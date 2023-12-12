https://ukraina.ru/20231212/1051937152.html

FT: в Венгрии хотят отложить переговоры о вступлении Украины в ЕС до июня

FT: в Венгрии хотят отложить переговоры о вступлении Украины в ЕС до июня - 12.12.2023 Украина.ру

FT: в Венгрии хотят отложить переговоры о вступлении Украины в ЕС до июня

Решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС должно быть отложено до июня, а любая помощь не должна поступать из бюджета ЕС, сообщила газета Financial Times со ссылкой на венгерского министра по делаем ЕС Яноша Бока

2023-12-12T09:49

2023-12-12T09:49

2023-12-12T09:59

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По словам министра, Венгрия не изменит своего решения. "Мы можем говорить о периоде после декабрьского саммита со странами-членами, (но) я не вижу никакого фактора, который мог бы изменить наше решение, которое основано на принципах", - сказал Бока.Венгрия блокирует восьмой транш военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. А также блокирует пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов) на 2024-2027 годы.Помимо этого, венгерская партия "Фидес" выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

https://ukraina.ru/20231211/1051906497.html

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