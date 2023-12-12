Данилов посоветовал вернуть в архивы "устаревшие натовские учебники" - 12.12.2023 Украина.ру
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Данилов посоветовал вернуть в архивы "устаревшие натовские учебники"
Данилов посоветовал вернуть в архивы "устаревшие натовские учебники" - 12.12.2023 Украина.ру
Данилов посоветовал вернуть в архивы "устаревшие натовские учебники"
Надежды Украины на контрнаступление не оправдались, заявил в интервью ВВС секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
2023-12-12T10:51
2023-12-12T10:51
новости
алексей данилов
контрнаступление
нато
война
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Прогнозы украинской стороны были слишком оптимистичными, но из-за отсутствия превосходства в воздухе и мощной российской обороны, усилия Вооруженных сил Украины зашли в тупик с наступлением зимы, сказал Данилов."Люди иногда совершают ошибки. Нельзя всю жизнь быть отличником", — сказал Данилов.Нынешнюю ситуацию на линии фронта он охарактеризовал как "очень сложную" и сказал, что старые учебники военного мастерства, в том числе натовские, "должны быть отправлены обратно в архивы""Такой войны, как та, что есть в нашей стране, не было ни в 20-м, ни в 21-м веке", - заявил Алексей Данилов.Как сообщало издание Украина.ру, в ноябре Данилов призвал украинцев готовится к худшему сценарию и пониманию, что помощь западных союзников Киева на исходе.По его словам, никто не ожидал, что конфликт на Украине затянется на столь долгий период и чем дольше он будет продолжаться, тем тяжелее будет жителям страны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, алексей данилов, контрнаступление, нато, война
Новости, Алексей Данилов, контрнаступление, НАТО, война

Данилов посоветовал вернуть в архивы "устаревшие натовские учебники"

10:51 12.12.2023
 
© AP / Efrem LukatskyАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Надежды Украины на контрнаступление не оправдались, заявил в интервью ВВС секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Прогнозы украинской стороны были слишком оптимистичными, но из-за отсутствия превосходства в воздухе и мощной российской обороны, усилия Вооруженных сил Украины зашли в тупик с наступлением зимы, сказал Данилов.
"Люди иногда совершают ошибки. Нельзя всю жизнь быть отличником", — сказал Данилов.
Нынешнюю ситуацию на линии фронта он охарактеризовал как "очень сложную" и сказал, что старые учебники военного мастерства, в том числе натовские, "должны быть отправлены обратно в архивы"
"Такой войны, как та, что есть в нашей стране, не было ни в 20-м, ни в 21-м веке", - заявил Алексей Данилов.
Как сообщало издание Украина.ру, в ноябре Данилов призвал украинцев готовится к худшему сценарию и пониманию, что помощь западных союзников Киева на исходе.
По его словам, никто не ожидал, что конфликт на Украине затянется на столь долгий период и чем дольше он будет продолжаться, тем тяжелее будет жителям страны.
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
10:22
Вашингтон советует Украине закрепиться на занятых позициях на годНынешние позиции ВСУ надо удерживать год, а параллельно наращивать объемы собственного производства, пишет The New York Times
 
НовостиАлексей ДаниловконтрнаступлениеНАТОвойна
 
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Заголовок открываемого материала
10:55В Раде зарегистрировали законопроект о ежедневных молитвах за ВСУ
10:51Данилов посоветовал вернуть в архивы "устаревшие натовские учебники"
10:23Треть стран ЕС сомневается по поводу вступления Украины - Financial Times
10:22Вашингтон советует Украине закрепиться на занятых позициях на год
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