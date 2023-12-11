https://ukraina.ru/20231211/1051896897.html

Биотерроризм XXI века. Как Украина угрожает российскому сельскому хозяйству

Биотерроризм XXI века. Как Украина угрожает российскому сельскому хозяйству - 11.12.2023 Украина.ру

Биотерроризм XXI века. Как Украина угрожает российскому сельскому хозяйству

Осенью 2023 года в Татарстане были выявлены две вспышки бруцеллёза на молочных фермах — опасного как для животных, так и для человека заболевания.

2023-12-11T09:08

2023-12-11T09:08

2023-12-11T09:23

эксклюзив

биолаборатории

украина

россия

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Бруцеллёз у крупного рогатого скота сложно выявить — его главным признаком являются аборты и коров. А у переболевших бруцеллёзом людей нередки осложнения в виде эндокардитов, менингитов и артритов. Первую вспышку заболевания выявили в Новошемшинском районе республики в середине сентября, вторую зафиксировали в конце ноября в Атнинском районе. В общей сложности под нож пришлось отправить 6,1 тыс. коров: инфицированных животных забьют на специализированной скотобойне в Дагестане, контактировавших с заболевшими — в Татарстане. В районах, где выявили вспышки заболевания, введут карантин.Работники ферм клянутся и божатся, что они занести инфекцию не могли — бруцеллёза в Татарстане не было 30 лет — и в качестве одной из причин даже называют диверсию. Так это или нет будет не ясно до самого конца эпидрасследования.Однако версия о диверсии кажется не такой уж и безумной.От поджогов до биотерроризма7 декабря ФСБ сообщила о задержании 21-летнего координатора поджогов в Калининградской области, который с февраля по март 2023 года привлёк к преступной деятельности в интересах Украины жителей 15 регионов России. Задержанный успел организовать свыше 15 поджогов. Вместе с ним задержали ещё 10 человек. Подобные новости позволяют понять причину невероятного количества пожаров, которые вспыхивают в России аккурат с начала СВО.И, вернувшись к Татарстану, стоит отметить, что биотерроризм в действительности будет выглядеть именно так, как в Атнинском и Новошемшинском районах, а не так, как его принято изображать в массовой культуре включая серию игр Resident Evil/Biohazard. Биотерроризм — это не Т-вирус, превращающий людей в зомби или марионеток, а вспышки заболеваний, случающиеся не в том месте не в то время и с аномальной частотой. Каждая такая вспышка может обходиться в десятки миллионов рублей убытков из-за уничтожения поголовья животных, карантинных мероприятий и прочих расходов — "Агромкомплекс им. Н. И. Ткачёва" из-за вспышек африканской чумы свиней получили исков от Росприроднадзора на 151 млн рублей.И, как это не прискорбно отмечать, все возможности у украинской стороны для биотерроризма есть.Во-первых, на территории Украины все эти годы успешно работали американские биолаборатории, где изучались высокопатогенные штаммы птичьего гриппа, распространение летучими мышами возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллёза, коронавирусов. Поэтому Украина была сознательно превращена в один большой полигон или биореактор. И если до начала СВО подобные заявления можно было выдать за домыслы, то после начала СВО, когда ВС РФ получили доступ к данным американских биолабораторий на территории Украины, подобные умозаключения перешли в категорию доказанных утверждений.Во-вторых, на Украине нет привычного для России Россельхознадзора. Ещё в 2014 году ветеринаров и фитосанитаров на Украине объединили со службой по защите прав потребителей, девальвировав значимость двух этих важнейших видов контроля до проблематики некорректно пробитых кассовых чеков. Примерно тогда же распустили ветеринарную милицию, а после 2016 года не позволили её воссоздать. Ветеринары и фитосанитары на Украине никогда не финансировались в достаточном объёме. Поэтому численность сотрудников в службах — теперь это департаменты с региональными отделениями — абсолютно недостаточна.В-третьих, вся без исключения украинская бюрократия уже давно разложилась, и решение любой проблемы является исключительно вопросом денег, особенно если речь идёт об экспорте продукции сельского хозяйства, на которую теперь приходится свыше 50 % украинского экспорта.