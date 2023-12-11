В ЦИК решили проводить выборы в регионах РФ с военным положением - 11.12.2023 Украина.ру
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В ЦИК решили проводить выборы в регионах РФ с военным положением
В ЦИК решили проводить выборы в регионах РФ с военным положением - 11.12.2023 Украина.ру
В ЦИК решили проводить выборы в регионах РФ с военным положением
В регионах России, где введено военное положение, состоятся президентские выборы 2024 года. Соответствующее постановление приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК)
2023-12-11T15:40
2023-12-11T15:40
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президентские выборы
военное положение
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Постановление было принято членами ЦИК.Министерство обороны, ФСБ и главы четырёх новых субъектов представили своё писбменное отношение о том, что проведение выборов на этих территориях возможно, заявил Булаев во время заседания.Глава ЦИК Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта.Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.
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новости, россия, новые регионы рф, новые регионы, цик, выборы, президентские выборы, военное положение
Новости, Россия, Новые регионы РФ, Новые регионы, ЦИК, выборы, президентские выборы, военное положение

В ЦИК решили проводить выборы в регионах РФ с военным положением

15:40 11.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В регионах России, где введено военное положение, состоятся президентские выборы 2024 года. Соответствующее постановление приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК)

"Мы должны немедленно информировать президента РФ и Совет Федерации о принятом решении. Прошу подготовить проекты писем и направить президенту и в Совет", - сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Постановление было принято членами ЦИК.
Министерство обороны, ФСБ и главы четырёх новых субъектов представили своё писбменное отношение о том, что проведение выборов на этих территориях возможно, заявил Булаев во время заседания.
Глава ЦИК Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта.
Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.
ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.
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