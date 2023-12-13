Украинское общество находилось в победном угаре. Эксперты о том, что ждет теперь Киев и Украину - 13.12.2023 Украина.ру
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Украинское общество находилось в победном угаре. Эксперты о том, что ждет теперь Киев и Украину
Украинское общество находилось в победном угаре. Эксперты о том, что ждет теперь Киев и Украину - 13.12.2023 Украина.ру
Украинское общество находилось в победном угаре. Эксперты о том, что ждет теперь Киев и Украину
В украинском экспертном сообществе задумались над тем, что будет после серьезных ударов ВС РФ по критической инфраструктуре Киева, которые возможны в случае продолжения конфликта. Украинская столица и сейчас уже полупарализована после техногенной аварии в метро, случившейся без всяких ударов.
2023-12-13T08:13
2023-12-13T08:14
эксклюзив
украина
будущее
эксперты
россия
сво
вс рф
киев
финансовая помощь
военная помощь
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Обсуждают и перспективы продолжения войны при сокращении объемов западной помощи. Украинский политолог Кость Бондаренко отметил что у Украины фактически нет своей экономики, нет своего ВПК, в таких условиях любые паузы в поставках военной помощи приводят к тому, что страна демонстрирует свою уязвимость.И тогда никакие рейды военкомов по спортзалам и ресторанам не помогут, ведь нельзя воевать голыми руками. Да и в целом такой отлов людей для ВСУ нельзя считать эффективным, ведь человек, мобилизованный против его воли – "так себе солдат", отметил эксперт."Добровольцев уже нет, добровольцы исчерпались, добровольцы исчисляются единицами", - сказал Бондаренко в эфире интернет-канала "Дикий live". Он добавил, что чем дальше, тем сложнее будет находить людей, которые готовы будут идти воевать.Украинский философ и аналитик Сергей Дацюк предрекает, что исчерпание социальной энергии и "людей, которых мы можем послать на фронт", приведет к тому, что война закончится в 2025 году."По многим аспектам нет энергетики действия… Уже в этом году мы начнём задавать себе вопрос: а во имя чего это всё? Пока нам кажется, что мы выйдем на границы 1991 года, мы не задаём этот вопрос. А когда мы поймём, что не выходим, произойдут естественные вещи - фрустрация, неврозы, психозы коллективные", - заявил эксперт в эфире ютуб-канала Politeka. По его словам, "в процессе этого очень сложно договариваться".Итак, сложно будет найти согласие внутри общества, осознавшего недостижимость поставленных в войне целей. А это осознание уже постепенно приходит. Политолог Вадим Карасев в эфире интернет-канала Politeka заявил, что воевать можно тогда, когда есть, чем. А если воевать нечем и при этом "есть понимание, что невозможно реализовать цель", невозможно вернуть территории даже в среднесрочной перспективе, то "нужно принимать другое решение", и это уже дело политиков.Политолог подчеркнул, что "долгая-долгая заморозка, позиционный тупик" - это никого не устраивает. Кроме того, Украина не сможет сама "зарядить" свою экономику. В общем, речь идет о неких дипломатических путях выхода их конфликта. По мнению Карасева, такие пути нужно было искать еще в 2022 году, но тогда украинское общество находилось в "победном угаре".Сейчас условия для Киева куда хуже, русские владеют инициативой на линии фронта, "они контролируют поле боя", подчеркнул эксперт. Тем более следует искать пути выхода.Впрочем, это мнение политолога, а украинская власть пока настаивает на своем, ей подавай границы 1991 года - и точка.Но точка может быть поставлена по-другому. Украинским властям есть о чем беспокоиться, считает экс-советник президента Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он в своем блоге напомнил о техногенной катастрофе на синей ветке киевского метро и подчеркнул, что Киев уже сейчас становится непригодным для жизни. И это еще без серьезных ударов ВС РФ по жизненно важным объектам столицы Украины.По словам эксперта, если нанесут удары по мостам через Днепр, то Киев будет парализован, а если будет разрушен правительственный квартал, то "практически страна станет неуправляемой".Что до самой столицы, то Соскин в очередной раз посоветовал киевлянам "просто собирать вещички и уезжать".Что дальше? На Украине распространен тезис, что надо, мол, держаться до тех пор, пока Россия не распадется. Но ожидания эти напрасны, потенциал выживаемости и стабильности у России достаточно высок и, наверное, сейчас он выше, чем у Украины, считает известный украинский политолог Андрей Ермолаев."