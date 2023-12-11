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"Нам ещё предстоит его дождаться": новый посол Украины в Венгрии не ходит на работу

"Нам ещё предстоит его дождаться": новый посол Украины в Венгрии не ходит на работу - 11.12.2023 Украина.ру

"Нам ещё предстоит его дождаться": новый посол Украины в Венгрии не ходит на работу

Новый посол Украины в Венгрии Федор Шандор не торопится вступать в новую должность, сообщили 11 декабря журналисты венгерского издания Magyar Nemzet

2023-12-11T11:59

2023-12-11T11:59

2023-12-11T11:59

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Президент Венгрии Каталин Новак 8 августа подписала заявление о принятии нового посла Украины Федора Шандора. Однако посол до сих пор не приступил к выполнению своих обязанностей.Посол Украины в Венгрии родился в Закарпатье, имеет венгерское происхождение. "Судя по его постам в социальных сетях, складывается впечатление, что кандидат особо не готовится баллотироваться, он продолжает служить военным", пишет газета.Журналисты подчеркнули, что посол Венгрии Антал Хейзер получили верительные грамоты в мае и в сентябре вступил в должность в Киеве."По нашей информации, Шандор на самом деле задержан в Киеве. Наши источники полагают, что для этого есть бюрократическая причина, с одной стороны: непросто демобилизовать кого-то из армии и перевести его в дипломаты. С другой стороны, причина политическая: в МИД в Киеве нет единого мнения о его личности", - говорится в статье.Авторы отмечают, что не всем нравятся жесты венгров. Поэтому те, кто не хочет видеть улучшения украино-венгерский отношений, всеми силами стараются его подорвать.Отмечается, что потенциального посла ещё даже не перевели в МИД Украины. Соответственно, его дипломатическая подготовка даже не могла начаться, поэтому не исключено, что его кандидатура со временем будет отозвана.Венгерская газета обратилась за разъяснениями в посольство Украины, но ответа до сих пор не получила.Шандор преподаёт в Ужгородском национальном университетом и является военнослужащим ВСУ, за это его прозвали "профессором из окопа“.Magyar Nemzet ранее сообщало, что после начала СВО Шандор отправился добровольцем на фронт, а лекции своим студентам читал онлайн якобы с передовой. Помимо этого, Шандор известен тем, что использовал венгерский язык для кодирования своих радиопереговоров или оставлял венгерские надписи на ракетах, которые выпускали по российским военнослужащим.По мнению журналистов издания, его активная позиция сыграла роль в том, что именно его руководство Киева выбрало на должность посла в Венгрии.Дипломатического опыта у Шандора нет. Некоторое время он возглавлял Закарпатское туристическое управление, занимался политикой в партии Владимира Зеленского на региональном уровне.Вопрос заключается в том, сможет ли специалист по туризму и преподаватель справится с ответственной должностью посла.Положительный момент в назначении Шандора на дипломатическую должность в том, что он знаком с проблемой положения закарпатских венгров на Украине и владеет венгерским языком.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет украинское правительство в ущемлении прав закарпатских венгров, которых насчитывается более 150 тысяч человек.Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто ранее высказывался также против интеграции Украины в ЕС и НАТО, пока закарпатским венграм не вернут права, существовавшие до 2015 года. По словам министра, Венгрия стремилась к хорошим отношениям с Украиной, в первую очередь, потому что в Закарпатье проживает 150 тысяч венгров.Однако с 2015 года украинское правительство от закона к закону нарушали и сокращали права венгерского меньшинства. Среди грубейших нарушений Сийярто назвал лишение венгерского меньшинства доступа к полному образованию на родном языке, что является правонарушением общеевропейского уровня.Глава венгерского МИД также заявил, что украинские власти восемь с половиной лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами".Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил, что закарпатским венграм не нужна безопасность и защита со стороны венгерского правительства, "они и сами знают, что им нужно".

https://ukraina.ru/20230828/1048987327.html

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новости, венгрия, украина, посол, мид украины, мид, посольство, венгры закарпатья