Деньги будут, но потом. Политолог раскрыл, как США хотят "съехать" с Украины, чтобы не "сломать ноги"
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Украина и война на Украине – это проект семейства Байденов и демократической партии США. Поэтому они хотят тихо выйти из конфликта, переложив ответственность на союзников по НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Представители различных ведомств США сообщали, что из выделенных ранее средств, в распоряжении Пентагона осталось всего 1,5 миллиардов долларов. Из этих средств для Украины выделено 175 миллионов, рассказал эксперт.
На фоне предыдущих поставок это очень небольшой пакет помощи для Украины. Общая риторика США такова: деньги и оружие Украине давать будут, но позже и меньше, добавил он.
"Я еще с января 2023 года говорил, что США выходят из украинского конфликта. [президент США Джо] Байден уже перешел на крайние степени шантажа собственных законодателей. Он впервые договорился до того, что "если мы не дадим денег Украине, начнут гибнуть американские солдаты", - отметил Казаков.
Украина и война на Украине – это проект семейства Байденов и демократической партии. Поэтому президент США хочет "съехать из этого конфликта по пандусу, а не прыгать с третьего этажа, ломая ноги", как произошло в Афганистане, заключил собеседник издания.
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