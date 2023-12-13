https://ukraina.ru/20231213/1051955876.html

Ростислав Ищенко о том, зачем Киев решил убить Дарью Дугину и как ее смерть навредила Украине

Ростислав Ищенко о том, зачем Киев решил убить Дарью Дугину и как ее смерть навредила Украине - 13.12.2023 Украина.ру

Ростислав Ищенко о том, зачем Киев решил убить Дарью Дугину и как ее смерть навредила Украине

Киев решил убить дочь Александра Дугина, чтобы он сделал резкое заявление, которое можно было бы использовать против России. Но смерть Дарьи Дугиной пошла только во вред Украине, когда весь мир увидел, что ее просто не за что ненавидеть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

2023-12-13T05:10

2023-12-13T05:10

2023-12-13T05:10

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александр дугин

дарья дугина

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власти украины

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Большинство россиян не знали, что у российского философа и политолога Александра Дугина есть дочь, которая активно занимается политикой. Об этом стало известно, когда ее убили и она стала нашим мертвым героем, рассказал политолог.Дугину убили, потому что захотели сделать больно ее отцу. Потому что Александр Дугин – человек, который придерживается консервативных, даже правых взглядов. Украина заявляла, что "Дугин – это русские", и внимательно следила за его высказываниями, добавил он.Но Дугин сдержался и не сделал никаких заявлений. Поэтому убийство его дочери пошло Украине только во вред. Весь мир узнал, что она убила молодую красивую девушку, которая не настолько активно участвовала в политике, чтобы ее ненавидеть, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231212/1051920305.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр дугин, дарья дугина, убийство, терроризм, украина, заявление, русский, киевский режим, власти украины, общество, политика