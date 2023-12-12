https://ukraina.ru/20231212/1051929931.html

Поддержка Джо Байдена упала до самого низкого уровня - ABC News

Поддержка Джо Байдена упала до самого низкого уровня - ABC News - 12.12.2023 Украина.ру

Поддержка Джо Байдена упала до самого низкого уровня - ABC News

Поддержка деятельности президента США Джо Байдена упала самого низкого показателя за всё время его президентства и составила 37,7%. Сейчас хозяин Белого дома рискует потерять поддержку внутри своей же Демократической партии среди конгрессменов-латиноамериканцев, сообщает NBC News

2023-12-12T01:25

2023-12-12T01:25

2023-12-12T01:25

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Журналисты отмечают, что показатель доверия к Байдену оказался самым низким после 35-ти месяцев правления за всю историю опросов. А его антирейтинг составляет уже 55,8%. При этом, по данным опроса издания Тhe Wall Street Journal, 64% американцев недовольны нынешней работой Байдена по урегулированию ситуации на южной границе США. Напомним, урегулировать вопрос с безопасностью границ США требуют представители Республиканской партии в Конгрессе. Они отказываются согласовать запрос администрации президента Байдена по выделению дополнительного финансирования Украине, если не будут приняты меры по изменению ситуации на границе.

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2023

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новости, джо байден, сша, украина, конгресс сша, военная помощь, финансирование, государственная граница, пересечение границы, мигранты