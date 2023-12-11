"Россия сильнее": ВСУ не конкурент России по качеству вооружения - полковник СБУ - 11.12.2023 Украина.ру
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"Россия сильнее": ВСУ не конкурент России по качеству вооружения - полковник СБУ
"Россия сильнее": ВСУ не конкурент России по качеству вооружения - полковник СБУ - 11.12.2023 Украина.ру
"Россия сильнее": ВСУ не конкурент России по качеству вооружения - полковник СБУ
По качеству стратегического вооружения Россия впереди, Украина "даже рядом не стоит", заявил полковник СБУ Роман Костенко в интервью украинскому каналу НТА
2023-12-11T10:44
2023-12-11T10:44
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Полковник СБУ считает, что много факторов могут повлиять на ход боевых действий, но первый — это оружие.Россия превосходит Украину и по самолётам, и по дальнобойным ракетам, и по количеству артиллерии, считает Костенко.Полковник СБУ также пожаловался на то, что год назад западные страны убеждали украинское руководство в том, что Украина сражается за демократию, а теперь отвернулись.Ослабили Украину также и ведение предвыборных кампаний на Западе, резюмировал он.
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новости, украина, сбу, запад, россия, помощь, военная помощь, оружие, вооружение
Новости, Украина, СБУ, Запад, Россия, помощь, военная помощь, оружие, вооружение

"Россия сильнее": ВСУ не конкурент России по качеству вооружения - полковник СБУ

10:44 11.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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По качеству стратегического вооружения Россия впереди, Украина "даже рядом не стоит", заявил полковник СБУ Роман Костенко в интервью украинскому каналу НТА
Полковник СБУ считает, что много факторов могут повлиять на ход боевых действий, но первый — это оружие.
"Важно, какое это будет оружие: пистолет-пулемет, партизанский набор, как говорится, или это будет что-то серьезное, где мы сможем конкурировать с Российской Федерацией. Потому что сейчас мы не можем. У них качество вооружения. Именно стратегическому вооружению они (РФ. – Ред.) впереди, мы (Украина. – Ред.) даже рядом не стоим", — заявил Костенко.
Россия превосходит Украину и по самолётам, и по дальнобойным ракетам, и по количеству артиллерии, считает Костенко.
Полковник СБУ также пожаловался на то, что год назад западные страны убеждали украинское руководство в том, что Украина сражается за демократию, а теперь отвернулись.
"Россия сильнее, демократия проигрывает", - заявил Костенко.
Ослабили Украину также и ведение предвыборных кампаний на Западе, резюмировал он.
08:32
На пути к полной деиндустриализации и депопуляции. Украинские эксперты и политики бьют тревогуУкраина находится на грани экономического краха, люди разбегаются из страны, сама же страна полным ходом движется к полной деиндустриализации. Об этих проблемах говорят украинские эксперты и политики
 
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