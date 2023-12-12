https://ukraina.ru/20231212/1051967208.html

При каком условии США договорятся с Россией, как хотят поделить мир и что ждёт Украину - Безпалько

При каком условии США договорятся с Россией, как хотят поделить мир и что ждёт Украину - Безпалько - 12.12.2023 Украина.ру

При каком условии США договорятся с Россией, как хотят поделить мир и что ждёт Украину - Безпалько

Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру объяснил причины возросшей террористической активности Украины, оценил шансы Зеленского остаться на своём посту и рассказал об особом значении предстоящих выборов президента России

2023-12-12T13:58

2023-12-12T13:58

2023-12-12T13:58

видео

богдан безпалько

украина

россия

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спецоперация

сша

великобритания

норвегия

владимир зеленский

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00:47 – Запад передаёт Украине боевые корабли: морская коалиция Великобритании и Норвегии или разовая акция? 04:35 – скорая замена Зеленского: переход к переговорам или новая тактика на фронте? 09:45 – может ли Запад мирно сосуществовать с Россией или сначала нужно его победить? 12:18 – об опасных последствиях поражений украинских войск; 16:45 – президентские выборы в России в марте 2024 года: что в них особенного?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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