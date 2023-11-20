https://ukraina.ru/20231120/1051170541.html

"Забыл зигануть": спикер Рады призвал ущемлять права русских на Украине

"Забыл зигануть": спикер Рады призвал ущемлять права русских на Украине - 20.11.2023 Украина.ру

"Забыл зигануть": спикер Рады призвал ущемлять права русских на Украине

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что русского нацменьшинства на Украине быть не может, сообщили 20 ноября журналисты "Интерфакс-Украина"

2023-11-20T16:05

2023-11-20T16:05

2023-11-20T16:06

новости

украина

верховная рада

руслан стефанчук

нацменьшинства

русские

мария захарова

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Стефанчук подчеркнул, что даже одобренный в декабре 2022 года закон о национальных меньшинствах Украины не распространяется на русских.Он также отказывается вести какие-либо дискуссии по этому вопросу.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале прокомментировала высказывания Стефанчука.Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион попала в скандал после своих оскорбительных высказываний в сторону русскоязычного населения. По мнению Фарион, такого термина даже не существует.

https://ukraina.ru/20231111/1050933418.html

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новости, украина, верховная рада, руслан стефанчук, нацменьшинства, русские, мария захарова