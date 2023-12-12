https://ukraina.ru/20231212/1051946193.html

Данилов посоветовал вернуть в архивы "устаревшие натовские учебники"

Данилов посоветовал вернуть в архивы "устаревшие натовские учебники" - 12.12.2023 Украина.ру

Данилов посоветовал вернуть в архивы "устаревшие натовские учебники"

Надежды Украины на контрнаступление не оправдались, заявил в интервью ВВС секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

2023-12-12T10:51

2023-12-12T10:51

2023-12-12T10:51

новости

алексей данилов

контрнаступление

нато

война

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Прогнозы украинской стороны были слишком оптимистичными, но из-за отсутствия превосходства в воздухе и мощной российской обороны, усилия Вооруженных сил Украины зашли в тупик с наступлением зимы, сказал Данилов."Люди иногда совершают ошибки. Нельзя всю жизнь быть отличником", — сказал Данилов.Нынешнюю ситуацию на линии фронта он охарактеризовал как "очень сложную" и сказал, что старые учебники военного мастерства, в том числе натовские, "должны быть отправлены обратно в архивы""Такой войны, как та, что есть в нашей стране, не было ни в 20-м, ни в 21-м веке", - заявил Алексей Данилов.Как сообщало издание Украина.ру, в ноябре Данилов призвал украинцев готовится к худшему сценарию и пониманию, что помощь западных союзников Киева на исходе.По его словам, никто не ожидал, что конфликт на Украине затянется на столь долгий период и чем дольше он будет продолжаться, тем тяжелее будет жителям страны.

https://ukraina.ru/20231212/1051938180.html

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новости, алексей данилов, контрнаступление, нато, война