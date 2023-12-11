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Венгерские перевозчики анонсировали протесты на границе с Украиной
Венгерские перевозчики анонсировали протесты на границе с Украиной - 11.12.2023 Украина.ру
Венгерские перевозчики анонсировали протесты на границе с Украиной
Венгерские перевозчики с понедельника начнут протесты на границе с Украиной, поскольку украинские дальнобойщики разоряют венгерские логистические предприятия. Об этом заявил глава Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков Тивадар Арваи, передает агентство MTI
2023-12-11T13:42
2023-12-11T13:42
2023-12-11T13:42
перевозчики
венгрия
зарубежье
блокировка
новости
кпп
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"Из-за появления украинских перевозчиков на рынке ЕС несколько сот венгерских предприятий оказались на грани разорения", - возмутился Арваи.По его словам, пробег украинских грузовиков по венгерским дорогам увеличился на 30%, а венгерский снизился на 4%.Он уточнил, что демонстрации перевозчиков пройдут на КПП "Захонь-Чоп".Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Ситуация с фурами, следующими через Словакию на Украину, стала ухудшаться в середине ноября. Водители грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через словацкий пограничный пункт Вышне Немецке – Ужгород, чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров. Словацкая полиция просила водителей использовать альтернативные маршруты, а также пыталась перенаправить грузовой транспорт на Венгрию.Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег. В организации заявляли о готовности полностью заблокировать движение на границе с Украиной.
https://ukraina.ru/20231205/1051748491.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
перевозчики, венгрия, зарубежье, блокировка, новости, кпп
Венгерские перевозчики анонсировали протесты на границе с Украиной
Венгерские перевозчики с понедельника начнут протесты на границе с Украиной, поскольку украинские дальнобойщики разоряют венгерские логистические предприятия. Об этом заявил глава Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков Тивадар Арваи, передает агентство MTI
"Из-за появления украинских перевозчиков на рынке ЕС несколько сот венгерских предприятий оказались на грани разорения", - возмутился Арваи.
По его словам, пробег украинских грузовиков по венгерским дорогам увеличился на 30%, а венгерский снизился на 4%.
"Об этом говорят поляки и словаки, но то же самое стоит и за начинающимися в понедельник венгерскими протестами", - сказал Арваи.
Он уточнил, что демонстрации перевозчиков пройдут на КПП "Захонь-Чоп".
Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Ситуация с фурами, следующими через Словакию на Украину, стала ухудшаться в середине ноября. Водители грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через словацкий пограничный пункт Вышне Немецке – Ужгород, чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров. Словацкая полиция просила водителей использовать альтернативные маршруты, а также пыталась перенаправить грузовой транспорт на Венгрию.
Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег. В организации заявляли о готовности полностью заблокировать движение на границе с Украиной.