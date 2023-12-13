Как НАТО готовится к захвату Калининграда. Бесконечные учения и переброска армии США в Европу - 13.12.2023 Украина.ру
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Как НАТО готовится к захвату Калининграда. Бесконечные учения и переброска армии США в Европу
Как НАТО готовится к захвату Калининграда. Бесконечные учения и переброска армии США в Европу - 13.12.2023 Украина.ру
Как НАТО готовится к захвату Калининграда. Бесконечные учения и переброска армии США в Европу
В феврале следующего года начнутся учения НАТО Steadfast Defender-2024, самые крупные со времен окончания "холодной войны". Очевидно, что целью этих маневров будет отработка предстоящих боевых действий против ВС РФ
2023-12-13T03:25
2023-12-13T03:25
эксклюзив
нато
россия
калининград
военные учения
белоруссия
сша
европа
литва
прибалтика
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Немецкий грифон над ЛитвойОсновная линия непосредственного соприкосновения России с НАТО проходит в Прибалтийском регионе. И сегодня в Прибалтике почти беспрерывно проводятся учения альянса, при чем количество участников и интенсивность неуклонно возрастают. Потенциальный объект агрессивных действий блока на этом направлении – Калининградская область РФ.Так, учения "Грифон" с участием немецкой 41-й панцергренадерной бригады "Западная Померания" в 2022 году в Литве проводились один раз - с участием 500 немецких военных. В этом году "Грифон" прошел уже два раза – в марте и в июне-июле, при чем летом в них участвовало более 1000 немцев. Грифон является эмблемой 41-й панцергренадерской бригады.На последних учениях "Грифон Шторм" отрабатывалась ускоренная переброска 41-й бригады бундесвера (управление в Нойбранденбург) в Литву, на усиление ее же подразделений в составе Передовых сил НАТО. При этом были использованы все возможные виды транспорта. Так, 200 единиц танков и БМП 411-го панцергренадерского батальона были доставлены морскими паромами из Ростока в порт Клайпеда. Еще 50 единиц бронетехники были перевезены по железной дороге с погрузкой в Хагенау и Ягербрюке. А 20 бронемашин (предположительно - 2-я рота 6-го разведывательного батальона, Ойтин) прибыли по автомобильной трассе. Сообщается, что немецкие основные боевые танки впервые участвовали в этих учениях в Литве. Также 715 военнослужащих были доставлены из Берлина в Вильнюс военно-транспортной авиацией. При чем, судя по отчету бундесвера, воздушный маршрут переброски проходил в непосредственной близости от границ Калининградского особого района. После чего боевая группа бундесвера численностью более тысячи военнослужащих выдвинулась с бронетехникой на полигон в Пабраде недалеко от границы с Белоруссией, где и отрабатывала различные тактические действия. В их ходе также проходило боевое слаживание с литовским батальоном "Альгирдас".Учения проходили в обстановке, максимально приближенной к боевой. Есть данные, что использование мобильных телефонов ее участниками было ограничено – возможно, с учетом опыта СВО?На этих крупнейших учениях Передовых сил НАТО присутствовали президент Литвы Гитанас Науседа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр обороны ФРГ Борис Писториус и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.Прибалтика как зона перманентной провокацииКонфигурация развертывания сил НАТО в Прибалтике и Польше также не оставляет сомнения – в случае потенциального военного конфликта первой целью станет Калининград.Это можно понять и из недавнего интервью командующего передовыми силами НАТО в Литве Петера Нильсенса. Датский полковник сообщил: "У российского флота возникнут серьезные проблемы со шведами, финны и эстонцы могут заблокировать вход в Петербург. У НАТО будет шведский военный флот и их самолеты, чтобы помочь в блокаде Калининграда. [Сувалкский коридор] по-прежнему является очень важной территорией, поскольку является сухопутным связующим звеном НАТО с тремя странами Балтии. Теперь шведский остров Готланд в Балтийском море будет иметь очень важное значение, поскольку это будет "непотопляемый авианосец", где в случае войны в странах Балтии смогут взлетать и садиться самолеты, а через него будут доставляться необходимые припасы. Несмотря на это, нам все равно понадобится открыть Сувалкский коридор".