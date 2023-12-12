https://ukraina.ru/20231212/1051929931.html
Поддержка Джо Байдена упала до самого низкого уровня - ABC News
Поддержка Джо Байдена упала до самого низкого уровня - ABC News - 12.12.2023 Украина.ру
Поддержка Джо Байдена упала до самого низкого уровня - ABC News
Поддержка деятельности президента США Джо Байдена упала самого низкого показателя за всё время его президентства и составила 37,7%. Сейчас хозяин Белого дома рискует потерять поддержку внутри своей же Демократической партии среди конгрессменов-латиноамериканцев, сообщает NBC News
2023-12-12T01:25
2023-12-12T01:25
2023-12-12T01:25
новости
джо байден
сша
украина
конгресс сша
военная помощь
финансирование
государственная граница
пересечение границы
мигранты
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Журналисты отмечают, что показатель доверия к Байдену оказался самым низким после 35-ти месяцев правления за всю историю опросов. А его антирейтинг составляет уже 55,8%. При этом, по данным опроса издания Тhe Wall Street Journal, 64% американцев недовольны нынешней работой Байдена по урегулированию ситуации на южной границе США. Напомним, урегулировать вопрос с безопасностью границ США требуют представители Республиканской партии в Конгрессе. Они отказываются согласовать запрос администрации президента Байдена по выделению дополнительного финансирования Украине, если не будут приняты меры по изменению ситуации на границе.
https://ukraina.ru/20231119/1051151402.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джо байден, сша, украина, конгресс сша, военная помощь, финансирование, государственная граница, пересечение границы, мигранты
Новости, Джо Байден, США, Украина, Конгресс США, военная помощь, финансирование, государственная граница, пересечение границы, мигранты
Поддержка Джо Байдена упала до самого низкого уровня - ABC News
Поддержка деятельности президента США Джо Байдена упала самого низкого показателя за всё время его президентства и составила 37,7%. Сейчас хозяин Белого дома рискует потерять поддержку внутри своей же Демократической партии среди конгрессменов-латиноамериканцев, сообщает NBC News