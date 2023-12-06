Партия Орбана направила резолюцию против вступления Украины в ЕС - 06.12.2023 Украина.ру
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Партия Орбана направила резолюцию против вступления Украины в ЕС
Партия Орбана направила резолюцию против вступления Украины в ЕС - 06.12.2023 Украина.ру
Партия Орбана направила резолюцию против вступления Украины в ЕС
Венгерская партия "Фидес" выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Соответствующую резолюцию подали в парламент, написал 6 декабря заместитель лидера фракции "Фидес" Мате Кочиш в соцсети
2023-12-06T17:53
2023-12-06T17:53
новости
венгрия
виктор орбан
украина
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евросоюз
переговоры
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По его мнению, кандидаты в ЕС должны соответствовать всем критериям, и сейчас никаких исключений делать нельзя.Политик подчеркнул, что непонятно, какое влияние окажет вступление Украины на бюджет ЕС, сплочённость и сельскохозяйственную политику.Лидер фракции подчеркнул, что этот вопрос должен быть обсужден лидерами стран-членов в качестве нулевого шага. "По этому вопросу необходим консенсус, но сегодня его нет. Невозможно принять ответственное решение о начале переговоров о вступлении, поэтому мы просим правительство представить вышеуказанную позицию в Европейском совете и институтах Евросоюза", - добавил он.Накануне издание Politico сообщили, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пригласили в Париж на встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Цель её – достичь компромисса по вопросу присоединения Украины к Европейскому союзу, пишет источник.Орбан ранее заявлял, что "членство Украины в Евросоюзе несовместимо с национальными интересами Венгрии" и что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен "хочет навязать нам вступление Украины в ЕС, не оценивая последствий для европейских налогоплательщиков и фермеров".
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новости, венгрия, виктор орбан, украина, ес, евросоюз, переговоры, зарубежье
Новости, Венгрия, Виктор Орбан, Украина, ЕС, Евросоюз, переговоры, Зарубежье

Партия Орбана направила резолюцию против вступления Украины в ЕС

17:53 06.12.2023
 
Орбан
Орбан
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Венгерская партия "Фидес" выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Соответствующую резолюцию подали в парламент, написал 6 декабря заместитель лидера фракции "Фидес" Мате Кочиш в соцсети
"Мы против того, чтобы Украина начала переговоры о вступлении в ЕС, в этом контексте мы подали резолюцию в парламент", - заявил Кочиш.
По его мнению, кандидаты в ЕС должны соответствовать всем критериям, и сейчас никаких исключений делать нельзя.
"Не существует такой вещи, чтобы Украина опережала страны Северных Балкан, ожидающие присоединения. Кроме того, она даже не выполнила условий, необходимых для начала переговоров - достаточно задуматься о положении меньшинств и использовании языка", - написал он.
Политик подчеркнул, что непонятно, какое влияние окажет вступление Украины на бюджет ЕС, сплочённость и сельскохозяйственную политику.
Лидер фракции подчеркнул, что этот вопрос должен быть обсужден лидерами стран-членов в качестве нулевого шага. "По этому вопросу необходим консенсус, но сегодня его нет. Невозможно принять ответственное решение о начале переговоров о вступлении, поэтому мы просим правительство представить вышеуказанную позицию в Европейском совете и институтах Евросоюза", - добавил он.
Накануне издание Politico сообщили, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пригласили в Париж на встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Цель её – достичь компромисса по вопросу присоединения Украины к Европейскому союзу, пишет источник.
Орбан ранее заявлял, что "членство Украины в Евросоюзе несовместимо с национальными интересами Венгрии" и что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен "хочет навязать нам вступление Украины в ЕС, не оценивая последствий для европейских налогоплательщиков и фермеров".
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
1 декабря, 09:25
Бунтарь со стажем. Как экономика помогает Виктору Орбану проводить особую внешнюю политикуПервый, кто встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 30 ноября в македонской столице Скопье, где проходит 30-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, был министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, что подчеркивает особые отношения России и Венгрии
 
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