Представляется также, что для западной стороны будет весьма важным и пропагандистское сопровождение потенциального "большого конфликта". Для получения поддержки общественного мнения своих стран РФ необходимо выставить "агрессором". На затягивание России в вооруженный конфликт на Украине коллективному Западу понадобилось почти девять лет непрерывных провокаций. Разумеется, западные союзники могут и сами нанести "превентивный" или "ответный" удар, ссылаясь на СВО, "защиту" Украины и так далее. Но предпочтительнее для США и их сателлитов было бы вынудить РФ первой пойти на активные действия против какого-либо государства НАТО.Одним из вариантов такого сценария может быть введение полной блокады Калининграда. В качестве предлога может быть использовано "соблюдение санкций", пресечение якобы готовящейся с калиниградского плацдарма "атаки" или любой другой надуманный повод. Все прошлое лето, например, муссировалось тема будто бы предстоящего захвата ЧВК "Вагнер" Сувалковского коридора между Польшей и Литвой. Никакого "коридора" никто захватывать не стал, но западных пропагандистов это не смутило. И сегодня они повсеместно вновь вещают об "угрозе" по неизвестной причине вдруг нависшей над Прибалтикой. Столь настойчивое повторение темы про предстоящую российскую "агрессию" против прибалтийских государств лишний раз убеждает – Запад готовит здесь весьма опасную провокацию.При этом Дания уже заявила о возможном предстоящем закрытии морских путей для судов РФ.Полной блокадой Калининграда Запад будет провоцировать Россию на силовые действия по ее снятию. В случае же таковых Москва будет вновь обвинена в "агрессии", и западные союзники получат "легитимный" повод для начала военных действий. А если Россия откажется от защиты своих законных и суверенных прав – то это будет подано в мире как признак ее слабости. И это тоже будет выгодно Вашингтону и Брюсселю, который затем может перейти к еще более вызывающим действиям. В любом случае, такой "калининградский цугцванг" может казаться Западу беспроигрышным решением – при любом варианте развития событий. Но на самом деле, "шахматисты" из НАТО должны понимать, что это опаснейшая для всего мира и уж для Европы как минимум игра с огнем.Планы реваншаСегодня Калининградскую область РФ фактически со всех сторон окружают силы НАТО. По некоторым данным, на этом направлении может быть сосредоточено до 25 тысяч солдат армии США, ФРГ и других государств из Передовых сил НАТО, порядка 30 тысяч поляков и 10 тысяч литовцев. Со стороны Балтийского моря может действовать объединенный флот с участием кораблей США, Британии, Голландии, ФРГ, Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции и других стран.Со стороны Польши Калининградской области угрожают 16-я и 12-я механизированные дивизии польской армии. По имеющимся данным, сегодня 16-я и 12-я МД усиленно перевооружаются южнокорейскими танками 5-го поколения К-2, САУ К9 и Krab, РСЗО HIMARS и автоматические минометы Rak. Польские дивизии постоянно проводят учения, максимально приближенные к боевым.Со стороны Литвы – развертывается 42-я немецкая танковая бригада (Рукла), на вооружение которой поступают новейшие модификации основного боевого танка "Леопард 2А" и БМП "Пума". И стоят литовские бригады "Аукшатйтия", "Железный волк" и "Жемайтия".При этом наземный военный конфликт может быть развязан как на ограниченном театре боевых действий – только в пределах Калининградской области, так и на всей нынешней границе России с НАТО, плюс линия боевого соприкосновения в Украине. Также в нем может участвовать или весь Североатлантический альянс, либо специально созданная коалиция государств Прибалтики и Восточной Европы. Однако и ограничение военных действий Калиниградом, и ведение боевых операций формально не от имени НАТО – вряд ли сможет предотвратить начало Третьей мировой войны.На первом этапе операции силы Запада будут блокировать Калининград и Балтийский флот РФ в Финском заливе, взяв вход в него под огневой контроль с берега Финляндии у мыса Ханко и противоположной эстонской стороны. Военно-морская группировка западных союзников может быть выдвинута к Финскому заливу и Калининграду-Балтийску. Также будет предпринята попытка уничтожения флота, авиации и ПВО РФ, нанесения поражения основным базам и объектам логистики на территории Калининградского особого района (КОР), и в других районах РФ.После чего может быть принято решение на проведение сухопутной операции против калининградской группировки ВС РФ. Скорее всего, ударная группировка западной коалиции будет пытаться разрезать КОР надвое. С юга на Калининград будет наносить удар польская 16-я Поморская механизированная дивизия. При этом все три танковые и механизированные бригады и два полка - артиллерии и ПВО 16-й МД расположены в приграничных с Калининградской областью Браневском, Гижицком, Бартошевском, Венгожевском и Гольдапском поветах.С севера на Калининград станет продвигаться литовская бригада "Жемайтия". С моря блокаду и обстрелы Калининграда и Балтийска будет осуществлять военно-морская группировка союзников, на определенном этапе возможна высадка морских десантов.12-я польская Щецинская механизированная дивизия, переброшенная с западной границы, будет наступать с юга в направлении на Черняховск. С севера сюда же станет продвигаться литовская бригада "Железный волк".Важной задачей для западных союзников останется прикрытие Сувалкского коридора. Вероятно, ее будет выполнять 42-я немецкая танковая бригада "Литва", дислоцированная в районах Каунаса-Вильнюса, и литовская бригада "Аукштайтия", которая будет развернута в Сувалкии. Немецкая танковая бригада может находится как в обороне, так и перейти к наступательным или контрнаступательным действиям на белорусском направлении. Косвенно об этом свидетельствует и характер участия немецкой группировки в учениях Griffin Storm в июне-июле этого года, проходивших на полигоне в Пабраде у границ с Белоруссией. Также сообщается об активном участии немецких военных в составлении планов учений совместно с литовской армией. Что может говорить и о том, что командиры из бундесвера будут играть особую роль и в планировании боевых операций в Литве, и в командовании объединенной группировкой на поле боя. Передовой командный пункт бундесвера находится в Рукле Каунасского уезда.Вероятно, что западная коалиция также развернет войска второго эшелона, для поддержки наступающей группировки. А в случае успешного прорыва деблокирующих сил Региональной группы войск (РГВ) Союзного государства, соединения второго эшелона НАТО будут рассчитывать нанести по ним фланговые удары с юга и севера. В этих целях могут быть использованы иные соединения польской армии. Следует также отметить, что в случае развязывания Западом военного конфликта вокруг Калининграда атака их сил по территории Белоруссии будет неизбежной – на том или ином этапе. Даже если ВС РБ и постараются воздержаться от прямого участия в вооруженном столкновении.В случае же наземной операции войск НАТО по всей линии границы с РФ и в Украине - конфликт приобретет самый масштабный характер с уже полностью непредсказуемыми последствиями. О возможности такого сценария говорит характер запланированных на 2024 год учениях НАТО Steadfast Defender ("Стойкий защитник"), которые будут проходить на фронте от Норвегии до Румынии с переброской сил армии США из Северной Америки в Европу. Учения начнутся как раз на прибалтийско-северном фланге с маневров "Гранд Норд" в начале следующего года. При этом такой военный конфликт может быть развязан коллективным Западом в разное время. Нельзя исключать его возможность и в краткосрочной перспективе, в течение 2024 года. Также США и Североатлантический альянс могут рискнуть пойти на прямую конфронтацию уже после перевооружения новых членов альянса, создания соответствующей логистики и так далее. На это в Североатлантическом альянсе отводится в среднем 2-3 года. Судя по нынешнему характеру подготовки, в НАТО надеются на общевойсковой характер войны, без применения ОМП (оружия массового поражения).