На границе Украины с Польшей разблокировали один КПП - 11.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231211/1051922033.html
На границе Украины с Польшей разблокировали один КПП
На границе Украины с Польшей разблокировали один КПП - 11.12.2023 Украина.ру
На границе Украины с Польшей разблокировали один КПП
На украино-польской границе разблокировали один пункт пропуска – "Ягодин-Дорогуск", написал 11 декабря вице-премьер-министр Украины по вопросам восстановления Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова в соцсети
2023-12-11T16:29
2023-12-11T16:29
новости
украина
польша
граница
государственная граница
кпп
забастовка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103070/57/1030705749_0:213:2887:1836_1920x0_80_0_0_52d432b620b57a0934d17b6c6bf777d4.jpg
В направлении Украины проехали 15 автомобилей, также 25 грузовиков ожидают оформления на выезд в Польше.КПП был закрыт больше месяца. Кубриков написал, что провёл десятки встреч и переговоров на всевозможных уровнях, чтобы разблокировать движение.Польские перевозчики 3 ноября начали забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины. Перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска. Они обвиняют Украину в демпинге на польском рынке.Протестующие требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине. Все попытки киевского режима договориться с польскими властями до сих пор казались безуспешными, так как в Варшаве больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы.
https://ukraina.ru/20231207/1051814156.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103070/57/1030705749_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_8adeb1a51487e764493e31a1553fcc46.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, польша, граница, государственная граница, кпп, забастовка
Новости, Украина, Польша, граница, государственная граница, КПП, забастовка

На границе Украины с Польшей разблокировали один КПП

16:29 11.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Краковец - Корчева"
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
На украино-польской границе разблокировали один пункт пропуска – "Ягодин-Дорогуск", написал 11 декабря вице-премьер-министр Украины по вопросам восстановления Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова в соцсети
"Блокада пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" завершена. С 14:00 восстанавливается стабильное движение грузовиков", - написал Кубраков.
В направлении Украины проехали 15 автомобилей, также 25 грузовиков ожидают оформления на выезд в Польше.
КПП был закрыт больше месяца. Кубриков написал, что провёл десятки встреч и переговоров на всевозможных уровнях, чтобы разблокировать движение.
Польские перевозчики 3 ноября начали забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины. Перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска. Они обвиняют Украину в демпинге на польском рынке.
Протестующие требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине. Все попытки киевского режима договориться с польскими властями до сих пор казались безуспешными, так как в Варшаве больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы.
Поляки приоткрыли границу для фур – украинские дальнобойщики объявили голодовку
7 декабря, 08:23
К борьбе с польскими дальнобойщиками подключилась ВеликобританияДемарш прибалтийских послов в Варшаве против акции польских перевозчиков состоялся сразу после консультаций главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.
 
НовостиУкраинаПольшаграницагосударственная границаКППзабастовка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Разблокирование части границы, эксперименты США. Итоги 11 декабря на Украине
17:30В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы
16:47"Долой министерство образования!" Президент Аргентины Милей выполняет свои обещания
16:46"Чем вам помешал Саня?" Харьковчане вступились за Пушкина
16:45ЕС должен выделить €5 млрд на оружие Киеву - премьер Нидерландов
16:38Иконы и намаз: как в интербригаде "Пятнашка" уживаются русские, осетины, сербы и японцы
16:37В Великом Новгороде археологи обнаружили сребреник киевского князя Владимира
16:29На границе Украины с Польшей разблокировали один КПП
16:18Вопрос выживания. Дадут ли США денег Зеленскому
16:16Мост между Россией и Европой, а не член НАТО - Саркози о предназначении Украины
15:57Сменщики зреют. Пока Зеленский просит денег, ему подбирают замену
15:40В ЦИК решили проводить выборы в регионах РФ с военным положением
15:28Кулеба получил в 2022 году зарплату 200 украинцев
15:16Пранкеры Вован и Лексус раскрутили писателя Быкова* на жуткое признание
15:05"Будет схватка, англичанка гадит и сейчас". Эксперт предрек военную кампанию на Черном море
15:01Жозеп Боррель, биография
14:55Урсула фон дер Ляйен, биография
14:55Геннадий Подлесный: кто он
14:48Сергей Собянин, биография
14:43Туляк Юрий Гагарин спас около 400 детей в ДНР и попал в учебник истории
Лента новостейМолния