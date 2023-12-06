https://ukraina.ru/20231206/1051799993.html

Партия Орбана направила резолюцию против вступления Украины в ЕС

Партия Орбана направила резолюцию против вступления Украины в ЕС - 06.12.2023 Украина.ру

Партия Орбана направила резолюцию против вступления Украины в ЕС

Венгерская партия "Фидес" выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Соответствующую резолюцию подали в парламент, написал 6 декабря заместитель лидера фракции "Фидес" Мате Кочиш в соцсети

2023-12-06T17:53

2023-12-06T17:53

2023-12-06T17:53

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виктор орбан

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зарубежье

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По его мнению, кандидаты в ЕС должны соответствовать всем критериям, и сейчас никаких исключений делать нельзя.Политик подчеркнул, что непонятно, какое влияние окажет вступление Украины на бюджет ЕС, сплочённость и сельскохозяйственную политику.Лидер фракции подчеркнул, что этот вопрос должен быть обсужден лидерами стран-членов в качестве нулевого шага. "По этому вопросу необходим консенсус, но сегодня его нет. Невозможно принять ответственное решение о начале переговоров о вступлении, поэтому мы просим правительство представить вышеуказанную позицию в Европейском совете и институтах Евросоюза", - добавил он.Накануне издание Politico сообщили, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пригласили в Париж на встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Цель её – достичь компромисса по вопросу присоединения Украины к Европейскому союзу, пишет источник.Орбан ранее заявлял, что "членство Украины в Евросоюзе несовместимо с национальными интересами Венгрии" и что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен "хочет навязать нам вступление Украины в ЕС, не оценивая последствий для европейских налогоплательщиков и фермеров".

https://ukraina.ru/20231201/1051649682.html

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новости, венгрия, виктор орбан, украина, ес, евросоюз, переговоры, зарубежье