https://ukraina.ru/20231211/1051922033.html
На границе Украины с Польшей разблокировали один КПП
На границе Украины с Польшей разблокировали один КПП - 11.12.2023 Украина.ру
На границе Украины с Польшей разблокировали один КПП
На украино-польской границе разблокировали один пункт пропуска – "Ягодин-Дорогуск", написал 11 декабря вице-премьер-министр Украины по вопросам восстановления Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова в соцсети
2023-12-11T16:29
2023-12-11T16:29
2023-12-11T16:29
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кпп
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В направлении Украины проехали 15 автомобилей, также 25 грузовиков ожидают оформления на выезд в Польше.КПП был закрыт больше месяца. Кубриков написал, что провёл десятки встреч и переговоров на всевозможных уровнях, чтобы разблокировать движение.Польские перевозчики 3 ноября начали забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины. Перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска. Они обвиняют Украину в демпинге на польском рынке.Протестующие требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине. Все попытки киевского режима договориться с польскими властями до сих пор казались безуспешными, так как в Варшаве больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы.
https://ukraina.ru/20231207/1051814156.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, граница, государственная граница, кпп, забастовка
Новости, Украина, Польша, граница, государственная граница, КПП, забастовка
На границе Украины с Польшей разблокировали один КПП
На украино-польской границе разблокировали один пункт пропуска – "Ягодин-Дорогуск", написал 11 декабря вице-премьер-министр Украины по вопросам восстановления Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова в соцсети
"Блокада пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" завершена. С 14:00 восстанавливается стабильное движение грузовиков", - написал Кубраков.
В направлении Украины проехали 15 автомобилей, также 25 грузовиков ожидают оформления на выезд в Польше.
КПП был закрыт больше месяца. Кубриков написал, что провёл десятки встреч и переговоров на всевозможных уровнях, чтобы разблокировать движение.
Польские перевозчики 3 ноября начали забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины. Перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска. Они обвиняют Украину в демпинге на польском рынке.
Протестующие требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине. Все попытки киевского режима договориться с польскими властями до сих пор казались безуспешными, так как в Варшаве больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы.