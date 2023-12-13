Ростислав Ищенко о том, зачем Киев решил убить Дарью Дугину и как ее смерть навредила Украине - 13.12.2023 Украина.ру
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Ростислав Ищенко о том, зачем Киев решил убить Дарью Дугину и как ее смерть навредила Украине
Ростислав Ищенко о том, зачем Киев решил убить Дарью Дугину и как ее смерть навредила Украине - 13.12.2023 Украина.ру
Ростислав Ищенко о том, зачем Киев решил убить Дарью Дугину и как ее смерть навредила Украине
Киев решил убить дочь Александра Дугина, чтобы он сделал резкое заявление, которое можно было бы использовать против России. Но смерть Дарьи Дугиной пошла только во вред Украине, когда весь мир увидел, что ее просто не за что ненавидеть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-12-13T05:10
2023-12-13T05:10
новости
александр дугин
дарья дугина
убийство
терроризм
украина
заявление
русский
киевский режим
власти украины
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Большинство россиян не знали, что у российского философа и политолога Александра Дугина есть дочь, которая активно занимается политикой. Об этом стало известно, когда ее убили и она стала нашим мертвым героем, рассказал политолог.Дугину убили, потому что захотели сделать больно ее отцу. Потому что Александр Дугин – человек, который придерживается консервативных, даже правых взглядов. Украина заявляла, что "Дугин – это русские", и внимательно следила за его высказываниями, добавил он.Но Дугин сдержался и не сделал никаких заявлений. Поэтому убийство его дочери пошло Украине только во вред. Весь мир узнал, что она убила молодую красивую девушку, которая не настолько активно участвовала в политике, чтобы ее ненавидеть, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231212/1051920305.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, александр дугин, дарья дугина, убийство, терроризм, украина, заявление, русский, киевский режим, власти украины, общество, политика
Новости, Александр Дугин, Дарья Дугина, убийство, терроризм, Украина, заявление, русский, киевский режим, власти Украины, Общество, политика

Ростислав Ищенко о том, зачем Киев решил убить Дарью Дугину и как ее смерть навредила Украине

05:10 13.12.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрощание с Дарьей Дугиной
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Киев решил убить дочь Александра Дугина, чтобы он сделал резкое заявление, которое можно было бы использовать против России. Но смерть Дарьи Дугиной пошла только во вред Украине, когда весь мир увидел, что ее просто не за что ненавидеть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Большинство россиян не знали, что у российского философа и политолога Александра Дугина есть дочь, которая активно занимается политикой. Об этом стало известно, когда ее убили и она стала нашим мертвым героем, рассказал политолог.
Дугину убили, потому что захотели сделать больно ее отцу. Потому что Александр Дугин – человек, который придерживается консервативных, даже правых взглядов. Украина заявляла, что "Дугин – это русские", и внимательно следила за его высказываниями, добавил он.
"Но Дугин ничего такого про Украину не говорит, чего не говорили бы все остальные. Поэтому Киев решил убить его дочь, чтобы Дугин сделал какое-то резкое заявление, а они бы это заявление раскрутили, чтобы показать, какие русские страшные", - отметил Ищенко.
Но Дугин сдержался и не сделал никаких заявлений. Поэтому убийство его дочери пошло Украине только во вред. Весь мир узнал, что она убила молодую красивую девушку, которая не настолько активно участвовала в политике, чтобы ее ненавидеть, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Вчера, 01:21
Михаил Павлив: Деньги Зеленскому в США дадут, но вряд ли ту сумму, на которую он расчитываетДеньги Украине дадут, но с точки зрения механизмов будет сложно что-то выделить до конца декабря, считает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
 
НовостиАлександр ДугинДарья ДугинаубийствотерроризмУкраиназаявлениерусскийкиевский режимвласти УкраиныОбществополитика
 
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