкрепления по дорогам, которые находятся под нашим постоянным артиллерийским огнем. Противник несет потери еще до того, как вступил в бой", - отметил Полищук.
Российская армия в зоне СВО использует тактику ползучего наступления. Это постоянная локтевая связь и действия штурмовых отрядов при поддержке дронов и артиллерии. Никаких глубоких прорывов и резких движений, только постоянное поражение огнем ВСУ,
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