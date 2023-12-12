Международный футурологический форум в Москве предложил новые инициативы по развитию НКО - 12.12.2023 Украина.ру
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Международный футурологический форум в Москве предложил новые инициативы по развитию НКО
Международный футурологический форум в Москве предложил новые инициативы по развитию НКО - 12.12.2023 Украина.ру
Международный футурологический форум в Москве предложил новые инициативы по развитию НКО
Международный футурологический форум в Москве предложил новые инициативы по развитию некоммерческих организаций и университетов БРИКС+ и СНГ
2023-12-12T19:44
2023-12-12T19:44
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11 декабря в Российском государственном гуманитарном университете состоялось открытие Международного футурологического форума "Умная цивилизация: человек, ценности, образование, технологии и будущее многополярного мира".В мероприятии приняли участие более 180 человек – представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, эксперты, учёные, представители университетов, НКО и НПО из России, стран БРИКС (Бразилии, Индии, Китая и ЮАР), а также стран СНГ.На открытии форума выступили: Фадеев Валерий Александрович – советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека; Могилевский Константин Ильич – заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации; Чубарьян Александр Оганович – академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук; Павленко Ольга Вячеславовна – первый проректор по научной работе РГГУ, доктор исторических наук; Пищулин Алексей Юрьевич - директор Федерального центра гуманитарных практик; Буренков Александр Васильевич - руководитель института Н.Я. Данилевского; Костин Кирилл Олегович – директор Центра консультирования НКО и НПО "Дипломатия знаний" РГГУ.В своём выступлении Валерий Фадеев высказал мысль о неизбежности изменений в мире: "Будут ли они хаотичны или они будут более-менее управляемы? Это зависит в первую очередь от нас. Очень важно выстроить совместное интеллектуальное поле БРИКС".Константин Могилевский подчеркнул важность инструментария сетевых программ: "Мы развиваем и будем развивать дальше сетевые университеты. В совокупности в эти консорциумы входит более 250 образовательных и научных организаций из 17 стран мира".Александр Чубарьян открыл Форум с докладом о роли научной дипломатии и её значении на современном историческом этапе. "Сейчас требуется новый подход и новое концептуальное оформление мирового порядка, который приходит на место старому". Задачи научной дипломатии, по его словам, состоит в том, чтобы определить пути развития и организовать их научное обсуждение.Во время открытия Форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между РГГУ и ТВ БРИКС. Толстикова Жанна Андреевна – генеральный директор международной сети ТВ БРИКС, рассказала о целях интеграции вузов стран БРИКС+ в единое медиапространство:"Это развитие и продвижение потенциала международного экспорта образовательных услуг. Это поддержка сотрудничества российских вузов и вузов БРИКС в области образования в части академической мобильности и продвижение единой социально-экономической повестки БРИКС через учебные заведения для закрепления образа БРИКС как ведущей силы формирования многополярного миропорядка среди молодежи".В рамках пленарного заседания "Ключ к будущему через сотрудничество гражданских обществ современных цивилизаций" выступили с докладами российские эксперты, а также представители НКО и университетов из Индии, Китая, Бразилии, ЮАР и стран СНГ.Ольга Павленко отметила позиции, на которые стоит обратить особое внимание некоммерческим организациям, интеллектуальным сообществам и университетам: "Это ценности инновационного сотрудничества и мирного взаимодействия всех цивилизаций, на каких юридических и правовых основаниях будет построено современное мироустройство".Алексей Пищулин обратил особое внимание на сохранение системы идентичности народов и предложил сосредоточиться на более четкой интерпретации объединяющих нас ценностей.Кирилл Костин рассказал о запуске в 2024 году первой сетевой магистерской программы "Умная цивилизация" по подготовке специалистов в сфере НКО и НПО в России и за рубежом. "На сегодняшний момент проект является отличным примером сотрудничества государства, некоммерческого сектора и инновационного бизнеса.
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новости, форум, москва
Новости, форум, Москва

Международный футурологический форум в Москве предложил новые инициативы по развитию НКО

19:44 12.12.2023
 
© Дмитрий Трепольский/PexelsМосква Кремль флаг российский триколор
Москва Кремль флаг российский триколор
© Дмитрий Трепольский/Pexels
Читать в
Международный футурологический форум в Москве предложил новые инициативы по развитию некоммерческих организаций и университетов БРИКС+ и СНГ
11 декабря в Российском государственном гуманитарном университете состоялось открытие Международного футурологического форума "Умная цивилизация: человек, ценности, образование, технологии и будущее многополярного мира".
В мероприятии приняли участие более 180 человек – представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, эксперты, учёные, представители университетов, НКО и НПО из России, стран БРИКС (Бразилии, Индии, Китая и ЮАР), а также стран СНГ.
На открытии форума выступили: Фадеев Валерий Александрович – советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека; Могилевский Константин Ильич – заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации; Чубарьян Александр Оганович – академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук; Павленко Ольга Вячеславовна – первый проректор по научной работе РГГУ, доктор исторических наук; Пищулин Алексей Юрьевич - директор Федерального центра гуманитарных практик; Буренков Александр Васильевич - руководитель института Н.Я. Данилевского; Костин Кирилл Олегович – директор Центра консультирования НКО и НПО "Дипломатия знаний" РГГУ.
В своём выступлении Валерий Фадеев высказал мысль о неизбежности изменений в мире: "Будут ли они хаотичны или они будут более-менее управляемы? Это зависит в первую очередь от нас. Очень важно выстроить совместное интеллектуальное поле БРИКС".
Константин Могилевский подчеркнул важность инструментария сетевых программ: "Мы развиваем и будем развивать дальше сетевые университеты. В совокупности в эти консорциумы входит более 250 образовательных и научных организаций из 17 стран мира".
Александр Чубарьян открыл Форум с докладом о роли научной дипломатии и её значении на современном историческом этапе. "Сейчас требуется новый подход и новое концептуальное оформление мирового порядка, который приходит на место старому". Задачи научной дипломатии, по его словам, состоит в том, чтобы определить пути развития и организовать их научное обсуждение.
Во время открытия Форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между РГГУ и ТВ БРИКС. Толстикова Жанна Андреевна – генеральный директор международной сети ТВ БРИКС, рассказала о целях интеграции вузов стран БРИКС+ в единое медиапространство:
"Это развитие и продвижение потенциала международного экспорта образовательных услуг. Это поддержка сотрудничества российских вузов и вузов БРИКС в области образования в части академической мобильности и продвижение единой социально-экономической повестки БРИКС через учебные заведения для закрепления образа БРИКС как ведущей силы формирования многополярного миропорядка среди молодежи".
В рамках пленарного заседания "Ключ к будущему через сотрудничество гражданских обществ современных цивилизаций" выступили с докладами российские эксперты, а также представители НКО и университетов из Индии, Китая, Бразилии, ЮАР и стран СНГ.
Ольга Павленко отметила позиции, на которые стоит обратить особое внимание некоммерческим организациям, интеллектуальным сообществам и университетам: "Это ценности инновационного сотрудничества и мирного взаимодействия всех цивилизаций, на каких юридических и правовых основаниях будет построено современное мироустройство".
Алексей Пищулин обратил особое внимание на сохранение системы идентичности народов и предложил сосредоточиться на более четкой интерпретации объединяющих нас ценностей.
Кирилл Костин рассказал о запуске в 2024 году первой сетевой магистерской программы "Умная цивилизация" по подготовке специалистов в сфере НКО и НПО в России и за рубежом. "На сегодняшний момент проект является отличным примером сотрудничества государства, некоммерческого сектора и инновационного бизнеса.
 
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