https://ukraina.ru/20231211/1051922033.html

На границе Украины с Польшей разблокировали один КПП

На границе Украины с Польшей разблокировали один КПП - 11.12.2023 Украина.ру

На границе Украины с Польшей разблокировали один КПП

На украино-польской границе разблокировали один пункт пропуска – "Ягодин-Дорогуск", написал 11 декабря вице-премьер-министр Украины по вопросам восстановления Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова в соцсети

2023-12-11T16:29

2023-12-11T16:29

2023-12-11T16:29

новости

украина

польша

граница

государственная граница

кпп

забастовка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103070/57/1030705749_0:213:2887:1836_1920x0_80_0_0_52d432b620b57a0934d17b6c6bf777d4.jpg

В направлении Украины проехали 15 автомобилей, также 25 грузовиков ожидают оформления на выезд в Польше.КПП был закрыт больше месяца. Кубриков написал, что провёл десятки встреч и переговоров на всевозможных уровнях, чтобы разблокировать движение.Польские перевозчики 3 ноября начали забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины. Перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска. Они обвиняют Украину в демпинге на польском рынке.Протестующие требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине. Все попытки киевского режима договориться с польскими властями до сих пор казались безуспешными, так как в Варшаве больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы.

https://ukraina.ru/20231207/1051814156.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, граница, государственная граница, кпп, забастовка