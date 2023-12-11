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"Чем вам помешал Саня?" Харьковчане вступились за Пушкина
"Чем вам помешал Саня?" Харьковчане вступились за Пушкина - 11.12.2023 Украина.ру
"Чем вам помешал Саня?" Харьковчане вступились за Пушкина
Больше года в Харькове идет война за мурал на Пушкинской улице: горожане в очередной раз вступились за портрет поэта, завешенный панно, сообщило на днях издание "СтранаUA"
2023-12-11T16:46
2023-12-11T16:46
2023-12-11T16:46
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пушкин
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Несколько месяцев назад мурал, изображающий поэта Александра Пушкина, персонажей и эпизоды из его произведений, местные власти закрыли другим изображением – панно с портретами украинских поэтов и писателей: Леси Украинки, Григория Сковороды, Ивана Франко.Надпись "чем вам помешал Саня" появилась прямо поверх панно.Не менее долго идет в Харькове борьба и за имя Пушкина в названии русского драматического театра: несмотря на старания многократно созванных "экспертных комиссий" коллектив и горожане против переименования.В других городах Украины в преддверии нового года идет активная борьба с "советскими империалистическими" новогодними символами: Дедом Морозом, Снегурочкой и салатом "Оливье". Тем не менее, по информации источников из магазинов Днепропетровска (Днепра) и Киева Дед Мороз со Снегуркой остаются самыми востребованными праздничными игрушками.
https://ukraina.ru/20220923/1038976064.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, культура, пушкин, харьков, поэзия
Культура, Новости, культура, Пушкин, Харьков, поэзия
"Чем вам помешал Саня?" Харьковчане вступились за Пушкина
Больше года в Харькове идет война за мурал на Пушкинской улице: горожане в очередной раз вступились за портрет поэта, завешенный панно, сообщило на днях издание "СтранаUA"
Несколько месяцев назад мурал, изображающий поэта Александра Пушкина, персонажей и эпизоды из его произведений, местные власти закрыли другим изображением – панно с портретами украинских поэтов и писателей: Леси Украинки, Григория Сковороды, Ивана Франко.
Надпись "чем вам помешал Саня" появилась прямо поверх панно.
Не менее долго идет в Харькове борьба и за имя Пушкина в названии русского драматического театра: несмотря на старания многократно созванных "экспертных комиссий" коллектив и горожане против переименования.
В других городах Украины в преддверии нового года идет активная борьба с "советскими империалистическими" новогодними символами: Дедом Морозом, Снегурочкой и салатом "Оливье". Тем не менее, по информации источников из магазинов Днепропетровска (Днепра) и Киева Дед Мороз со Снегуркой остаются самыми востребованными праздничными игрушками.