Безусловно, нынешние беспримерные военные приготовления НАТО в Прибалтике могут быть как средством психологического давления, так и реальным планом на развязывание масштабного военного конфликта, если на Западе посчитают, что это действительно отвечает их гегемонистским интересам. И больше нет другого способа сохранить старый, империалистический миропорядок.Но практика показала, что все усилия США и НАТО по дестабилизации ситуации в России через вовлечение ее в военный конфликт на Украине, в надежде на ослабление и в конечном счете – развал РФ, оказались тщетными. Столь же авантюристичными являются и планы по дальнейшей эскалации этого противостояния, и особенно – вариант по прямому столкновению НАТО или его отдельных членов с Россией. Чем скорее пагубность подобных планов и замыслов осознают на Западе – тем лучше будет для всего мира. И особенно для населения бывших советских республик Прибалтики, которых на Западе иезуитски готовятся вовлечь в ненужную им конфронтацию в качестве обычного "пушечного мяса".
https://ukraina.ru/20231211/1051897532.html
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Георгий Василевский
Георгий Василевский
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эксклюзив, нато, россия, калининград, военные учения, белоруссия, сша, европа, литва, прибалтика, запад
Эксклюзив, НАТО, Россия, Калининград, военные учения, Белоруссия, США, Европа, Литва, Прибалтика, Запад

Как НАТО готовится к захвату Калининграда. Бесконечные учения и переброска армии США в Европу

03:25 13.12.2023
 
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- РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Георгий Василевский
автор издания Украина.ру
Все материалы
В феврале следующего года начнутся учения НАТО Steadfast Defender-2024, самые крупные со времен окончания "холодной войны". Очевидно, что целью этих маневров будет отработка предстоящих боевых действий против ВС РФ
Немецкий грифон над Литвой
Основная линия непосредственного соприкосновения России с НАТО проходит в Прибалтийском регионе. И сегодня в Прибалтике почти беспрерывно проводятся учения альянса, при чем количество участников и интенсивность неуклонно возрастают. Потенциальный объект агрессивных действий блока на этом направлении – Калининградская область РФ.
Так, учения "Грифон" с участием немецкой 41-й панцергренадерной бригады "Западная Померания" в 2022 году в Литве проводились один раз - с участием 500 немецких военных. В этом году "Грифон" прошел уже два раза – в марте и в июне-июле, при чем летом в них участвовало более 1000 немцев. Грифон является эмблемой 41-й панцергренадерской бригады.
На последних учениях "Грифон Шторм" отрабатывалась ускоренная переброска 41-й бригады бундесвера (управление в Нойбранденбург) в Литву, на усиление ее же подразделений в составе Передовых сил НАТО.
При этом были использованы все возможные виды транспорта. Так, 200 единиц танков и БМП 411-го панцергренадерского батальона были доставлены морскими паромами из Ростока в порт Клайпеда. Еще 50 единиц бронетехники были перевезены по железной дороге с погрузкой в Хагенау и Ягербрюке. А 20 бронемашин (предположительно - 2-я рота 6-го разведывательного батальона, Ойтин) прибыли по автомобильной трассе.
Сообщается, что немецкие основные боевые танки впервые участвовали в этих учениях в Литве. Также 715 военнослужащих были доставлены из Берлина в Вильнюс военно-транспортной авиацией. При чем, судя по отчету бундесвера, воздушный маршрут переброски проходил в непосредственной близости от границ Калининградского особого района.