Поэтому доставить бруцеллёз или любое иное высокопатогенное заболевание в нужную точку на карте — вопрос исключительно техники и желания. При этом не обязательно использовать дроны — пригодятся и перелётные птицы, которые способны разнести что угодно. А желание в определённый момент у представителей киевской власти появится (если уже не появилось).Кроме того, безгосударственность уже давно превратила Украину в страну, запущенную в санитарном, ветеринарном и фитосанитарном аспектах. Яркие примеры — злостный карантинный сорняк ценхрус длинноколючковый (он же колючещетинник), западный кукурузный жук и африканская чума свиней.Неблагополучная территорияУже упомянутая африканская чума свиней (АЧС) — высокопатогенное заболевание свиней со смертностью от 50% до 100%, гарантированно превращающее переболевшую свинью в носителя заболевания на срок до 1 года.В периоды с 2012 по 2023 годы на Украине зарегистрировано 556 вспышек АЧС, при этом преимущественно заболевание выявляли в популяции домашних свиней, что свидетельствует о крайнем эпизоотическом неблагополучии данной территории и в "подзаборном" характере украинского свиноводства.В Россию АЧС проникла из Грузии, где в 2007 году была зафиксирована первая вспышка чумы. Вероятно, свиньи, выращивающиеся на свободном выгуле, съели необработанные отходы, сброшенные с морских судов, а после заразили диких кабанов, которые государственные границы не признают. К 2011 году АЧС выявили уже в российских регионах Северного Кавказа, а спустя год — уже и на территории Центрального федерального округа. В 2019 году АЧС выявили в Амурской области, а к 2021 году она добралась и до Приморского края. Только в 2022 году убытки российского АПК от гриппа птицы и АЧС превысили 3 млрд рублей.К слову, на Кубу АЧС была занесена в ходе спецоперации ЦРУ, о чём признался бывший сотрудник ЦРУ Уильям Тёрнер в 1977 году. С 1980 по 1982 годы руководство Кубы заявляло о целом ряде необычных вспышек вирусных инфекций экономически значимых сельскохозяйственных культур — сахарного тростника и табака, которые появлялись в различных регионах страны и не были связаны между собой.А 28 июня 2023 года Россельхознадзор сообщил, что Украина скрывает реальную ситуацию с эпизоотической обстановкой в Херсонской области, в частности с высокопатогенным птичьим гриппом в колониях чаек, а также западным кукурузным жуком. Он съедает до 80 % повреждённых посевов кукурузы, ежегодно нанося только американскому сельскому хозяйству убытков на сумму свыше 1 млрд долларов.Кроме того, к августу 2023 года в подконтрольной России части Херсонской области специалистами Россельхознадзора выявлены 985 га почв, заражённых ценхрусом длинноключковым (он же колючещетинник). Колючещетинник является злостным и крайне живучим сорняком: плотность растений с колючими соплодиями может доходить до 300 штук на квадратный метр, а в почве семена ценхруса могут сохраняться до 5 лет. Колючещетинник снижает урожайность кукурузы наполовину, попадание соплодий в корм приводит к повреждению слизистых оболочек у животных с образованием язв и опухолей. В 2015 году им — в тогда ещё украинской Херсонской области — было загажено 25 тыс. гектаров. Сколько его обнаружат в Запорожской области, где линия фронта заросла сорняками и будет под ними ещё непонятно сколько, пока её не разминируют, — неясно.***Бывшая Украина превращена в эпидемиологически и эпизоотически неблагополучную территорию, где ведение сельского хозяйства будет ограничено на долгие годы. Потребуется долгая и системная работа по ликвидации природных очагов эпизоотий и эпифитотий, что потребует решения кадрового вопроса в управлениях Россельхознадзора, а также целого комплекса различных мероприятий.Сельское хозяйство, что на освобождённых территориях, что в иных регионах России окончательно превратится в высокотехнологичную отрасль экономики жесточайшим правилами санитарии, за нарушение которых придётся платить тушами животных и миллионами рублей.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

эксклюзив, биолаборатории, украина, россия