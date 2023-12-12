При каком условии США договорятся с Россией, как хотят поделить мир и что ждёт Украину - Безпалько - 12.12.2023 Украина.ру
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При каком условии США договорятся с Россией, как хотят поделить мир и что ждёт Украину - Безпалько
При каком условии США договорятся с Россией, как хотят поделить мир и что ждёт Украину - Безпалько - 12.12.2023 Украина.ру
При каком условии США договорятся с Россией, как хотят поделить мир и что ждёт Украину - Безпалько
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру объяснил причины возросшей террористической активности Украины, оценил шансы Зеленского остаться на своём посту и рассказал об особом значении предстоящих выборов президента России
2023-12-12T13:58
2023-12-12T13:58
видео
богдан безпалько
украина
россия
сво
спецоперация
сша
великобритания
норвегия
владимир зеленский
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00:47 – Запад передаёт Украине боевые корабли: морская коалиция Великобритании и Норвегии или разовая акция? 04:35 – скорая замена Зеленского: переход к переговорам или новая тактика на фронте? 09:45 – может ли Запад мирно сосуществовать с Россией или сначала нужно его победить? 12:18 – об опасных последствиях поражений украинских войск; 16:45 – президентские выборы в России в марте 2024 года: что в них особенного?
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видео, богдан безпалько, украина, россия, сво, спецоперация, сша, великобритания, норвегия, владимир зеленский, валерий залужный, выборы, переговоры, корабли, флот, коалиция, видео
Видео, Богдан Безпалько, Украина, Россия, СВО, Спецоперация, США, Великобритания, Норвегия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, выборы, переговоры, корабли, флот, коалиция

При каком условии США договорятся с Россией, как хотят поделить мир и что ждёт Украину - Безпалько

13:58 12.12.2023
 
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Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру объяснил причины возросшей террористической активности Украины, оценил шансы Зеленского остаться на своём посту и рассказал об особом значении предстоящих выборов президента России
00:47 – Запад передаёт Украине боевые корабли: морская коалиция Великобритании и Норвегии или разовая акция?
04:35 – скорая замена Зеленского: переход к переговорам или новая тактика на фронте?
09:45 – может ли Запад мирно сосуществовать с Россией или сначала нужно его победить?
12:18 – об опасных последствиях поражений украинских войск;
16:45 – президентские выборы в России в марте 2024 года: что в них особенного?
 
ВидеоБогдан БезпалькоУкраинаРоссияСВОСпецоперацияСШАВеликобританияНорвегияВладимир ЗеленскийВалерий Залужныйвыборыпереговорыкораблифлоткоалиция
 
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