Наивно рассчитывать, что мы вот таким образом еще из года в год будем держаться, и вот-вот враг рухнет — не просто выглядит по-детски, но даже уже на грани преступного отношения", - констатировал эксперт в эфире одного из ютуб-каналов. Он пояснил, что это уже "преступное отношение к собственному народу, к собственной экономике, к собственной стране".Ермолаев отметил, что необходимо обсудить возможные пути достижения не военной, но социальной победы Украины. И подчеркнул, что здесь Киеву есть чему поучиться "у врага".По его словам, идея "русского мира", рождавшаяся как идея духовного возрождения России, теперь видоизменилась, она строится на исторической преемственности не столько с Россией, сколько с Советским Союзом - "по большому счету, это советский мир, а не русский… и здесь она находит отклик"."Политика "русского мира" оказалась эффективна в тех регионах, в которых большая часть населения ностальгировала, пыталась сохранить старые связи, считала, что с прошлым нельзя рвать и прощаться", - сказал политолог.Он добавил, что вместо продуманной политики "украинского мира", который мог бы конкурировать в борьбе за умы, вместо этого идет борьба с языками, церковные расколы, откровенное размежевание с еще недавней историей, как будто бы не было никакой другой Украины — и надо ответить на вопрос, способствует ли это возвращению регионов и их населения из России в Украину?Ермолаев сам же и ответил: по его мнению, те, кто проталкивают подобные решения в языковом вопросе и т. п., хотя сами тут же кричат о территориальной целостности Украины, лишь делают эту целостность более отдаленной и менее возможной.
https://ukraina.ru/20231212/1051916236.html
https://ukraina.ru/20231212/1051934954.html
https://ukraina.ru/20231120/1051170541.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, будущее, эксперты, россия, сво, вс рф, киев, финансовая помощь, военная помощь
Эксклюзив, Украина, будущее, эксперты, Россия, СВО, ВС РФ, Киев, финансовая помощь, военная помощь

Украинское общество находилось в победном угаре. Эксперты о том, что ждет теперь Киев и Украину

08:13 13.12.2023 (обновлено: 08:14 13.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Фурман / Перейти в фотобанкЧрезвычайная ситуация объявлена в Киеве из-за снегопада
Чрезвычайная ситуация объявлена в Киеве из-за снегопада - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Алексей Фурман
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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В украинском экспертном сообществе задумались над тем, что будет после серьезных ударов ВС РФ по критической инфраструктуре Киева, которые возможны в случае продолжения конфликта. Украинская столица и сейчас уже полупарализована после техногенной аварии в метро, случившейся без всяких ударов.
Обсуждают и перспективы продолжения войны при сокращении объемов западной помощи. Украинский политолог Кость Бондаренко отметил что у Украины фактически нет своей экономики, нет своего ВПК, в таких условиях любые паузы в поставках военной помощи приводят к тому, что страна демонстрирует свою уязвимость.
И тогда никакие рейды военкомов по спортзалам и ресторанам не помогут, ведь нельзя воевать голыми руками. Да и в целом такой отлов людей для ВСУ нельзя считать эффективным, ведь человек, мобилизованный против его воли – "так себе солдат", отметил эксперт.
"Добровольцев уже нет, добровольцы исчерпались, добровольцы исчисляются единицами", - сказал Бондаренко в эфире интернет-канала "Дикий live". Он добавил, что чем дальше, тем сложнее будет находить людей, которые готовы будут идти воевать.
Украинский философ и аналитик Сергей Дацюк предрекает, что исчерпание социальной энергии и "людей, которых мы можем послать на фронт", приведет к тому, что война закончится в 2025 году.
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Вчера, 08:10
Капитуляция Киева неизбежна. Украинские эксперты и политики о настоящем и будущем Украинские эксперты обсуждают, можно ли еще избежать полной капитуляции киевского режима, насколько вероятна заморозка конфликта и если да, то получится ли эту заморозку преподнести обществу как "победу"
"По многим аспектам нет энергетики действия… Уже в этом году мы начнём задавать себе вопрос: а во имя чего это всё? Пока нам кажется, что мы выйдем на границы 1991 года, мы не задаём этот вопрос. А когда мы поймём, что не выходим, произойдут естественные вещи - фрустрация, неврозы, психозы коллективные", - заявил эксперт в эфире ютуб-канала Politeka. По его словам, "в процессе этого очень сложно договариваться".
