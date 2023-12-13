https://ukraina.ru/20231213/1051935430.html

Украинское общество находилось в победном угаре. Эксперты о том, что ждет теперь Киев и Украину

Украинское общество находилось в победном угаре. Эксперты о том, что ждет теперь Киев и Украину - 13.12.2023 Украина.ру

Украинское общество находилось в победном угаре. Эксперты о том, что ждет теперь Киев и Украину

В украинском экспертном сообществе задумались над тем, что будет после серьезных ударов ВС РФ по критической инфраструктуре Киева, которые возможны в случае продолжения конфликта. Украинская столица и сейчас уже полупарализована после техногенной аварии в метро, случившейся без всяких ударов.

2023-12-13T08:13

2023-12-13T08:13

2023-12-13T08:14

эксклюзив

украина

будущее

эксперты

россия

сво

вс рф

киев

финансовая помощь

военная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101547/72/1015477228_0:276:3000:1964_1920x0_80_0_0_5c07ebf746e1b0cc82417af51acf7594.jpg.webp

Обсуждают и перспективы продолжения войны при сокращении объемов западной помощи. Украинский политолог Кость Бондаренко отметил что у Украины фактически нет своей экономики, нет своего ВПК, в таких условиях любые паузы в поставках военной помощи приводят к тому, что страна демонстрирует свою уязвимость.И тогда никакие рейды военкомов по спортзалам и ресторанам не помогут, ведь нельзя воевать голыми руками. Да и в целом такой отлов людей для ВСУ нельзя считать эффективным, ведь человек, мобилизованный против его воли – "так себе солдат", отметил эксперт."Добровольцев уже нет, добровольцы исчерпались, добровольцы исчисляются единицами", - сказал Бондаренко в эфире интернет-канала "Дикий live". Он добавил, что чем дальше, тем сложнее будет находить людей, которые готовы будут идти воевать.Украинский философ и аналитик Сергей Дацюк предрекает, что исчерпание социальной энергии и "людей, которых мы можем послать на фронт", приведет к тому, что война закончится в 2025 году."По многим аспектам нет энергетики действия… Уже в этом году мы начнём задавать себе вопрос: а во имя чего это всё? Пока нам кажется, что мы выйдем на границы 1991 года, мы не задаём этот вопрос. А когда мы поймём, что не выходим, произойдут естественные вещи - фрустрация, неврозы, психозы коллективные", - заявил эксперт в эфире ютуб-канала Politeka. По его словам, "в процессе этого очень сложно договариваться".Итак, сложно будет найти согласие внутри общества, осознавшего недостижимость поставленных в войне целей. А это осознание уже постепенно приходит. Политолог Вадим Карасев в эфире интернет-канала Politeka заявил, что воевать можно тогда, когда есть, чем. А если воевать нечем и при этом "есть понимание, что невозможно реализовать цель", невозможно вернуть территории даже в среднесрочной перспективе, то "нужно принимать другое решение", и это уже дело политиков.Политолог подчеркнул, что "долгая-долгая заморозка, позиционный тупик" - это никого не устраивает. Кроме того, Украина не сможет сама "зарядить" свою экономику. В общем, речь идет о неких дипломатических путях выхода их конфликта. По мнению Карасева, такие пути нужно было искать еще в 2022 году, но тогда украинское общество находилось в "победном угаре".Сейчас условия для Киева куда хуже, русские владеют инициативой на линии фронта, "они контролируют поле боя", подчеркнул эксперт. Тем более следует искать пути выхода.Впрочем, это мнение политолога, а украинская власть пока настаивает на своем, ей подавай границы 1991 года - и точка.Но точка может быть поставлена по-другому. Украинским властям есть о чем беспокоиться, считает экс-советник президента Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он в своем блоге напомнил о техногенной катастрофе на синей ветке киевского метро и подчеркнул, что Киев уже сейчас становится непригодным для жизни. И это еще без серьезных ударов ВС РФ по жизненно важным объектам столицы Украины.По словам эксперта, если нанесут удары по мостам через Днепр, то Киев будет парализован, а если будет разрушен правительственный квартал, то "практически страна станет неуправляемой".Что до самой столицы, то Соскин в очередной раз посоветовал киевлянам "просто собирать вещички и уезжать".Что дальше? На Украине распространен тезис, что надо, мол, держаться до тех пор, пока Россия не распадется. Но ожидания эти напрасны, потенциал выживаемости и стабильности у России достаточно высок и, наверное, сейчас он выше, чем у Украины, считает известный украинский политолог Андрей Ермолаев."Наивно рассчитывать, что мы вот таким образом еще из года в год будем держаться, и вот-вот враг рухнет — не просто выглядит по-детски, но даже уже на грани преступного отношения", - констатировал эксперт в эфире одного из ютуб-каналов. Он пояснил, что это уже "преступное отношение к собственному народу, к собственной экономике, к собственной стране".Ермолаев отметил, что необходимо обсудить возможные пути достижения не военной, но социальной победы Украины. И подчеркнул, что здесь Киеву есть чему поучиться "у врага".По его словам, идея "русского мира", рождавшаяся как идея духовного возрождения России, теперь видоизменилась, она строится на исторической преемственности не столько с Россией, сколько с Советским Союзом - "по большому счету, это советский мир, а не русский… и здесь она находит отклик"."Политика "русского мира" оказалась эффективна в тех регионах, в которых большая часть населения ностальгировала, пыталась сохранить старые связи, считала, что с прошлым нельзя рвать и прощаться", - сказал политолог.Он добавил, что вместо продуманной политики "украинского мира", который мог бы конкурировать в борьбе за умы, вместо этого идет борьба с языками, церковные расколы, откровенное размежевание с еще недавней историей, как будто бы не было никакой другой Украины — и надо ответить на вопрос, способствует ли это возвращению регионов и их населения из России в Украину?Ермолаев сам же и ответил: по его мнению, те, кто проталкивают подобные решения в языковом вопросе и т. п., хотя сами тут же кричат о территориальной целостности Украины, лишь делают эту целостность более отдаленной и менее возможной.

https://ukraina.ru/20231212/1051916236.html

https://ukraina.ru/20231212/1051934954.html

https://ukraina.ru/20231120/1051170541.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, будущее, эксперты, россия, сво, вс рф, киев, финансовая помощь, военная помощь