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В ЦИК решили проводить выборы в регионах РФ с военным положением

В ЦИК решили проводить выборы в регионах РФ с военным положением - 11.12.2023 Украина.ру

В ЦИК решили проводить выборы в регионах РФ с военным положением

В регионах России, где введено военное положение, состоятся президентские выборы 2024 года. Соответствующее постановление приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК)

2023-12-11T15:40

2023-12-11T15:40

2023-12-11T15:40

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Постановление было принято членами ЦИК.Министерство обороны, ФСБ и главы четырёх новых субъектов представили своё писбменное отношение о том, что проведение выборов на этих территориях возможно, заявил Булаев во время заседания.Глава ЦИК Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта.Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.

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