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
11 декабря, 09:29
Как Литва и НАТО готовятся к войне с Россией. Заводы — на военные рельсы, немецкую бригаду — под КаунасВ последнее время восточный фланг НАТО беспрецедентно усиливается за все время существования этого агрессивного блока. И то, что речь идет о реальной подготовке к большой войне, никто на Западе и не скрывает
После чего боевая группа бундесвера численностью более тысячи военнослужащих выдвинулась с бронетехникой на полигон в Пабраде недалеко от границы с Белоруссией, где и отрабатывала различные тактические действия. В их ходе также проходило боевое слаживание с литовским батальоном "Альгирдас".
Учения проходили в обстановке, максимально приближенной к боевой. Есть данные, что использование мобильных телефонов ее участниками было ограничено – возможно, с учетом опыта СВО?
На этих крупнейших учениях Передовых сил НАТО присутствовали президент Литвы Гитанас Науседа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр обороны ФРГ Борис Писториус и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Прибалтика как зона перманентной провокации
Конфигурация развертывания сил НАТО в Прибалтике и Польше также не оставляет сомнения – в случае потенциального военного конфликта первой целью станет Калининград.
Это можно понять и из недавнего интервью командующего передовыми силами НАТО в Литве Петера Нильсенса. Датский полковник сообщил: "У российского флота возникнут серьезные проблемы со шведами, финны и эстонцы могут заблокировать вход в Петербург. У НАТО будет шведский военный флот и их самолеты, чтобы помочь в блокаде Калининграда. [Сувалкский коридор] по-прежнему является очень важной территорией, поскольку является сухопутным связующим звеном НАТО с тремя странами Балтии.
Теперь шведский остров Готланд в Балтийском море будет иметь очень важное значение, поскольку это будет "непотопляемый авианосец", где в случае войны в странах Балтии смогут взлетать и садиться самолеты, а через него будут доставляться необходимые припасы. Несмотря на это, нам все равно понадобится открыть Сувалкский коридор".
Представляется также, что для западной стороны будет весьма важным и пропагандистское сопровождение потенциального "большого конфликта". Для получения поддержки общественного мнения своих стран РФ необходимо выставить "агрессором".
На затягивание России в вооруженный конфликт на Украине коллективному Западу понадобилось почти девять лет непрерывных провокаций. Разумеется, западные союзники могут и сами нанести "превентивный" или "ответный" удар, ссылаясь на СВО, "защиту" Украины и так далее. Но предпочтительнее для США и их сателлитов было бы вынудить РФ первой пойти на активные действия против какого-либо государства НАТО.
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
7 декабря, 06:49
Алексей Фененко: Польша и Финляндия уже нанесли России удар, который позволит ВСУ запереться в ПавлоградеДумаете, после взятия Славянска, Краматорска или Угледара у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет оборонительных линий? Ничего подобного — у них еще остались сильные рубежи, которые доставят русской армии много хлопот
Одним из вариантов такого сценария может быть введение полной блокады Калининграда. В качестве предлога может быть использовано "соблюдение санкций", пресечение якобы готовящейся с калиниградского плацдарма "атаки" или любой другой надуманный повод.
Все прошлое лето, например, муссировалось тема будто бы предстоящего захвата ЧВК "Вагнер" Сувалковского коридора между Польшей и Литвой. Никакого "коридора" никто захватывать не стал, но западных пропагандистов это не смутило. И сегодня они повсеместно вновь вещают об "угрозе" по неизвестной причине вдруг нависшей над Прибалтикой. Столь настойчивое повторение темы про предстоящую российскую "агрессию" против прибалтийских государств лишний раз убеждает – Запад готовит здесь весьма опасную провокацию.
При этом Дания уже заявила о возможном предстоящем закрытии морских путей для судов РФ.
Полной блокадой Калининграда Запад будет провоцировать Россию на силовые действия по ее снятию. В случае же таковых Москва будет вновь обвинена в "агрессии", и западные союзники получат "легитимный" повод для начала военных действий.
