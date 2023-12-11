"Чем вам помешал Саня?" Харьковчане вступились за Пушкина - 11.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Культура обложка
Культура
https://ukraina.ru/20231211/1051923751.html
"Чем вам помешал Саня?" Харьковчане вступились за Пушкина
"Чем вам помешал Саня?" Харьковчане вступились за Пушкина - 11.12.2023 Украина.ру
"Чем вам помешал Саня?" Харьковчане вступились за Пушкина
Больше года в Харькове идет война за мурал на Пушкинской улице: горожане в очередной раз вступились за портрет поэта, завешенный панно, сообщило на днях издание "СтранаUA"
2023-12-11T16:46
2023-12-11T16:46
культура
новости
культура
пушкин
харьков
поэзия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0b/1051921032_0:136:720:541_1920x0_80_0_0_f332d8793f8c325202dfde574954dd3b.jpg
Несколько месяцев назад мурал, изображающий поэта Александра Пушкина, персонажей и эпизоды из его произведений, местные власти закрыли другим изображением – панно с портретами украинских поэтов и писателей: Леси Украинки, Григория Сковороды, Ивана Франко.Надпись "чем вам помешал Саня" появилась прямо поверх панно.Не менее долго идет в Харькове борьба и за имя Пушкина в названии русского драматического театра: несмотря на старания многократно созванных "экспертных комиссий" коллектив и горожане против переименования.В других городах Украины в преддверии нового года идет активная борьба с "советскими империалистическими" новогодними символами: Дедом Морозом, Снегурочкой и салатом "Оливье". Тем не менее, по информации источников из магазинов Днепропетровска (Днепра) и Киева Дед Мороз со Снегуркой остаются самыми востребованными праздничными игрушками.
https://ukraina.ru/20220923/1038976064.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0b/1051921032_0:69:720:609_1920x0_80_0_0_1a29419b037257bc2347616b713ddc83.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, культура, пушкин, харьков, поэзия
Культура, Новости, культура, Пушкин, Харьков, поэзия

"Чем вам помешал Саня?" Харьковчане вступились за Пушкина

16:46 11.12.2023
 
© Политика Страны/Telegram
© Политика Страны/Telegram
Читать в
Больше года в Харькове идет война за мурал на Пушкинской улице: горожане в очередной раз вступились за портрет поэта, завешенный панно, сообщило на днях издание "СтранаUA"
Несколько месяцев назад мурал, изображающий поэта Александра Пушкина, персонажей и эпизоды из его произведений, местные власти закрыли другим изображением – панно с портретами украинских поэтов и писателей: Леси Украинки, Григория Сковороды, Ивана Франко.
Надпись "чем вам помешал Саня" появилась прямо поверх панно.
© Политика Страны/Telegram
© Политика Страны/Telegram
Не менее долго идет в Харькове борьба и за имя Пушкина в названии русского драматического театра: несмотря на старания многократно созванных "экспертных комиссий" коллектив и горожане против переименования.
В других городах Украины в преддверии нового года идет активная борьба с "советскими империалистическими" новогодними символами: Дедом Морозом, Снегурочкой и салатом "Оливье". Тем не менее, по информации источников из магазинов Днепропетровска (Днепра) и Киева Дед Мороз со Снегуркой остаются самыми востребованными праздничными игрушками.
Харьковский академический драматический театр имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября 2022, 09:06
Декоммунизация Пушкина в Харькове провалена. Драма в трех актах
 
КультураНовостикультураПушкинХарьковпоэзия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Разблокирование части границы, эксперименты США. Итоги 11 декабря на Украине
17:30В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы
16:47"Долой министерство образования!" Президент Аргентины Милей выполняет свои обещания
16:46"Чем вам помешал Саня?" Харьковчане вступились за Пушкина
16:45ЕС должен выделить €5 млрд на оружие Киеву - премьер Нидерландов
16:38Иконы и намаз: как в интербригаде "Пятнашка" уживаются русские, осетины, сербы и японцы
16:37В Великом Новгороде археологи обнаружили сребреник киевского князя Владимира
16:29На границе Украины с Польшей разблокировали один КПП
16:18Вопрос выживания. Дадут ли США денег Зеленскому
16:16Мост между Россией и Европой, а не член НАТО - Саркози о предназначении Украины
15:57Сменщики зреют. Пока Зеленский просит денег, ему подбирают замену
15:40В ЦИК решили проводить выборы в регионах РФ с военным положением
15:28Кулеба получил в 2022 году зарплату 200 украинцев
15:16Пранкеры Вован и Лексус раскрутили писателя Быкова* на жуткое признание
15:05"Будет схватка, англичанка гадит и сейчас". Эксперт предрек военную кампанию на Черном море
15:01Жозеп Боррель, биография
14:55Урсула фон дер Ляйен, биография
14:55Геннадий Подлесный: кто он
14:48Сергей Собянин, биография
14:43Туляк Юрий Гагарин спас около 400 детей в ДНР и попал в учебник истории
Лента новостейМолния