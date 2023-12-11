https://ukraina.ru/20231211/1051901560.html

"Россия сильнее": ВСУ не конкурент России по качеству вооружения - полковник СБУ

"Россия сильнее": ВСУ не конкурент России по качеству вооружения - полковник СБУ - 11.12.2023 Украина.ру

"Россия сильнее": ВСУ не конкурент России по качеству вооружения - полковник СБУ

По качеству стратегического вооружения Россия впереди, Украина "даже рядом не стоит", заявил полковник СБУ Роман Костенко в интервью украинскому каналу НТА

2023-12-11T10:44

2023-12-11T10:44

2023-12-11T10:44

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Полковник СБУ считает, что много факторов могут повлиять на ход боевых действий, но первый — это оружие.Россия превосходит Украину и по самолётам, и по дальнобойным ракетам, и по количеству артиллерии, считает Костенко.Полковник СБУ также пожаловался на то, что год назад западные страны убеждали украинское руководство в том, что Украина сражается за демократию, а теперь отвернулись.Ослабили Украину также и ведение предвыборных кампаний на Западе, резюмировал он.

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