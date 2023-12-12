https://ukraina.ru/20231212/1051904648.html

Деньги будут, но потом. Политолог раскрыл, как США хотят "съехать" с Украины, чтобы не "сломать ноги"

Деньги будут, но потом. Политолог раскрыл, как США хотят "съехать" с Украины, чтобы не "сломать ноги" - 12.12.2023 Украина.ру

Деньги будут, но потом. Политолог раскрыл, как США хотят "съехать" с Украины, чтобы не "сломать ноги"

Украина и война на Украине – это проект семейства Байденов и демократической партии США. Поэтому они хотят тихо выйти из конфликта, переложив ответственность на союзников по НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2023-12-12T04:20

2023-12-12T04:20

2023-12-12T04:20

новости

сша

украина

вооружение

военная помощь

оружие

джо байден

конфликт

деньги

демократическая партия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/06/1051795237_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39281d49a55db575719d58d2f54f8283.jpg.webp

Представители различных ведомств США сообщали, что из выделенных ранее средств, в распоряжении Пентагона осталось всего 1,5 миллиардов долларов. Из этих средств для Украины выделено 175 миллионов, рассказал эксперт.На фоне предыдущих поставок это очень небольшой пакет помощи для Украины. Общая риторика США такова: деньги и оружие Украине давать будут, но позже и меньше, добавил он.Украина и война на Украине – это проект семейства Байденов и демократической партии. Поэтому президент США хочет "съехать из этого конфликта по пандусу, а не прыгать с третьего этажа, ломая ноги", как произошло в Афганистане, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231211/1051867389.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, вооружение, военная помощь, оружие, джо байден, конфликт, деньги, демократическая партия, финансирование