А если Россия откажется от защиты своих законных и суверенных прав – то это будет подано в мире как признак ее слабости. И это тоже будет выгодно Вашингтону и Брюсселю, который затем может перейти к еще более вызывающим действиям. В любом случае, такой "калининградский цугцванг" может казаться Западу беспроигрышным решением – при любом варианте развития событий. Но на самом деле, "шахматисты" из НАТО должны понимать, что это опаснейшая для всего мира и уж для Европы как минимум игра с огнем.
Планы реванша
Сегодня Калининградскую область РФ фактически со всех сторон окружают силы НАТО. По некоторым данным, на этом направлении может быть сосредоточено до 25 тысяч солдат армии США, ФРГ и других государств из Передовых сил НАТО, порядка 30 тысяч поляков и 10 тысяч литовцев. Со стороны Балтийского моря может действовать объединенный флот с участием кораблей США, Британии, Голландии, ФРГ, Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции и других стран.
Со стороны Польши Калининградской области угрожают 16-я и 12-я механизированные дивизии польской армии. По имеющимся данным, сегодня 16-я и 12-я МД усиленно перевооружаются южнокорейскими танками 5-го поколения К-2, САУ К9 и Krab, РСЗО HIMARS и автоматические минометы Rak. Польские дивизии постоянно проводят учения, максимально приближенные к боевым.
Со стороны Литвы – развертывается 42-я немецкая танковая бригада (Рукла), на вооружение которой поступают новейшие модификации основного боевого танка "Леопард 2А" и БМП "Пума". И стоят литовские бригады "Аукшатйтия", "Железный волк" и "Жемайтия".
При этом наземный военный конфликт может быть развязан как на ограниченном театре боевых действий – только в пределах Калининградской области, так и на всей нынешней границе России с НАТО, плюс линия боевого соприкосновения в Украине. Также в нем может участвовать или весь Североатлантический альянс, либо специально созданная коалиция государств Прибалтики и Восточной Европы. Однако и ограничение военных действий Калиниградом, и ведение боевых операций формально не от имени НАТО – вряд ли сможет предотвратить начало Третьей мировой войны.
- РИА Новости, 1920, 29.11.2023
29 ноября, 06:56
"Ледяной ветер". России угрожают с севера и западаВ скандинавских странах и Финляндии в последние месяцы проходит целый ряд военных учений стран НАТО. В основном их назначение, разумеется, связано с отработкой различных элементов противоборства с Россией. Помимо этого, страны региона стараются усилить экономическое давление на Москву
На первом этапе операции силы Запада будут блокировать Калининград и Балтийский флот РФ в Финском заливе, взяв вход в него под огневой контроль с берега Финляндии у мыса Ханко и противоположной эстонской стороны. Военно-морская группировка западных союзников может быть выдвинута к Финскому заливу и Калининграду-Балтийску. Также будет предпринята попытка уничтожения флота, авиации и ПВО РФ, нанесения поражения основным базам и объектам логистики на территории Калининградского особого района (КОР), и в других районах РФ.
После чего может быть принято решение на проведение сухопутной операции против калининградской группировки ВС РФ. Скорее всего, ударная группировка западной коалиции будет пытаться разрезать КОР надвое. С юга на Калининград будет наносить удар польская 16-я Поморская механизированная дивизия. При этом все три танковые и механизированные бригады и два полка - артиллерии и ПВО 16-й МД расположены в приграничных с Калининградской областью Браневском, Гижицком, Бартошевском, Венгожевском и Гольдапском поветах.
С севера на Калининград станет продвигаться литовская бригада "Жемайтия". С моря блокаду и обстрелы Калининграда и Балтийска будет осуществлять военно-морская группировка союзников, на определенном этапе возможна высадка морских десантов.
12-я польская Щецинская механизированная дивизия, переброшенная с западной границы, будет наступать с юга в направлении на Черняховск. С севера сюда же станет продвигаться литовская бригада "Железный волк".
