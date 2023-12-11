Российские военные пресекли попытки ротации ВСУ — Минобороны РФ
07:16 11.12.2023 (обновлено: 07:25 11.12.2023)
Группировка российских войск "Восток" пресекла три попытки ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ на Южнодонецком направлении у Золотой Нивы и Новодонецкого. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, передает 11 декабря РИА Новости
Кроме того, артиллерия поразила пункты временной дислокации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного, а также скопления живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.
В свою очередь оперативно-тактическая авиация нанесла удары по местам сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районе Парасковиевки.
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