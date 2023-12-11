Российские военные пресекли попытки ротации ВСУ — Минобороны РФ - 11.12.2023 Украина.ру
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Российские военные пресекли попытки ротации ВСУ — Минобороны РФ
Российские военные пресекли попытки ротации ВСУ — Минобороны РФ - 11.12.2023 Украина.ру
Российские военные пресекли попытки ротации ВСУ — Минобороны РФ
Группировка российских войск "Восток" пресекла три попытки ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ на Южнодонецком направлении у Золотой Нивы и Новодонецкого. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, передает 11 декабря РИА Новости
2023-12-11T07:16
2023-12-11T07:25
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артиллерия
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Кроме того, артиллерия поразила пункты временной дислокации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного, а также скопления живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.В свою очередь оперативно-тактическая авиация нанесла удары по местам сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районе Парасковиевки.
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всу, военные, новости, артиллерия, минобороны рф
ВСУ, военные, Новости, артиллерия, Минобороны РФ

Российские военные пресекли попытки ротации ВСУ — Минобороны РФ

07:16 11.12.2023 (обновлено: 07:25 11.12.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Группировка российских войск "Восток" пресекла три попытки ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ на Южнодонецком направлении у Золотой Нивы и Новодонецкого. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, передает 11 декабря РИА Новости
Кроме того, артиллерия поразила пункты временной дислокации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного, а также скопления живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.
В свою очередь оперативно-тактическая авиация нанесла удары по местам сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районе Парасковиевки.
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Вчера, 10:08
Мобилизация не поможет. Украинский военный эксперт о том, может ли ВСУ воевать без западной техникиДля украинской армии ключевую роль играют поставки западной техники, без них не поможет даже мобилизация. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью телеканалу NTA.
 
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