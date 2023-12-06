Партия Орбана направила резолюцию против вступления Украины в ЕС
Орбан
Венгерская партия "Фидес" выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Соответствующую резолюцию подали в парламент, написал 6 декабря заместитель лидера фракции "Фидес" Мате Кочиш в соцсети
"Мы против того, чтобы Украина начала переговоры о вступлении в ЕС, в этом контексте мы подали резолюцию в парламент", - заявил Кочиш.
По его мнению, кандидаты в ЕС должны соответствовать всем критериям, и сейчас никаких исключений делать нельзя.
"Не существует такой вещи, чтобы Украина опережала страны Северных Балкан, ожидающие присоединения. Кроме того, она даже не выполнила условий, необходимых для начала переговоров - достаточно задуматься о положении меньшинств и использовании языка", - написал он.
Политик подчеркнул, что непонятно, какое влияние окажет вступление Украины на бюджет ЕС, сплочённость и сельскохозяйственную политику.
Лидер фракции подчеркнул, что этот вопрос должен быть обсужден лидерами стран-членов в качестве нулевого шага. "По этому вопросу необходим консенсус, но сегодня его нет. Невозможно принять ответственное решение о начале переговоров о вступлении, поэтому мы просим правительство представить вышеуказанную позицию в Европейском совете и институтах Евросоюза", - добавил он.
Накануне издание Politico сообщили, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пригласили в Париж на встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Цель её – достичь компромисса по вопросу присоединения Украины к Европейскому союзу, пишет источник.
Орбан ранее заявлял, что "членство Украины в Евросоюзе несовместимо с национальными интересами Венгрии" и что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен "хочет навязать нам вступление Украины в ЕС, не оценивая последствий для европейских налогоплательщиков и фермеров".
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