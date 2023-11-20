"Забыл зигануть": спикер Рады призвал ущемлять права русских на Украине
16:05 20.11.2023 (обновлено: 16:06 20.11.2023)
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что русского нацменьшинства на Украине быть не может, сообщили 20 ноября журналисты "Интерфакс-Украина"
"Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот – осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. […] Поэтому никаких русских национальных меньшинств в Украине на данный момент нет и не может быть", - сказал он.
Стефанчук подчеркнул, что даже одобренный в декабре 2022 года закон о национальных меньшинствах Украины не распространяется на русских.
Он также отказывается вести какие-либо дискуссии по этому вопросу.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале прокомментировала высказывания Стефанчука.
Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион попала в скандал после своих оскорбительных высказываний в сторону русскоязычного населения. По мнению Фарион, такого термина даже не существует.
11 ноября, 13:01К вечной войне — готовы! Как украинская социология контролирует госзаказ по нацификации Новые данные украинских социологов об идентичности граждан Украины фактически являются отчетом о результатах нацификации и выполнении задач по построению мононационального, готового к вечной войне общества, что, как оказывается, на Украине закреплено законодательно.