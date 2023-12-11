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Венгерские перевозчики анонсировали протесты на границе с Украиной

Венгерские перевозчики анонсировали протесты на границе с Украиной - 11.12.2023 Украина.ру

Венгерские перевозчики анонсировали протесты на границе с Украиной

Венгерские перевозчики с понедельника начнут протесты на границе с Украиной, поскольку украинские дальнобойщики разоряют венгерские логистические предприятия. Об этом заявил глава Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков Тивадар Арваи, передает агентство MTI

2023-12-11T13:42

2023-12-11T13:42

2023-12-11T13:42

перевозчики

венгрия

зарубежье

блокировка

новости

кпп

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"Из-за появления украинских перевозчиков на рынке ЕС несколько сот венгерских предприятий оказались на грани разорения", - возмутился Арваи.По его словам, пробег украинских грузовиков по венгерским дорогам увеличился на 30%, а венгерский снизился на 4%.Он уточнил, что демонстрации перевозчиков пройдут на КПП "Захонь-Чоп".Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Ситуация с фурами, следующими через Словакию на Украину, стала ухудшаться в середине ноября. Водители грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через словацкий пограничный пункт Вышне Немецке – Ужгород, чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров. Словацкая полиция просила водителей использовать альтернативные маршруты, а также пыталась перенаправить грузовой транспорт на Венгрию.Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег. В организации заявляли о готовности полностью заблокировать движение на границе с Украиной.

https://ukraina.ru/20231205/1051748491.html

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перевозчики, венгрия, зарубежье, блокировка, новости, кпп