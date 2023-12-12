https://ukraina.ru/20231212/1051946193.html
Данилов посоветовал вернуть в архивы "устаревшие натовские учебники"
Данилов посоветовал вернуть в архивы "устаревшие натовские учебники" - 12.12.2023 Украина.ру
Данилов посоветовал вернуть в архивы "устаревшие натовские учебники"
Надежды Украины на контрнаступление не оправдались, заявил в интервью ВВС секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
2023-12-12T10:51
2023-12-12T10:51
2023-12-12T10:51
новости
алексей данилов
контрнаступление
нато
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103318/90/1033189090_0:352:7255:4433_1920x0_80_0_0_ea9cdf9cc9e0a2cec6e8c64688f065e1.jpg
Прогнозы украинской стороны были слишком оптимистичными, но из-за отсутствия превосходства в воздухе и мощной российской обороны, усилия Вооруженных сил Украины зашли в тупик с наступлением зимы, сказал Данилов."Люди иногда совершают ошибки. Нельзя всю жизнь быть отличником", — сказал Данилов.Нынешнюю ситуацию на линии фронта он охарактеризовал как "очень сложную" и сказал, что старые учебники военного мастерства, в том числе натовские, "должны быть отправлены обратно в архивы""Такой войны, как та, что есть в нашей стране, не было ни в 20-м, ни в 21-м веке", - заявил Алексей Данилов.Как сообщало издание Украина.ру, в ноябре Данилов призвал украинцев готовится к худшему сценарию и пониманию, что помощь западных союзников Киева на исходе.По его словам, никто не ожидал, что конфликт на Украине затянется на столь долгий период и чем дольше он будет продолжаться, тем тяжелее будет жителям страны.
https://ukraina.ru/20231212/1051938180.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103318/90/1033189090_434:0:6849:4811_1920x0_80_0_0_967cf74991e7d6ac06ae5f1f6c9ac10a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей данилов, контрнаступление, нато, война
Данилов посоветовал вернуть в архивы "устаревшие натовские учебники"
Надежды Украины на контрнаступление не оправдались, заявил в интервью ВВС секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Прогнозы украинской стороны были слишком оптимистичными, но из-за отсутствия превосходства в воздухе и мощной российской обороны, усилия Вооруженных сил Украины зашли в тупик с наступлением зимы, сказал Данилов.
"Люди иногда совершают ошибки. Нельзя всю жизнь быть отличником", — сказал Данилов.
Нынешнюю ситуацию на линии фронта он охарактеризовал как "очень сложную" и сказал, что старые учебники военного мастерства, в том числе натовские, "должны быть отправлены обратно в архивы"
"Такой войны, как та, что есть в нашей стране, не было ни в 20-м, ни в 21-м веке", - заявил Алексей Данилов.
Как сообщало издание Украина.ру, в ноябре Данилов призвал украинцев готовится к худшему сценарию и пониманию, что помощь западных союзников Киева на исходе.
По его словам, никто не ожидал, что конфликт на Украине затянется на столь долгий период и чем дольше он будет продолжаться, тем тяжелее будет жителям страны.