Важной задачей для западных союзников останется прикрытие Сувалкского коридора. Вероятно, ее будет выполнять 42-я немецкая танковая бригада "Литва", дислоцированная в районах Каунаса-Вильнюса, и литовская бригада "Аукштайтия", которая будет развернута в Сувалкии.
Немецкая танковая бригада может находится как в обороне, так и перейти к наступательным или контрнаступательным действиям на белорусском направлении. Косвенно об этом свидетельствует и характер участия немецкой группировки в учениях Griffin Storm в июне-июле этого года, проходивших на полигоне в Пабраде у границ с Белоруссией.
Также сообщается об активном участии немецких военных в составлении планов учений совместно с литовской армией. Что может говорить и о том, что командиры из бундесвера будут играть особую роль и в планировании боевых операций в Литве, и в командовании объединенной группировкой на поле боя. Передовой командный пункт бундесвера находится в Рукле Каунасского уезда.
Вероятно, что западная коалиция также развернет войска второго эшелона, для поддержки наступающей группировки. А в случае успешного прорыва деблокирующих сил Региональной группы войск (РГВ) Союзного государства, соединения второго эшелона НАТО будут рассчитывать нанести по ним фланговые удары с юга и севера.
В этих целях могут быть использованы иные соединения польской армии. Следует также отметить, что в случае развязывания Западом военного конфликта вокруг Калининграда атака их сил по территории Белоруссии будет неизбежной – на том или ином этапе. Даже если ВС РБ и постараются воздержаться от прямого участия в вооруженном столкновении.
Александр Перенджиев интервью
7 декабря, 05:49
Александр Перенджиев: Даже если Россия не увязнет в боях с ВСУ, Запад ударит ее в самом неожиданном местеДа, 2024 год вызывает в нас надежды на завершение СВО. Да, на Западе происходят кризисные явления. То, что Запад пытается склонить на свою сторону страны, которые в этот западный блок не входят, тоже свидетельствует о кризисе
В случае же наземной операции войск НАТО по всей линии границы с РФ и в Украине - конфликт приобретет самый масштабный характер с уже полностью непредсказуемыми последствиями. О возможности такого сценария говорит характер запланированных на 2024 год учениях НАТО Steadfast Defender ("Стойкий защитник"), которые будут проходить на фронте от Норвегии до Румынии с переброской сил армии США из Северной Америки в Европу. Учения начнутся как раз на прибалтийско-северном фланге с маневров "Гранд Норд" в начале следующего года.
При этом такой военный конфликт может быть развязан коллективным Западом в разное время. Нельзя исключать его возможность и в краткосрочной перспективе, в течение 2024 года. Также США и Североатлантический альянс могут рискнуть пойти на прямую конфронтацию уже после перевооружения новых членов альянса, создания соответствующей логистики и так далее. На это в Североатлантическом альянсе отводится в среднем 2-3 года. Судя по нынешнему характеру подготовки, в НАТО надеются на общевойсковой характер войны, без применения ОМП (оружия массового поражения).
Безусловно, нынешние беспримерные военные приготовления НАТО в Прибалтике могут быть как средством психологического давления, так и реальным планом на развязывание масштабного военного конфликта, если на Западе посчитают, что это действительно отвечает их гегемонистским интересам. И больше нет другого способа сохранить старый, империалистический миропорядок.
Но практика показала, что все усилия США и НАТО по дестабилизации ситуации в России через вовлечение ее в военный конфликт на Украине, в надежде на ослабление и в конечном счете – развал РФ, оказались тщетными.
Столь же авантюристичными являются и планы по дальнейшей эскалации этого противостояния, и особенно – вариант по прямому столкновению НАТО или его отдельных членов с Россией. Чем скорее пагубность подобных планов и замыслов осознают на Западе – тем лучше будет для всего мира. И особенно для населения бывших советских республик Прибалтики, которых на Западе иезуитски готовятся вовлечь в ненужную им конфронтацию в качестве обычного "пушечного мяса".
 
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