"Забыл зигануть": спикер Рады призвал ущемлять права русских на Украине - 20.11.2023 Украина.ру
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"Забыл зигануть": спикер Рады призвал ущемлять права русских на Украине
"Забыл зигануть": спикер Рады призвал ущемлять права русских на Украине - 20.11.2023 Украина.ру
"Забыл зигануть": спикер Рады призвал ущемлять права русских на Украине
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что русского нацменьшинства на Украине быть не может, сообщили 20 ноября журналисты "Интерфакс-Украина"
2023-11-20T16:05
2023-11-20T16:06
новости
украина
верховная рада
руслан стефанчук
нацменьшинства
русские
мария захарова
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Стефанчук подчеркнул, что даже одобренный в декабре 2022 года закон о национальных меньшинствах Украины не распространяется на русских.Он также отказывается вести какие-либо дискуссии по этому вопросу.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале прокомментировала высказывания Стефанчука.Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион попала в скандал после своих оскорбительных высказываний в сторону русскоязычного населения. По мнению Фарион, такого термина даже не существует.
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новости, украина, верховная рада, руслан стефанчук, нацменьшинства, русские, мария захарова
Новости, Украина, Верховная Рада, Руслан Стефанчук, Нацменьшинства, русские, Мария Захарова

"Забыл зигануть": спикер Рады призвал ущемлять права русских на Украине

16:05 20.11.2023 (обновлено: 16:06 20.11.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСъезд партии "Слуга народа" в Киеве
Съезд партии Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что русского нацменьшинства на Украине быть не может, сообщили 20 ноября журналисты "Интерфакс-Украина"
"Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот – осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. […] Поэтому никаких русских национальных меньшинств в Украине на данный момент нет и не может быть", - сказал он.
Стефанчук подчеркнул, что даже одобренный в декабре 2022 года закон о национальных меньшинствах Украины не распространяется на русских.
Он также отказывается вести какие-либо дискуссии по этому вопросу.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале прокомментировала высказывания Стефанчука.
"Забыл добавить "майн фюрер" и зигануть. Нацисты 21 века", написала она.
Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион попала в скандал после своих оскорбительных высказываний в сторону русскоязычного населения. По мнению Фарион, такого термина даже не существует.
- РИА Новости, 1920, 11.11.2023
11 ноября, 13:01
К вечной войне — готовы! Как украинская социология контролирует госзаказ по нацификации Новые данные украинских социологов об идентичности граждан Украины фактически являются отчетом о результатах нацификации и выполнении задач по построению мононационального, готового к вечной войне общества, что, как оказывается, на Украине закреплено законодательно.
 
НовостиУкраинаВерховная РадаРуслан СтефанчукНацменьшинстварусскиеМария Захарова
 
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