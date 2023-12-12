FT: в Венгрии хотят отложить переговоры о вступлении Украины в ЕС до июня - 12.12.2023 Украина.ру
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FT: в Венгрии хотят отложить переговоры о вступлении Украины в ЕС до июня
FT: в Венгрии хотят отложить переговоры о вступлении Украины в ЕС до июня - 12.12.2023 Украина.ру
FT: в Венгрии хотят отложить переговоры о вступлении Украины в ЕС до июня
Решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС должно быть отложено до июня, а любая помощь не должна поступать из бюджета ЕС, сообщила газета Financial Times со ссылкой на венгерского министра по делаем ЕС Яноша Бока
2023-12-12T09:49
2023-12-12T09:59
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военная помощь
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financial times
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По словам министра, Венгрия не изменит своего решения. "Мы можем говорить о периоде после декабрьского саммита со странами-членами, (но) я не вижу никакого фактора, который мог бы изменить наше решение, которое основано на принципах", - сказал Бока.Венгрия блокирует восьмой транш военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. А также блокирует пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов) на 2024-2027 годы.Помимо этого, венгерская партия "Фидес" выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
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Новости, Украина, ЕС, Венгрия, военная помощь, помощь, Financial Times

FT: в Венгрии хотят отложить переговоры о вступлении Украины в ЕС до июня

09:49 12.12.2023 (обновлено: 09:59 12.12.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EUУкраина ЕС флаг
Украина ЕС флаг - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EU
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Решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС должно быть отложено до июня, а любая помощь не должна поступать из бюджета ЕС, сообщила газета Financial Times со ссылкой на венгерского министра по делаем ЕС Яноша Бока
"Венгрия настаивает на том, что любая помощь Украине не может поступать из совместного бюджета ЕС, и что решение о переговорах о членстве должно подождать до выборов в Европарламент в июне", - приводит издание слова Бока.
По словам министра, Венгрия не изменит своего решения. "Мы можем говорить о периоде после декабрьского саммита со странами-членами, (но) я не вижу никакого фактора, который мог бы изменить наше решение, которое основано на принципах", - сказал Бока.
Венгрия блокирует восьмой транш военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. А также блокирует пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов) на 2024-2027 годы.
Помимо этого, венгерская партия "Фидес" выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
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