Итак, сложно будет найти согласие внутри общества, осознавшего недостижимость поставленных в войне целей. А это осознание уже постепенно приходит. Политолог Вадим Карасев в эфире интернет-канала Politeka заявил, что воевать можно тогда, когда есть, чем. А если воевать нечем и при этом "есть понимание, что невозможно реализовать цель", невозможно вернуть территории даже в среднесрочной перспективе, то "нужно принимать другое решение", и это уже дело политиков.
Политолог подчеркнул, что "долгая-долгая заморозка, позиционный тупик" - это никого не устраивает. Кроме того, Украина не сможет сама "зарядить" свою экономику. В общем, речь идет о неких дипломатических путях выхода их конфликта. По мнению Карасева, такие пути нужно было искать еще в 2022 году, но тогда украинское общество находилось в "победном угаре".
Сейчас условия для Киева куда хуже, русские владеют инициативой на линии фронта, "они контролируют поле боя", подчеркнул эксперт. Тем более следует искать пути выхода.
Впрочем, это мнение политолога, а украинская власть пока настаивает на своем, ей подавай границы 1991 года - и точка.
Но точка может быть поставлена по-другому. Украинским властям есть о чем беспокоиться, считает экс-советник президента Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он в своем блоге напомнил о техногенной катастрофе на синей ветке киевского метро и подчеркнул, что Киев уже сейчас становится непригодным для жизни. И это еще без серьезных ударов ВС РФ по жизненно важным объектам столицы Украины.
Владимир Зеленский
Вчера, 09:00
Вымаливание несуществующего оружия, взрывы, срыв мирного диалога. Главное на Украине на утро 12 декабря
По словам эксперта, если нанесут удары по мостам через Днепр, то Киев будет парализован, а если будет разрушен правительственный квартал, то "практически страна станет неуправляемой".
Что до самой столицы, то Соскин в очередной раз посоветовал киевлянам "просто собирать вещички и уезжать".
Что дальше? На Украине распространен тезис, что надо, мол, держаться до тех пор, пока Россия не распадется. Но ожидания эти напрасны, потенциал выживаемости и стабильности у России достаточно высок и, наверное, сейчас он выше, чем у Украины, считает известный украинский политолог Андрей Ермолаев.
"Наивно рассчитывать, что мы вот таким образом еще из года в год будем держаться, и вот-вот враг рухнет — не просто выглядит по-детски, но даже уже на грани преступного отношения", - констатировал эксперт в эфире одного из ютуб-каналов. Он пояснил, что это уже "преступное отношение к собственному народу, к собственной экономике, к собственной стране".
Ермолаев отметил, что необходимо обсудить возможные пути достижения не военной, но социальной победы Украины. И подчеркнул, что здесь Киеву есть чему поучиться "у врага".
По его словам, идея "русского мира", рождавшаяся как идея духовного возрождения России, теперь видоизменилась, она строится на исторической преемственности не столько с Россией, сколько с Советским Союзом - "по большому счету, это советский мир, а не русский… и здесь она находит отклик".
"Политика "русского мира" оказалась эффективна в тех регионах, в которых большая часть населения ностальгировала, пыталась сохранить старые связи, считала, что с прошлым нельзя рвать и прощаться", - сказал политолог.
Съезд партии Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
20 ноября, 16:05
"Забыл зигануть": спикер Рады призвал ущемлять права русских на УкраинеСпикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что русского нацменьшинства на Украине быть не может, сообщили 20 ноября журналисты "Интерфакс-Украина"
Он добавил, что вместо продуманной политики "украинского мира", который мог бы конкурировать в борьбе за умы, вместо этого идет борьба с языками, церковные расколы, откровенное размежевание с еще недавней историей, как будто бы не было никакой другой Украины — и надо ответить на вопрос, способствует ли это возвращению регионов и их населения из России в Украину?
Ермолаев сам же и ответил: по его мнению, те, кто проталкивают подобные решения в языковом вопросе и т. п., хотя сами тут же кричат о территориальной целостности Украины, лишь делают эту целостность более отдаленной и менее возможной.
 
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